Lý Hoàng Nam thua tay vợt số một thế giới ở PPA Tour châu Á

MalaysiaTay vợt pickleball Lý Hoàng Nam dừng bước ở bán kết đơn nam Pro sự kiện Malaysia Cup sau khi thua Christian Alshon 0-2 sáng 27/9.

Alshon sinh năm 2000 tại Boca Raton, Florida, Mỹ. Anh từng là tay vợt tennis xuất sắc, vô địch NCAA Division III trong màu áo Đại học Chicago, trước khi chuyển sang chơi pickleball từ tháng 6/2021. Nhờ nền tảng tennis, Alshon tiến bộ nhanh chóng, giành nhiều thành tích vang dội. Mới đây, tay vợt người Mỹ vừa soán ngôi số một thế giới từ huyền thoại đương đại Ben Johns.

Lý Hoàng Nam không thể tạo bất ngờ trước tay vợt số một thế giới Christian Alshon ở bán kết đơn nam Pro sự kiện Malaysia Cup, sáng 27/9. Ảnh: PPA

Với sải tay dài, Alshon chiếm lĩnh thế trận trước Hoàng Nam. Với khả năng bao lưới tốt, tay vợt Mỹ không cho đối phương nhiều cơ hội xử lý trên lưới. Anh dễ dàng dẫn Hoàng Nam 10-3. Nhưng sau đó, tay vợt Việt Nam thi đấu kiên cường, cứu ba match-point.

Hoàng Nam thêm tự tin, lên một loạt bốn điểm khiến Alshon phải xin times-out. Sau đó, tay vợt người Mỹ lấy lại quyền giao bóng và kết thúc set một bằng thắng lợi 11-7 với điểm may mắn khi bóng leo lưới, khiến Nam đánh ra ngoài.

Sang set hai, Hoàng Nam đổi chiến thuật, chủ động tràn lưới, điều bóng khó khiến tay vợt số một phải di chuyển liên tục. Hai tay vợt giằng co từng điểm đầu với tỷ số 3-3 rồi Alshon vượt lên dẫn 5-3. Lúc này, trọng tài cho dừng trận đấu 3 phút để ban tổ chức lau sân ướt.

Khi trận đấu trở lại, đại diện Việt Nam ghi hai điểm gỡ 5-5. Nhưng Alshon liên tiếp tung ra những cú đánh nặng, điều bóng về hai góc khiến Hoàng Nam vất vả chống đỡ. Anh tiến tới điểm match-point 10-5, nhưng Hoàng Nam kiên trì bám đuổi đến 7-10. Dù vậy, Alshon không lỡ cơ hội để thắng 11-7.

Sau trận, cả hai tay vợt đều gục ngã xuống sân vì kiệt sức. "Đối thủ của tôi hôm nay quá hay, quá rất kiên cường", Alshon nói về Hoàng Nam. "Tôi rất vui với chiến thắng này. Xin cảm ơn khán giả Malaysia đã ủng hộ tôi".

Lý Hoàng Nam đã vắt kiệt sức trước Christian Alshon ở bán kết đơn nam Pro sự kiện Malaysia Cup, sáng 27/9. Ảnh: PPA

Trước đó, Trương Vinh Hiển gặp Hong Kit Wong (Hong Kong). Do đang chấn thương, đại diện Việt Nam gặp khó khăn trong di chuyển. Anh bị đối phương dồn ép, không thể phát huy các cú đánh hiểm, nên thua 6-11, 4-11.

Panas Malaysia Cup quy tụ những tay vợt hàng đầu từ Mỹ, Australia, Trung Quốc, Việt Nam cùng nhiều quốc gia khác. Trong khi một số VĐV đang thi đấu tại Sacramento Vintage Open với vợt gỗ, nhiều ngôi sao PPA Mỹ như Ben Johns, Kaitlyn Christian và Christian Alshon lại góp mặt ở Malaysia để kiểm chứng sức mạnh của pickleball châu Á. Đây là cơ hội hiếm có để các tay vợt trong khu vực được cọ xát với những tên tuổi thống trị của Mỹ.

Nhà vô địch đơn nam Panas Malaysia Cup sẽ nhận 5.000 USD tiền thưởng, còn vô địch đôi nam nhận 8.000 USD. Điểm thưởng cho nhà vô địch lần lượt là 1.500 ở hệ thống châu Á và 1.000 ở hệ thống của Mỹ.

Cuối tháng này, Việt Nam sẽ lần đầu đăng cai một sự kiện PPA Tour Asia khi Vietnam Cup được tổ chức ở Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng từ 30-9 đến 4/10. Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự xuất hiện chính thức của môn thể thao đang phát triển nhanh nhất thế giới tại Việt Nam. 120 tay vợt góp mặt, trong đó những tên tuổi hàng đầu thế giới như Ben Johns, Tyson McGuffin, Christian Alshon, Zane Navratil, Kaitlyn Christian và Zoey Chao Yi Wang.

Đức Đồng