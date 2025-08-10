Lý do ông Trump và ông Putin chọn Alaska làm nơi gặp mặt

Tổ chức cuộc họp thượng đỉnh tại bang Alaska giúp Tổng thống Trump thể hiện vị thế, đồng thời tạo thuận lợi cho Tổng thống Putin trong bối cảnh ông đối mặt lệnh bắt của ICC.

Khi thông báo về địa điểm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin là Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đây là "một địa điểm rất được ưa chuộng vì nhiều lý do". Trước đó, lãnh đạo Nga và Mỹ dự kiến đến một lãnh thổ trung lập để hội đàm, ông Putin đã đề xuất Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Việc tổ chức cuộc gặp trên lãnh thổ Mỹ có thể gây bất ngờ, song quyết định chọn Alaska được nhận định là chiến thắng cho cả hai lãnh đạo. Đối với ông Trump, điều này là động thái thể hiện sức mạnh khi lãnh đạo Nga tới lãnh thổ Mỹ gặp ông.

Trong khi đó, Tổng thống Putin cũng tránh phải bay qua các quốc gia mà Nga coi là không thân thiện khi ông bị Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt. Mỹ là quốc gia không công nhận thẩm quyền của ICC.

Tổng thống Putin năm ngoái không gặp vấn đề gì khi đến Mông Cổ, quốc gia thành viên ICC. Tuy nhiên, Mông Cổ sau đó bị ICC chỉ trích là không hợp tác.

Các lãnh đạo bang Alaska đón nhận nồng nhiệt quyết định tổ chức cuộc họp của ông Trump và ông Putin tại đây. Mike Dunleavy, thống đốc Alaska, mô tả bang này là "cầu nối giữa các quốc gia và địa điểm chiến lược nhất thế giới do vị trí gần Nga".

Yuri Ushakov, trợ lý Tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại, mô tả bang Alaska là địa điểm gặp gỡ hợp lý. "Nga và Mỹ là những nước láng giềng gần gũi có chung biên giới", ông Ushakov nói. "Việc phái đoàn của chúng tôi chỉ cần bay qua eo biển Bering để đến dự hội nghị quan trọng, được mong đợi giữa hai nước là điều hợp lý".

Hội nghị thượng đỉnh ngày 15/8 sẽ là lần đầu tiên ông Putin tới thăm Mỹ sau hơn một thập kỷ. John Herbst, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, nhận định "ông Putin sẵn lòng trao cho ông Trump chiến thắng trong việc chọn địa điểm tổ chức vì Tổng thống Mỹ đang đối xử mềm mỏng với người đồng cấp Nga".

Điều này cũng mở ra khả năng ông Trump đáp lại bằng cách tới thăm Nga theo lời mời của Tổng thống Putin.

Theo Nina Khrushcheva, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Trường New School ở New York, đặc phái viên Tổng thống Nga phụ trách đầu tư nước ngoài và hợp tác quốc tế Kirill Dmitriev đã đề xuất địa điểm này.

"Mọi người nghĩ quốc gia thứ ba sẽ được chọn, có thể là Arab Saudi hoặc một nơi tương tự, do đó Alaska là một bất ngờ lớn. Đối với ông Trump, đây là điều tuyệt vời khi ông Putin đến Mỹ", bà Khrushcheva nói. "Đối với ông Putin, đây cũng là điều tuyệt vời khi chỉ cần bay qua biển thay vì các quốc gia khác".

Việc tổ chức cuộc gặp tại Alaska còn mang ý nghĩa khác. Theo bà Khrushcheva, Alaska là biểu tượng của mối quan hệ thương mại có lợi mà Nga muốn xây dựng với Mỹ.

Alaska là bang gần Nga nhất của Mỹ và từng là lãnh thổ Nga. Sa hoàng Alexander II năm 1867 bán Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD. Ông Trump từ lâu coi Andrew Jackson, tổng thống Mỹ khi đó, là anh hùng.

