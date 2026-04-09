Lý Hoàng Nam áp sát Ben Johns trên bảng thứ bậc PPA Tour

Chức vô địch đơn nam PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026 giúp Lý Hoàng Nam vươn lên thứ 14 pickleball thế giới, kém Ben Johns đúng một bậc.

Với 3.100 điểm tích lũy, Hoàng Nam lần đầu vào top 15 bảng thứ bậc đơn thế giới. Đây được xem là bước tiến thần tốc của tay vợt cựu số một tennis Việt Nam, người mới thi đấu pickleball chuyên nghiệp được hơn một năm.

Lý Hoàng Nam trong trận gặp Alshon ở PPA Hanoi Cup, tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội hôm 2/4. Ảnh: Giang Huy

Từ khi chuyển sang thi đấu pickleball đầu năm 2025, Hoàng Nam hai lần vô địch ở nội dung đơn nam trong khuôn khổ hệ thống PPA Asia Tour. Vào tháng 12/2025, Hoàng Nam từng lên ngôi khi hạ Jack Wong tại giải PPA Tour Asia ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Sự tiến bộ của Hoàng Nam trong môn pickleball không quá bất ngờ, khi anh sở hữu bộ chân, cảm giác bóng và phản xạ ở đẳng cấp cao. Khi từ tennis chuyển sang pickleball, những yếu tố này trở thành vũ khí lợi hại của tay vợt số một Việt Nam, người được đánh giá chuyên nghiệp bậc nhất trong tập luyện cũng như thi đấu.

Hoàng Nam đứng ngay sau Ben Johns, huyền thoại sở hữu bộ sưu tập danh hiệu PPA Tour đồ sộ và có tới 21 lần sưu tập đủ Triple Crown - vô địch ở cả ba nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ trong cùng một sự kiện.

Ở giải PPA Tour Asia tại Hà Nội tuần qua, Ben Johns không đánh đơn nên không cải thiện được số điểm 3.587. Tay vợt 27 tuổi không đánh đơn ở các tour châu Á và rất ít ở Mỹ, nên rớt xuống thứ 13. Lần gần nhất ở đánh đơn ở giải Mesa Cup tháng 2/2026, Johns vào chung kết và thua số một thế giới Christopher Haworth 0-2.

Ben Johns vẫn giữ vị trí số một thế giới ở nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Tại Hà Nội, Johns vô địch đôi nam cùng Gabe Tardio và đăng quang ở nội dung đôi nam nữ cùng Anna Leigh Waters.

Ở nội dung đơn, bại tướng của Hoàng Nam ở chung kết là Trương Vinh Hiển cũng thăng tiến trên bảng điểm cập nhật, vươn lên vị trí thứ 17 với 2.500 điểm. Phúc Huỳnh, với việc rút khỏi PPA Hanoi Cup, rớt xuống vị trí thứ 20.

Bảng thứ bậc PPA Tour tính đến ngày 9/4/2026.

