Lý Nhã Kỳ: 'Tôi chi 50 tỷ đồng cho diện mạo ở Cannes 2022'

Lý Nhã Kỳ nói đầu tư váy áo, kim cương... đến 50 tỷ đồng cho các buổi lên thảm đỏ, dự sự kiện Liên hoan phim Cannes, Pháp.

Người đẹp từng bốn lần đến Cannes, các năm 2015, 2016, 2017, 2018. Năm 2019, cô lỡ hẹn phút chót do bận bấm máy dự án phim Kẻ thứ ba cùng tài tử Han Jae Suk. Năm 2020 liên hoan phim không tổ chức do Covid-19. Năm ngoái, người đẹp được mời nhưng không thể lên đường do tình hình dịch bệnh trong nước còn căng thẳng. Năm nay, trở lại một trong những thảm đỏ lớn nhất hành tinh, cô đầu tư về trang phục, êkíp.

Ngày 15/5, Lý Nhã Kỳ hủy lịch đi Pháp dự khai mạc Cannes để dành thời gian quảng bá phim điện ảnh do cô sản xuất, đóng chính, ra mắt từ ngày 13/5. Ngày 18/5, cô sang Pháp bắt đầu cho các hoạt động.

Cannes là sự kiện điện ảnh có uy tín trên thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1946 ở Pháp. Cannes lần thứ 75 diễn ra từ ngày 17 đến 28/5. Năm ngoái, giải quan trọng nhất - Cành Cọ Vàng - được trao cho tác phẩm Titane.

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982 tại Vũng Tàu, là diễn viên, nhà đầu tư điện ảnh, doanh nhân. Cô được biết đến qua các vai trong Kiều nữ và đại gia, Tình yêu còn mãi, Gió nghịch mùa, Mùa hè lạnh... Cô từng là Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2012.

Dương Quang - Tân Cao