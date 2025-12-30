Lý do tiếng 'póc póc' pickleball gây ám ảnh

Âm thanh đập bóng pickleball có thể là niềm vui với người chơi, nhưng lại trở thành nỗi ám ảnh kéo dài với những người sống gần sân

Tiếng ồn đập bóng đặc trưng của pickleball đã trở thành một trong những âm thanh gây tranh cãi nhất trong các môn thể thao hiện nay. Với nhiều người chơi, đó là tiếng vang vui vẻ, biểu tượng cho một cú đánh chính xác và trận đấu sôi động.

Nhưng đối với những người sống gần sân chơi, đặc biệt là hàng xóm, âm thanh ấy lại trở thành nguồn khó chịu dai dẳng, đôi khi khiến họ cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bản chất của tiếng poc này nằm ở tính chất xung động ngắn gọn và đột ngột. Mỗi lần vợt chạm bóng chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn, tạo ra một cú va chạm sắc nhọn, bắt đầu mạnh mẽ rồi tắt ngấm ngay lập tức.

Não bộ con người phản ứng rất mạnh với những âm thanh kiểu này, vì chúng không cho phép tai kịp thích nghi hay dự đoán. Thay vì một tiếng ồn đều đều như tiếng máy lạnh hay xe cộ xa xa, tiếng pickleball liên tục đánh thức hệ thần kinh, giống như ai đó liên tục búng tay ngay sát tai bạn trong nhiều giờ liền.

Chưa dừng lại ở đó, tần số của âm thanh pickleball thường rơi vào vùng mà tai người nhạy cảm nhất. Đây cũng chính là dải tần số mà các nhà thiết kế cố tình chọn cho tiếng còi báo lùi của xe tải hay xe rác, vì nó dễ dàng xuyên thủng mọi tiếng ồn xung quanh và khiến người nghe khó lòng phớt lờ.

Điều làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn là tính lặp lại gần như không ngừng nghỉ. Một trận pickleball diễn ra nhanh, nhịp độ thay đổi liên tục, nên khoảng cách giữa các cú đánh không đều. Não bộ rơi vào trạng thái chờ đợi căng thẳng, luôn phải chuẩn bị cho tiếng pop tiếp theo.

Khi tình trạng này kéo dài hàng giờ mỗi ngày, thậm chí hàng nghìn cú đánh trong một buổi chiều, cortisol, hormone stress tăng cao, dẫn đến mệt mỏi thần kinh tích lũy, khó tập trung, mất ngủ, và đôi khi là những hiện tượng nghe "ảo thanh" khi đã không còn tiếng thật nữa.

Tiếng pickleball tạo ra chuỗi âm thanh lặp lại, bất ngờ theo nhịp trận đấu, và hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của người nghe thụ động. Nhiều hàng xóm gần sân pickleball đã mô tả cảm giác giống như bị "tra tấn" nhẹ nhàng nhưng liên tục, khiến họ cảm thấy bất lực và kiệt quệ.

Tóm lại, tiếng póc póc của pickleball không đơn thuần là tiếng ồn thông thường. Nó là sự kết hợp giữa âm thanh xung động đột ngột, tần số nằm ngay vùng nhạy cảm nhất của tai người, cường độ đủ để xuyên thủng không gian yên tĩnh, và nhịp điệu lặp lại dai dẳng kèm theo tính bất ngờ.

Chính những đặc điểm này khiến nó trở nên khó chịu đến mức nhiều người không thể chịu đựng, đặc biệt khi phải nghe hàng ngày mà không có cách nào tránh né.

Trong khi người chơi tìm thấy niềm vui trong từng cú đánh, thì với những người xung quanh những sân pickball không đảm bảo cách âm, âm thanh ấy đôi khi giống như một lời nhắc nhở không ngừng về sự xâm phạm thầm lặng vào không gian riêng tư của họ.

Tại Mỹ hay Canada, làn sóng phản đối pickleball đang bùng nổ với hàng loạt đơn kiện, kiến nghị đóng cửa sân chơi gần khu dân cư. Các chuyên gia gọi đây là "mối nguy hại âm thanh" mới của thế kỷ 21. Thậm chí "tiếng ồn pickleball" từng được mang ra mổ xẻ trong một chuyên đề tại hội nghị Noise-Con 2023 và được ví là "chủ đề của năm". Theo Bob Unetich, chuyên gia tư vấn tiếng ồn tại Mỹ, tiếng đập bóng pickleball có thể đạt 70 dBA ở khoảng cách 30 mét, cao hơn hẳn tiếng ồn nền khu dân cư (55 dBA). Nghiên cứu của Tennis Warehouse University (Mỹ) chỉ ra một cú đánh pickleball có thể tạo ra âm thanh lên tới 90 dBA. Trong y học, ngưỡng 90 dBA được xác định là nguy hiểm, có thể gây căng thẳng thần kinh và tổn thương thính giác nếu tiếp xúc liên tục quá một giờ.

Huong Phan