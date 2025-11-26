Lý do tên lửa Blue Origin vẫn trắng sạch khi về Trái Đất

Khác với những tên lửa tái sử dụng bám đen thường thấy của SpaceX, tên lửa Blue Origin trông vẫn rất mới sau khi phóng lên và quay lại.

Trong ảnh chụp do Dave Limp, CEO Blue Origin, chia sẻ trên X cuối tuần qua, tầng thứ nhất của tên lửa New Glenn trông gần như mới với lớp sơn trắng bóng, xanh lam và vàng lấp lánh.

Đây là một phần của tên lửa New Glenn phóng lên không gian từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Cape Canaveral ngày 13/11, mang theo hai tàu vũ trụ Sao Hỏa của NASA. Tầng này trở về Trái Đất khoảng 9 phút sau khi phóng, hạ cánh thẳng đứng xuống tàu không người lái Jacklyn của Blue Origin trên Đại Tây Dương. Đây là lần đầu tiên New Glenn phóng lên rồi quay về hạ cánh thành công, đưa Blue Origin trở thành công ty thứ hai trong lịch sử đạt thành tựu này, chỉ sau SpaceX.

Tầng đầu tiên của tên lửa New Glenn được đưa vào nhà kho tại Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Cape Canaveral để kiểm tra và tân trang. Ảnh: Dave Limp/Blue Origin

Hình ảnh trắng sạch của tầng tên lửa New Glenn rất khác so với những gì nhiều người hình dung về phương tiện phóng đã qua sử dụng. Ví dụ, tên lửa Falcon 9 nổi tiếng của SpaceX khi trở về thường đầy muội đen và vết cháy xém, giống như "huy hiệu danh dự" của chuyến bay.

Theo Space, sự khác biệt này bắt nguồn từ nhiên liệu đẩy. Hai tầng tên lửa New Glenn trang bị các loại động cơ khác nhau và khác với Falcon. Tầng trên dùng hai động cơ BE-3U, hoạt động bằng oxy và hydro lỏng. Tầng dưới dùng BE-4, hoạt động bằng hỗn hợp methalox gồm oxy và methane lỏng. Quá trình đốt cháy methane không sinh ra nhiều muội than nên khi tầng tên lửa này trở về, nó vẫn rất sạch sẽ.

Trong khi đó, động cơ Merlin của SpaceX, cung cấp sức mạnh cho cả hai tầng của Falcon 9 và Falcon Heavy, chạy bằng oxy lỏng và RP-1 (một dạng dầu kerosene dùng cho tên lửa). Dầu kerosene tạo ra muội than khi cháy, do đó, tầng tên lửa Falcon lao xuyên qua những đám mây muội than tự tạo khi trở về Trái Đất.

Một tầng tên lửa Falcon 9 của SpaceX hạ cánh thành công xuống tàu trên biển. Ảnh: SpaceX

SpaceX cũng đã phát triển động cơ methalox riêng, Raptor, dùng cho siêu tên lửa Starship thế hệ mới. Starship được thiết kế để giúp con người định cư trên Sao Hỏa. Theo CEO Elon Musk, methane là nhiên liệu phù hợp cho tên lửa đến hành tinh đỏ vì có thể được sản xuất ngay tại Sao Hỏa từ các thành phần trong khí quyển.

Blue Origin sẽ cần kiểm tra xem tầng tên lửa của mình có trong trạng thái tốt như vẻ ngoài hay không. Bộ phận này vừa được đưa về Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Cape Canaveral để tân trang, dự kiến thực hiện nhiều vụ phóng nữa trong tương lai.

Thực tế, tầng thứ nhất của New Glenn được thiết kế để phóng ít nhất 25 lần. Đây là con số ấn tượng, nhưng không phải bất khả thi. Nhiều tầng tên lửa Falcon 9 đã thực hiện vài chục chuyến bay, kỷ lục là 31 chuyến. Hôm 16/11, SpaceX đạt cột mốc phóng tên lửa tái sử dụng lần thứ 500, chứng minh hiệu quả của phương tiện này. Space nhận định, muội đen chỉ là vấn đề thẩm mỹ.

Thu Thảo (Theo Space, CNN)