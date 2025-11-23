Lý Huynh thất bại khi đánh đôi cùng kỳ nữ Trung Quốc

Trung QuốcĐương kim vô địch thế giới Lại Lý Huynh và kỳ thủ Lang Kỳ Kỳ chỉ đứng thứ tám chung cuộc tại Cup cờ đôi Cẩm Giang 2025.

Lý Huynh và Kỳ Kỳ giành 8 điểm khi thắng ba, hòa hai và thua hai trong 7 ván, xếp đồng vị trí thứ bảy chung cuộc. Chiến thắng đáng chú ý nhất của hai kỳ thủ này diễn ra ở vòng cuối, hôm nay 23/11, trước Mạnh Phồn Duệ (Trung Quốc) - Igor Tsapovsky (Nga). Phồn Duệ 17 tuổi, được coi là thần đồng cờ tướng Trung Quốc, nhưng Tsapovsky không được đánh giá cao như Kỳ Kỳ.

Lại Lý Huynh (thứ hai từ trái sang) ngồi cạnh Lang Kỳ Kỳ trong ván đấu với Mạnh Thần (Trung Quốc) và Fang Yi (Italy), vòng hai giải cờ đôi Cẩm Giang, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 21/11/2025. Ảnh: LĐCTVN

Kỳ thủ Việt Nam có thành tích tốt nhất tại giải là Nguyễn Hoàng Yến, khi cô đánh cặp với tài năng trẻ Hứa Văn Chương (Trung Quốc). Hai kỳ thủ khởi đầu tốt với ba trận toàn thắng trong ngày thi đầu tiên hôm 21/11. Nhưng ở ván đầu ngày thứ hai, Hoàng Yến - Văn Chương thua Vương Vũ Bác (Trung Quốc) - Alvin Woo Tsung Han (Singapore).

Dù thắng chính cặp Lý Huynh - Kỳ Kỳ ở vòng áp chót, Hoàng Yến - Văn Chương cũng không thể vào chung kết vì kém chỉ số phụ. Họ kết thúc giải với 10 điểm từ 4 ván thắng, hai hòa, một thua.

Đại diện còn lại của Việt Nam, Nguyễn Thành Bảo và Abou Jaoude Elias (Lebanon) chỉ đứng áp chót với ba điểm, từ một ván thắng, một hòa, năm thua.

Chức vô địch thuộc về Doãn Thăng (Trung Quốc) - Lam Ka Yan (Hong Kong), sau khi thắng Vũ Bác - Alvin Woo ở chung kết. Doãn Thăng cũng chính là bại tướng của Lý Huynh trong trận chung kết cờ tướng thế giới hôm 27/9.

Giải diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), quy tụ 32 kỳ thủ đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, chia thành 16 đội. Mỗi đội gồm hai kỳ thủ ngồi cạnh nhau và thay phiên đi từng nước, thể thức tương tự song tô trong billiards. Các đội đấu 7 vòng theo hệ Thụy Sĩ với thời gian 40 phút cộng 10 giây cho mỗi bên.

Trước nội dung đôi, các kỳ thủ thi đấu cá nhân để phân nhóm bắt cặp. Lý Huynh đứng thứ bảy bảng Đỏ với 6 điểm sau năm ván. Trong khi Kỳ Kỳ xếp thứ sáu bảng Đen cũng với 6 điểm.

Chung cuộc, Lý Huynh và Kỳ Kỳ chia sẻ khoảng 22 triệu đồng tiền thưởng. Hoàng Yến và Văn Chương nhận 150 triệu. Còn đôi vô địch Doãn Thăng - Ka Yan lĩnh 740 triệu đồng.

Xuân Bình