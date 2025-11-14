Tên lửa tái sử dụng Blue Origin lần đầu hạ cánh thành công

Tầng thứ nhất của tên lửa New Glenn do Blue Origin chế tạo hạ cánh thẳng đứng xuống tàu trên biển sau khi đưa hai tàu NASA lên không gian.

Tên lửa New Glenn rời bệ phóng tại Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Cape Canaveral, Florida, lúc 15h45 ngày 13/11 (3h45 ngày 14/11 theo giờ Hà Nội), mang theo hai tàu vũ trụ Sao Hỏa của NASA và một thiết bị thử nghiệm công nghệ cho công ty liên lạc vệ tinh Viasat. Khoảng ba phút sau, động cơ chính tắt và tên lửa bắt đầu tách tầng theo đúng kế hoạch.

Sau khi chia tách, tầng tên lửa thứ hai tiếp tục đưa bộ đôi tàu NASA lên không gian, trong khi tầng đầu tiên thực hiện nhiều lần khai hỏa động cơ nhằm giảm tốc độ rơi, chuẩn bị đáp xuống tàu Jacklyn của Blue Origin đang chờ trên Đại Tây Dương.

Tên lửa tái sử dụng của Blue Origin lần đầu đáp thành công Tên lửa New Glenn của Blue Origin phóng lên không gian, tầng thứ nhất quay về hạ cánh trên biển. Video: Blue Origin

New Glenn từng thử hạ cánh trong lần phóng đầu tiên hồi tháng 1 nhưng thất bại. Khi đó, Blue Origin cũng không kỳ vọng tên lửa đáp trúng đích mà chỉ muốn thu thập dữ liệu để tăng khả năng thành công cho các chuyến bay trong tương lai. Dữ liệu này đã mang đến kết quả tốt cho vụ phóng hôm nay, khi tầng đẩy của tên lửa đáp thẳng đứng xuống tàu Jacklyn.

"Một tên lửa quỹ đạo đã hạ cánh. Đây đúng là một ngày tuyệt vời cho Blue Origin, cho ngành công nghiệp vũ trụ", Ariane Cornell, Phó chủ tịch về hệ thống không gian của Blue Origin, nhận xét.

Thành tựu mới đưa Blue Origin trở thành công ty thứ hai trong lịch sử thu hồi tên lửa trong một chuyến bay thực sự. Công ty đầu tiên đạt cột mốc này là SpaceX.

Tuy nhiên, đưa tầng đẩy hạ cánh không phải mục tiêu chính của vụ phóng hôm nay mà là đưa bộ đôi tàu vũ trụ trong nhiệm vụ Escapade của NASA lên không gian. Mục tiêu này cũng thành công khi hai tàu bay lên đúng vị trí khoảng 33 phút sau khi phóng.

Escapade là nhiệm vụ đầu tiên đưa hai tàu thăm dò do tư nhân chế tạo tới Sao Hỏa, nghiên cứu quá trình hành tinh này mất khí quyển và trở thành hành tinh khô cằn như ngày nay. Bộ đôi tàu do công ty Rocket Lab chế tạo, có chi phí ước tính dưới 100 triệu USD - thấp hơn nhiều so với các nhiệm vụ sao Hỏa then chốt trước đây của NASA, thường tốn khoảng 300-600 triệu USD. Hai tàu dự kiến tiến vào quỹ đạo Sao Hỏa tháng 9/2027.

New Glenn là tên lửa tái sử dụng hai tầng cao 98 m. Với khả năng chở 50 tấn lên quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO), nó có sức mạnh gần bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX và gần gấp đôi tên lửa Vulcan Centaur mới của United Launch Alliance. Theo thiết kế, tầng thứ nhất của New Glenn có khả năng thực hiện ít nhất 25 chuyến bay. Thành công hôm nay đưa mẫu tên lửa này tiến gần hơn tới mục tiêu thực hiện các hợp đồng vận chuyển giá trị lớn cho Lực lượng Vũ trụ Mỹ và Văn phòng Trinh sát Quốc gia Mỹ.

Thu Thảo (Theo Space, CNN)