Lý Hoàng Nam bị cảnh báo kỹ thuật ở PPA Tour Hà Nội

Hà NộiTay vợt pickleball Lý Hoàng Nam bị trọng tài cảnh báo kỹ thuật, sau khi khiếu nại sai ở trận thắng Dylan Frazier tại bán kết PPA Hanoi Cup hôm 4/4.

Khi dẫn 4-2 set một, Lý Hoàng Nam chỉ tay lên trời gọi bóng ngoài, sau cú đánh của đối thủ. Sau khi Frazier khiếu nại, hệ thống VAR can thiệp và xác định bóng vẫn liếm vạch trong sân. Hoàng Nam bị mất quyền khiếu nại tự do duy nhất còn lại trong set đấu (Free Video Challenge), vì chủ động gọi bóng ngoài (out) sai.

Lý Hoàng Nam lại gây tranh cãi ở PPA Tour Hà Nội Tình huống khiến Hoàng Nam mất quyền khiếu nại tự do.

Sau đó vài điểm, Lý Hoàng Nam đánh bóng ngoài, rồi vẫn khiếu nại dù đã hết quyền. VAR xác định khiếu nại của Hoàng Nam là sai. Trọng tài chính ngay lập tức đưa ra một cảnh báo kỹ thuật (technical warning) cho Hoàng Nam.

Theo luật PPA Tour, các tay vợt pickleball nếu tiếp tục khiếu nại sai sau khi bị cảnh báo kỹ thuật sẽ bị nhận thẻ vàng, và nếu khiếu nại sai tiếp sau khi nhận thẻ vàng sẽ bị xử thua. Do đó, trong phần còn lại trận đấu, Hoàng Nam không gọi bóng ngoài hay khiếu nại thêm lần nào.

Sau những phút tranh cãi với trọng tài, Hoàng Nam tập trung trở lại, vượt qua áp lực từ thẻ cảnh cáo để thi đấu bùng nổ. Bằng những pha "bắn lưới" sở trường, anh đánh bại Dylan Frazier 11-5, 11-6 và tiến thẳng vào trận chung kết nội bộ Việt Nam với Trương Vinh Hiển.

Hoàng Nam mừng chiến thắng ở bán kết đơn nam trên sân Championship ở Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội hôm 4/4. Ảnh: PPA Hanoi Cup