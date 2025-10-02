Lý Hoàng Nam thắng dễ Trịnh Linh Giang ở giải pickleball châu Á

Đà NẵngTay vợt Lý Hoàng Nam lần thứ hai liên tiếp hạ Trịnh Linh Giang ở tứ kết một sự kiện PPA Tour Asia khi tái ngộ ở Đà Nẵng Cup 2025, trưa 2/10.

Cách đây sáu ngày, Hoàng Nam lần đầu thắng Linh Giang ở tứ kết đơn nam Pro sự kiện Malaysia Cup, sáng 26/9. Trưa nay, hai tay vợt cùng đội Kamito lại tái đấu ở tứ kết giải đấu tại sân nhà Đà Nẵng. Khán giả sông Hàn chờ đợi một trận thư hùng nảy lửa với hai đối thủ đầy duyên nợ, nhưng kịch bản đó không xảy ra.

Lý Hoàng Nam thắng Trịnh Linh Giang ở tứ kết PPA Tour Asia - Đà Nẵng Cup 2025, trưa 2/10. Ảnh: Đức Đồng

Từng nhiều năm chơi cặp chung và hiểu nhau từng đường bóng lối chơi và tâm lý tốt nhờ chiến thắng trước đó, Hoàng Nam không cho Linh Giang cơ hội lên bóng. Lối chơi công thủ toàn diện giúp Hoàng Nam thắng dễ 2-0 với các điểm số cách biệt 11-0, 11-2.

Ở một trận đấu khác, Trương Vinh Hiển gặp tay vợt số hai Hong Kit Wong (Hong Kong). Hai lần trước đó, Vinh Hiển đều thất bại trước Wong, nhưng lần này, được chơi trên sân nhà, anh đã đảo lộn mọi dự đoán. Với lối chơi bao lưới, tay vợt Việt Nam khiến Wong luôn phải lùi về cuối sân đỡ bóng. Các pha phán đoán tình huống tốt, giúp tay vợt chủ nhà chiếm lĩnh thế trận. Vinh Hiển không cho đối phương cơ hội lên điểm và thắng dễ 2-0 với điểm số cách biệt 11-4, 11-3.

"Tôi đã từng thua hai lần nên đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ và tập trung, quyết tâm cho trận này", Vinh Hiển chia sẻ sau trận. "Việc thi đấu trên sân nhà cũng là một lợi thế lớn cho tôi. Rất vui và cảm ơn khán giả đã ủng hộ".

Tay vợt còn lại của Việt Nam, Phúc Huỳnh cũng có bùng nổ trước Mitchell Hargreaves (Australia). Đại diện chủ nhà nhập cuộc tốt, chơi biến hóa và mạnh mẽ để thắng dễ 2-0 với các điểm số 11-0, 11-2.

Các kết quả kể trên giúp Việt Nam có ba tay vợt dự bán kết đơn nam. Suất còn lại thuộc về Thomas Yu (Trung Quốc). Các trận bán kết gồm Hoàng Nam - Vinh Hiển, và Phúc Huỳnh - Thomas Yu, diễn ra lúc 9h sáng mai 3/10.

PPA Tour Asia chặng Đà Nẵng, Vietnam diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn từ 30-9 đến 4/10. Có 120 tay vợt góp mặt, trong đó những tên tuổi hàng đầu thế giới như Ben Johns, Tyson McGuffin, Christian Alshon, Zane Navratil, Kaitlyn Christian và Zoey Chao Yi Wang thi đấu ở các nội dung đôi.

Chiều nay Ben Johns ra quân ở nội dung đôi nam.

Đức Đồng