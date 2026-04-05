Lý Hoàng Nam vô địch PPA Tour Hà Nội

Hà NộiTay vợt pickleball Lý Hoàng Nam đánh bại Trương Vinh Hiển 11-5, 11-6 ở chung kết PPA Hanoi Cup, hôm 5/4.

Đối đầu đàn em đồng hương, Hoàng Nam sớm bị dẫn 2-5 trong set đầu nhưng nhanh chóng giành lại thế trận với những cú drive uy lực ở cả thuận tay lẫn trái tay. Tay vợt 29 tuổi không để Vinh Hiển lên thêm điểm nào trong phần còn lại của set. Hoàng Nam thắng ngược 11-5, bằng một chuỗi lên điểm ở cuối set.

Sang set 2, Vinh Hiển nhập cuộc tốt và tiếp tục dẫn 5-2 nhờ các pha lên lưới hiệu quả. Nhưng bản lĩnh giúp Hoàng Nam sớm gỡ hòa 5-5, rồi 6-6. Sau đó, Hoàng Nam bứt phá với những pha "bắn lưới" nặng và chính xác, bứt lên thắng 11-6 để khép lại trận chung kết sau hai set.

Hoàng Nam (trái) và Vinh Hiển cùng những lá cờ Việt Nam trên bục nhận giải, ở Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội hôm 5/4. Ảnh: Giang Huy

Chiến thắng giúp Hoàng Nam trả món nợ thua Vinh Hiển trong trận bán kết tranh cãi ở PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025. Với danh hiệu tại PPA Hanoi Cup, tay vợt quê Tây Ninh lần thứ hai vô địch ở nội dung đơn nam trong khuôn khổ hệ thống PPA Asia Tour. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Hoàng Nam từng lên ngôi khi hạ Jack Wong tại giải PPA Tour Asia ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Trên đường đến trận tranh vô địch, Hoàng Nam đánh bại số bốn thế giới Christian Alshon còn Vinh Hiển cũng hạ số hai thế giới Federico Staksrud. Hai tay vợt chủ nhà cùng góp mặt ở chung kết là minh chứng rõ nét cho vị thế ngày càng được củng cố của pickleball Việt Nam trên trường quốc tế.

Hoàng Nam sinh năm 1997 tại Tây Ninh và sớm bộc lộ năng khiếu tennis từ 7 tuổi. Hai năm sau, anh bắt đầu chơi chuyên nghiệp tại Bình Dương. Ở 15 tuổi 8 tháng, Lý Hoàng Nam trở thành nhà vô địch tennis quốc gia 2012. Đến năm 2015, Hoàng Nam cùng Sumit Nagal (Ấn Độ) vô địch đôi nam tại Wimbledon trẻ.

Trong sự nghiệp thi đấu tennis quốc tế, Hoàng Nam còn vô địch 11 trong 21 lần vào chung kết các giải nhà nghề ITF Men’s World Tennis. Ngày 28/11/2022, Lý Hoàng Nam đạt thứ bậc cao nhất trên bảng ATP là 231.

Sau hơn 20 năm gắn bó với tennis, tay vợt nam số một Việt Nam chuyển sang thi đấu pickleball từ đầu năm 2025. Anh nhanh chóng lọt top 20 thế giới (hạng 19 PPA Tour) chỉ sau khoảng một năm thi đấu.

Hoàng Nam mừng chiến thắng ở chung kết đơn nam PPA Hanoi Cup, ở Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội hôm 4/4. Ảnh: Giang Huy

PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 5/4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình, quy tụ nhiều tay vợt PPA Pro nhất từ trước đến nay tại châu Á. Đây cũng là lần thứ 3 PPA Tour Asia diễn ra tại Việt Nam, sau hai lần tổ chức tại TP HCM và Đà Nẵng trong năm ngoái.

Tổng giá trị giải thưởng Hanoi Cup là khoảng 300.000 USD, trong đó nhà vô địch đơn nam Lý Hoàng Nam nhận 4.500 USD.

2026 là năm đầu tiên PPA Tour Asia thống nhất cách tính điểm xếp thứ bậc với Carvana PPA Tour. VĐV thi đấu tại Hanoi Cup 2026 sẽ được tính điểm trực tiếp trên bảng thứ bậc thế giới. Nhà vô địch nhận 1.000 điểm, á quân 800 điểm, hạng ba 400 điểm, hạng tư 200 điểm. Các vận động viên vào đến tứ kết, vòng 1/16 và vòng 1/32 sẽ nhận số điểm lần lượt là 100, 50 và 25.

Vy Anh