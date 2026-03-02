Khó đối diện với bố mẹ, họ hàng khi vừa cưới xong đã phải ly hôn

Vợ bảo tôi không được tinh tế và không hiểu em, hơn nữa cũng không muốn làm việc ở nhà vì thu nhập bấp bênh.

Tôi là tác giả của bài viết Vừa cưới xong vợ đã nói không muốn gần gũi tôi. Giờ vợ vẫn ngủ chung phòng với tôi. Sau nhiều lần khuyên, em suy nghĩ lại và cố gắng hàn gắn tình cảm với tôi. Nhưng rồi em nhất quyết đòi ly hôn, bảo không còn chút tình cảm nào với tôi nữa. Gia đình hai bên luôn bảo tôi bình tĩnh, cố hàn gắn, làm lành với vợ từ từ vì tính em còn trẻ con. Nhiều lúc bố mẹ tôi bực quá nói tôi không ra gì, tôi rất buồn và ấm ức nhưng cũng chỉ biết lắng nghe.

Sau khi nghe bố mẹ vợ nói với bố mẹ tôi về việc vợ tôi thấy không thoải mái khi không được tôi cho tiền và tôi tính kì kèo với vợ nên em hết tình cảm và muốn ra đi, lúc đó tôi chỉ biết cười trừ vì mọi thứ không phải như vậy, em chỉ lấy lý do để có thể rời đi. Tôi nói với vợ giờ về nói chuyện với bố mẹ vợ nhưng em bảo không chịu, muốn ở lại nhà tôi đến khi xin được việc thì sẽ đi làm luôn. Em bảo về nhà sẽ bị bố mẹ chửi không ra gì.

Tôi cố gắng hỏi lại em lý do ly hôn. Em bảo đã nói hết rồi, do không còn tình cảm với tôi nữa và không hề đề cập đến vấn đề tôi không cho tiền hay kì kèo với vợ. Tôi gắng hỏi rằng em có bị vướng mắc về tài chính không, em bảo không. Tôi chỉ biết gật đầu và không muốn nói nữa vì không tranh cãi với em làm gì.

Em bảo trước đây đi làm từng được yêu và được nuông chiều khi yêu người trước. Giờ khi về sống với tôi, em bảo tôi không được tinh tế và không hiểu em, hơn nữa cũng không muốn làm việc ở nhà vì thu nhập bấp bênh. Thật sự tôi hơi khô khan, không tâm lý trong chuyện tình cảm với vợ nhưng tôi cũng yêu chiều vợ hết mực vì chưa từng từ chối hay phàn nàn những điều em muốn. Nếu tôi làm được, tôi vẫn cố gắng hết mình.

Giờ đây tôi biết cả hai không thể đi chung nữa nhưng nhìn bố mẹ hai bên và họ hàng xung quanh, thật khiến tôi khó xử và không biết nên xử lý thế nào. Chúng tôi sống gần nhau và hay chạm mặt với bố mẹ vợ, điều đó càng khiến tôi khó xử hơn.

Quang Nguyễn