Lý do tài sản mã hóa chỉ được phát hành cho nhà đầu tư ngoại

Việt Nam chưa cho nhà đầu tư nội mua tài sản mã hóa phát hành trong nước là bước đi thận trọng, nhằm bảo vệ quyền lợi và thử nghiệm khung quản lý, theo chuyên gia.

Thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được thí điểm trong 5 năm, theo Nghị quyết của Chính phủ. Nghị quyết này quy định doanh nghiệp Việt Nam được phát hành tài sản mã hóa dựa trên tài sản thực, không gồm chứng khoán và tiền đồng. Song loại tài sản này chỉ được chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài và giao dịch thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ do Bộ Tài chính cấp phép.

Tại tọa đàm về thí điểm tài sản số do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 6/11, ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban phát triển thị trường chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính), lý giải việc này xuất phát từ tinh thần thận trọng nhằm bảo vệ nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro trong giai đoạn đầu thí điểm.

Theo ông Hòa, năng lực hiểu biết của nhà đầu tư Việt Nam còn thấp, trong khi thời gian qua xảy ra nhiều vụ lừa đảo tài sản số.

Thực tế 5 năm qua, hàng trăm nghìn nhà đầu tư Việt Nam mất hàng chục nghìn tỷ đồng từ các vụ lừa đảo, điển hình như các vụ Antex, Ifan, Pincoin, Sky Mining, Coolcat, Lion Group... Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết từ đầu năm, gần 1.500 vụ việc lừa đảo qua mạng bị phát hiện, gây thiệt hại hơn 1.660 tỷ đồng. Trong đó, riêng các hoạt động liên quan giao dịch tiền ảo, tiền mã hóa lên tới hơn 1.500 kênh, hội nhóm.

"Tiền bị chuyển đi trong tích tắc, việc truy hồi hoặc bồi thường gần như bất khả thi nếu xảy ra gian lận. Vì vậy, việc mở cửa thị trường cần đi kèm khả năng giám sát và xử lý hiệu quả", ông nói.

Theo đó, giai đoạn đầu, Việt Nam chỉ cho phép chào bán, phát hành tài sản mã hóa cho nhà đầu tư ngoại vừa để thu hút vốn quốc tế, vừa có thời gian hoàn thiện khung pháp lý, nâng nhận thức công chúng. Song song, cơ quan quản lý sẽ xây dựng chương trình đào tạo, truyền thông và nâng cao kiến thức tài chính giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, rủi ro và trách nhiệm khi tham gia thị trường.

"Sức hấp dẫn của thị trường không nằm ở việc mở cửa ngay, mà ở chất lượng sản phẩm, tính thanh khoản, minh bạch thông tin và độ an toàn của dịch vụ", ông Hoà nói thêm.

Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban phát triển thị trường chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) phát biểu tại tọa đàm, ngày 6/11. Ảnh: Báo Tiền Phong