Lý do Thủ tướng Modi mời Tổng thống Putin ngồi chung xe Fortuner

Thủ tướng Modi dùng xe Toyota Fortuner đón Tổng thống Putin, thay vì xe châu Âu thường thấy, dường như để phát thông điệp ngoại giao tinh tế.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 4-5/12 thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ, đánh dấu lần đầu lãnh đạo Nga tới quốc gia Nam Á trong vòng 4 năm. Khi chuyên cơ chở ông chủ Điện Kremlin đáp xuống sân bay quốc tế ở thủ đô New Delhi tối 4/12, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đứng chờ sẵn trên thảm đỏ.

Ông Modi bước đến chân cầu thang máy bay và chào đón ông Putin. Hai lãnh đạo ôm nhau và chào hỏi, rồi cùng lên chiếc Toyota Fortuner màu trắng rời sân bay về dinh Thủ tướng Ấn Độ. Theo sau là hai chuyên xa Aurus Senat của ông Putin và Range Rover của ông Modi.

Khoảnh khắc ngoại giao ôtô của lãnh đạo Nga - Ấn Độ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, dấy lên nhiều giả thiết về lý do Thủ tướng Modi lựa chọn một chiếc SUV mang thương hiệu Nhật Bản để đón Tổng thống Putin.

Lý do ông Modi chọn xe Nhật để đi cùng ông Putin Chiếc Toyota Fortuner đưa ông Modi và ông Putin rời sân bay New Delhi về dinh Thủ tướng tối 4/12. Video: ANI

Chiếc Toyota Fortuner chở lãnh đạo Nga - Ấn Độ thuộc dòng Sigma 4, mang biển số MH01 EN 5795, đang được các cơ quan an ninh của New Delhi, trong đó có cả Đơn vị Bảo vệ Đặc biệt (SPG), sử dụng để đưa đón yếu nhân. Đây là mẫu xe quen thuộc, kín đáo, đủ an toàn nguyên thủ di chuyển mà không phô trương.

Đội xe chuyên phục vụ Thủ tướng Modi hiện nay có một chiếc Range Rover được sản xuất ở Anh và một chiếc Mercedes-Maybach S650 Guard, thương hiệu của Đức.

Giới quan sát đánh giá việc chọn chiếc SUV của Nhật Bản thay vì xe của châu Âu ẩn chứa thông điệp ngoại giao tinh tế, thể hiện lập trường đối ngoại độc lập của Ấn Độ.

"Khi Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump ngày càng xa cách với các đối tác và đòi hỏi có đi có lại, còn quan hệ với Trung Quốc không khởi sắc, Ấn Độ sẽ muốn củng cố quan hệ với các cường quốc như Nga hay Nhật Bản", Pramit Pal Chaudhuri, trưởng bộ phận phụ trách Nam Á tại công ty tư vấn Eurasia Group, nhận định.

Nếu ông Modi dùng chiếc Range Rover hoặc Mercedes-Maybach S650 Guard để đón ông Putin, hai bên sẽ rơi vào thế khó xử về ngoại giao. Anh và Đức là hai trong số các quốc gia châu Âu đã chỉ trích mạnh mẽ và áp loạt lệnh trừng phạt với Nga để đáp trả Moskva mở chiến dịch ở Ukraine, một nhà bình luận chiến lược lý giải.

Trong bối cảnh đó, dùng xe châu Âu để đón ông Putin sẽ là lựa chọn rất tệ. Còn chiếc Fortuner là xe của Nhật, quốc gia không chỉ trích Nga quá gay gắt. Mẫu Fortuner này còn được lắp ráp tại Ấn Độ, phù hợp để thể hiện chính sách "Make in India" và tự lực tự cường mà chính phủ ông Modi đang thúc đẩy.

"Một chiếc xe Nhật đã giúp giải quyết tất cả những yếu tố trên", nhà bình luận trả lời India Today.

Chiếc Toyota Fortuner được dùng để đón Tổng thống Putin. Ảnh: India Times

Nguồn tin trong chính phủ Ấn Độ cho biết chiếc Fortuner còn được chọn với lý do hậu cần. Chiếc Range Rover của ông Modi chỉ có hai hàng ghế, đồng nghĩa không thể bố trí phiên dịch đi cùng lãnh đạo Nga - Ấn Độ, trong khi xe Fortuner phù hợp hơn vì có ba hàng ghế.

"Các phiên dịch đã ngồi sẵn ở hàng ghế thứ ba trong xe trước khi ông Modi và ông Putin bước vào. Đội ngũ an ninh của cả hai nước đều phê duyệt phương án này", theo nguồn tin.

SPG thường ưu tiên sử dụng các phương tiện khó đoán và mang tính trung lập cho hoạt động di chuyển liên quan hai nguyên thủ, giúp giảm rủi ro trước bất kỳ mối đe dọa tấn công nào. Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO) cũng ưu tiên các dòng SUV cho nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân vì dễ tích hợp đội phản ứng nhanh và thiết bị của họ.

"Trong quá trình tiền trạm, SPG và FSO đã thống nhất chọn Toyota Fortuner nhờ yếu tố châu Á và khả năng hoán cải đơn giản. Một đội hình trung tính còn cho phép triển khai nhiều xe giống hệt nhau, tất cả đều có thể chuyển hướng sơ tán khẩn cấp khi cần thiết", các nguồn tin nói với News 18.

Trang Hindustan Times cho rằng việc ông Modi mời ông Putin đi chung xe là hành động đáp lễ. Tổng thống Nga từng mời Thủ tướng Ấn Độ đi chung chuyên xa Aurus Senat khi hai lãnh đạo đến Trung Quốc dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hôm 1/9.

"Chuyến đi chung với Thủ tướng Modi khi đó là ý tưởng của tôi. Đó là biểu tượng cho tình hữu nghị của chúng ta", ông Putin trả lời truyền thông Ấn Độ trước khi đến New Delhi. "Chúng tôi đã trò chuyện suốt chặng đường, lúc nào cũng có điều để trao đổi. Cả hai thậm chí còn ngồi lại trong xe thêm một lúc lâu".

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đi chung xe về dinh Thủ tướng ngày 4/12. Ảnh: AFP

Giới chức Ấn Độ không đưa ra lý giải chính thức về việc chọn xe Forturner. Phát ngôn viên đảng cầm quyền BJP Shehzad Poonawalla chỉ đưa ra bình luận đầy ẩn ý.

"Hai lãnh đạo đều bước lên chiếc Fortuner của Thủ tướng (vâng, chiếc Toyota Fortuner huyền thoại! Ai hiểu thì sẽ biết vì sao)", ông Poonawalla viết trên X.

Như Tâm (Theo India Today, Economic Times, NDTV)