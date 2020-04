Game show 18+ vào top 10 Netflix

"Too Hot to Handle" - game show thực tế 18+ chủ đề hẹn hò - được khán giả Việt quan tâm trên Netflix.

Chương trình đứng thứ hai trong danh sách được xem nhiều ngày 20/4, chỉ xếp sau series The King: Eternal Monarch. Lần đầu trong vài tuần qua, một game show đạt thứ hạng cao ở Netflix Việt Nam - nơi khán giả quan tâm phim ảnh hơn.

Too Hot to Handle do Laura Gibson sáng tạo, gồm tám tập, trong đó 10 thí sinh được đưa đến biệt thự trên hòn đảo biệt lập trong bốn tuần. Để giành phần thưởng 100.000 USD, họ không được thực hiện các hoạt động tình dục như hôn, làm tình... Mỗi vi phạm sẽ khiến tiền giảm, đồng thời người vi phạm thường khiến những thành viên còn lại tức giận vì ảnh hưởng kết quả chung.

Một số thí sinh trong chương trình. Ảnh: Netflix.

Show được dán nhãn 18+ do các nội dung liên quan tình dục qua hành động, lời thoại. Để tăng kịch tính cho chương trình, các thí sinh đều có hình thể quyến rũ. Ở nửa sau show, ban tổ chức đưa quy định để người chơi có thể phá luật trong một khoảng thời gian nhất định. Chương trình khuyến khích xây dựng các mối quan hệ thật sự chứ không chỉ dừng ở tình dục, đồng thời cổ vũ sự trưởng thành trong suy nghĩ. Một số người chơi không cho thấy khả năng kết nối với người xung quanh sẽ bị loại.

Guardian chấm Too Hot to Handle điểm 3 trên 5, nhận định nó có những tình huống gợi nhớ tiểu thuyết Lord of the Flies (kể về những cậu bé mắc kẹt trên đảo, nảy sinh nhiều mâu thuẫn). Một số người nói dối nhau, cố tình làm giảm phần thưởng chung, hoặc theo đuổi mục đích cá nhân. Tuy nhiên, trang này chê các người chơi đều từng tham gia một số chương trình thực tế khác, ít nhiều đã có kinh nghiệm nên làm giảm sự tự nhiên của show.

Trailer "The King: Eternal Monarch" Trailer "The King: Eternal Monarch".

Dẫn đầu Netflix đầu tuần này là The King: Eternal Monarch (Quân vương bất diệt) - loạt phim mới của Hàn Quốc. Trong phim, thái tử Lee Gon (Lee Min-ho) của đế quốc hư cấu Đại Hàn - bị mưu sát nhưng được người giấu mặt ứng cứu. Lee Gon sau đó lên ngôi hoàng đế, lạc vào rừng và sang thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Tại đây, anh gặp Jeong Tae Eul (Kim Go-eun), có tấm thẻ cảnh sát giống người từng cứu anh khi trước. Nhiều khán giả quan tâm phim do cuộc tái xuất của Lee Min-ho sau thời gian vắng bóng. Ở các vị trí còn lại là những series nổi bật gần đây như "hiện tượng" Money Heist, Hi Bye, Mama! hay Reply 1988.

10 chương trình/phim ăn khách trên Netflix ngày 20/4 1) The King: Eternal Monarch

2) Too Hot to Handle

3) Money Heist

4) Hi Bye, Mama!

5) Reply 1988

6) Hospital Playlist

7) Crash Landing on You

8) Prison Break

9) Vagabond

10) Itaewon Class

Ân Nguyễn