Lý Hoàng Nam vào bán kết pickleball PPA Tour châu Á

MalaysiaTay vợt Lý Hoàng Nam thắng đồng đội Trịnh Linh Giang 2-1 ở tứ kết đơn nam Pro sự kiện Malaysia Cup, sáng 26/9.

Linh Giang và Hoàng Nam thuộc đội Kamito, thường xuyên cùng nhau đánh đôi ở các giải trong nước lẫn quốc tế. Còn khi đánh đơn, cả hai cũng "huynh đê tương tàn" ở nhiều tour châu Á với phần thắng - thua chia đều. Tại Panas PPA Malaysia Cup, cả hai sớm vượt qua vòng loại và đụng nhau ở tứ kết.

Dù đã hiểu nhau và chung đội, cả hai đều thi đấu rất nghiêm túc khi vào trận. Với sở trường dink bếp, cả hai chơi giằng co, chờ đối phương mắc sai lầm để kết thúc. Hoàng Nam kiên nhẫn hơn và thắng set một với điểm số cách biệt 11-3.

Tay vợt Lý Hoàng Nam vượt qua đồng đội Trịnh Linh Giang 2-1 ở tứ kết đơn nam Pro sự kiện Malaysia Cup, sáng 26/9. Ảnh: PPA

Sang set hai, Linh Giang thay đổi lối đánh khi thường xuyên tràn lên bếp, đẩy Hoàng Nam lùi sâu. Chiến thuật dồn ép đối thủ này phát huy hiệu quả, khi Hoàng Nam phải đánh ra hai góc, và dễ bị bắt bài cũng như mắc lỗi đánh hỏng. Linh Giang luôn dẫn điểm set này và tận dụng tốt cơ hội để thắng 11-8.

Vào set quyết định, khi đã xuống sức, hai tay vợt Việt Nam chọn lối đánh chậm, kỹ thuật từ cuối sân. Hoàng Nam chắt chiu cơ hội tốt hơn, trong khi Linh Giang mắc nhiều lỗi đánh hỏng. Từ đó, Hoàng Nam tận dụng tốt cơ hội để thắng 11-5, ghi tên vào bán kết. Anh sẽ anh đối đầu tay vợt số một đơn nam người Mỹ Christian Alshon để tranh suất dự trận chung kết.

Trước đó, tay vợt Phúc Huỳnh gặp Hong Kit Wong của Hong Kong. Với tâm lý thoải mái khi đã thắng Wong ở hai lần đối đầu tại Vietnam Open và Fukuoka Open hồi tháng 9, Phúc Huỳnh chơi tốt hơn ở set một, khi làm chủ set đấu để thắng dễ 11-2.

Nhưng ở hai set còn lại, Wong thay đổi lối đánh nhanh, tràn lên bếp, đẩy Phúc Huỳnh vào thế chống đỡ. Do thể lực đi xuống, mắc nhiều lỗi đánh hỏng, Phúc Huỳnh để thua ngược 7-11 và 8-11, lỡ cơ hội vào bán kết.

Một tay vợt Việt Nam khác là Trương Vinh Hiển đối đầu Marco Leung từ Ma Cau. Trước tay vợt hạng 13 PPA Tour Asia đơn nam, Vinh Hiển bất ngờ chơi thăng hoa và biến hóa để thắng dễ 11-3, 11-3, giành vé vào bán kết gặp Hong Kit Wong.

Panas Malaysia Cup quy tụ những tay vợt hàng đầu từ Mỹ, Australia, Trung Quốc, Việt Nam cùng nhiều quốc gia khác.

Trong khi một số vận động viên đang thi đấu tại Sacramento Vintage Open với vợt gỗ, nhiều ngôi sao PPA Mỹ như Ben Johns, Kaitlyn Christian và Christian Alshon lại góp mặt ở Malaysia để kiểm chứng sức mạnh của pickleball châu Á. Đây là cơ hội hiếm có để các tay vợt trong khu vực được cọ xát với những tên tuổi thống trị của Mỹ.

Nhà vô địch đơn nam Panas Malaysia Cup sẽ nhận 5.000 USD tiền thưởng, còn vô địch đôi nam nhận 8.000 USD. Điểm thưởng cho nhà vô địch lần lượt là 1.500 ở hệ thống châu Á và 1.000 ở hệ thống của Mỹ.

Cuối tháng này, Việt Nam sẽ lần đầu đăng cai một sự kiện PPA Tour Asia khi Vietnam Cup được tổ chức ở Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng từ 30-9 đến 4/10. Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự xuất hiện chính thức của môn thể thao đang phát triển nhanh nhất thế giới tại Việt Nam. 120 tay vợt góp mặt, trong đó những tên tuổi hàng đầu thế giới như Ben Johns, Tyson McGuffin, Christian Alshon, Zane Navratil, Kaitlyn Christian và Zoey Chao Yi Wang.

Đức Đồng