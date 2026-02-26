Vừa cưới xong vợ đã nói không muốn gần gũi tôi

Tôi có nhu cầu sinh lý khá cao, vợ nói không muốn gần gũi nên tôi rất bối rối; sau đó em nói tình cảm dành cho tôi nhạt dần.

Chúng tôi từng yêu nhau khi tôi 20 tuổi, lúc đó em 16 tuổi, yêu xa hai năm. Em học xa nhà, còn tôi đi nghĩa vụ. Khi tôi xuất ngũ, em cũng chuẩn bị kết thúc trung học phổ thông. Do yêu xa và ít trò chuyện nên tôi dần không còn cảm xúc với em và chúng tôi chia tay. Lúc đó em vẫn còn yêu nên rất lụy tôi. Tôi tiếp tục đi học và có tình yêu mới. Em cũng dần nguôi ngoai và có người mới, nhưng tình cảm dành cho tôi vẫn còn.

Tôi yêu người mới được hai năm, vì khoảng cách địa lý nên chúng tôi chia tay. Trong suốt vài năm sau đó, tôi cũng không tìm hiểu thêm ai. Rồi một ngày, tôi và người yêu đầu tiên gặp lại, kết nối với nhau. Lúc này tôi 28 tuổi, còn em 24 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần một năm thì tổ chức đám cưới, gia đình hai bên đều rất ủng hộ.

Sau khi cưới, tôi vẫn dành cho em rất nhiều tình cảm và sự yêu thương. Em lại lạnh nhạt và không muốn gần gũi tôi. Tôi có nhu cầu sinh lý khá cao, vợ nói không muốn gần gũi nên tôi rất bối rối. Sau đó, em nói tình cảm dành cho tôi đã nhạt dần. Trước đây, em làm việc ở một khu du lịch, cuộc sống thoải mái, sống xa bố mẹ nên hay đi đây đi đó. Từ khi kết hôn, công việc gần nhà hơn nhưng em nói cảm thấy rất áp lực.

Vợ chồng sống cùng bố mẹ tôi, bố mẹ rất thoải mái với con dâu, không hề áp đặt hay bắt làm việc này việc nọ. Tôi đi làm về cũng tranh thủ phụ vợ việc gia đình; buổi tối tôi vẫn xoa bóp và trêu đùa để vợ thoải mái. Thế nhưng mấy hôm nay, vợ vẫn tỏ ra lạnh nhạt với tôi và còn có ý định ly hôn. Giờ tôi phải làm sao?

Quang Nguyễn