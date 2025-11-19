Lý do nhiều người Việt tặng bánh Sun Guzto cho bạn bè quốc tế

Nhiều người Việt đang sống ở nước ngoài liên tục giới thiệu bánh cookie Sun Guzto của Fancy Foods đến bạn bè quốc tế vì yêu thích hương vị bánh cùng câu chuyện ẩm thực phía sau.

Tại Nhật Bản, Snooppi - chàng trai Việt sở hữu kênh Tiktok hơn 2 triệu người theo dõi và hơn 113 triệu lượt thích - gây chú ý khi khoe chiếc vali gần như chỉ toàn bánh Sun Guzto. Anh chia sẻ những hộp thiếc lớn dùng để biếu sếp, còn các hộp giấy nhỏ thì để tặng bạn bè và mang đi ăn vặt hàng ngày. Theo anh, đây là loại cookie "độc lạ" với sự hòa trộn giữa phong vị Á - Âu khiến anh không thể không mang theo.

Cũng ở Nhật, tiktoker Văn Hằng Ngân - cô gái Việt lấy chồng Ấn Độ - chia sẻ niềm vui khi nhận được thùng Sun Guzto từ Việt Nam gửi sang. Chồng cô ngay lập tức khen bánh rất phù hợp làm quà tặng cho ông bà người Nhật vì vừa chỉnh chu, vừa mang ý nghĩa văn hóa từ quê hương của vợ. Hai vợ chồng còn thống nhất khi về Việt Nam, họ sẽ mua Sun Guzto để tặng bạn bè ở cả Nhật và Ấn Độ, bởi đây là món quà "nhìn sang, ăn ngon và rất tinh tế".

Cặp tiktoker "Như một điều hiển nhiên" cũng chuẩn bị mang theo Sun Guzto khi sang New Zealand du học. Họ cho biết đây là món bánh khiến họ muốn giới thiệu ngay lập tức cho bạn bè quốc tế vì hương vị ngon và thiết kế sang trọng. Theo họ, Sun Guzto "đủ đặc biệt" để đại diện cho một phần của ẩm thực Việt.

Snooppi lựa chọn Sun Guzto để giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Ảnh: NVCC

Tại Thái Lan, tiktoker Dinh Áo Bông thường xuyên lấy Sun Guzto làm quà tặng. Anh chia sẻ kể từ khi biết đến loại bánh này, việc chọn quà từ Việt Nam mang sang Thái trở nên đơn giản hơn hẳn. Với anh, Sun Guzto vừa chất lượng, vừa đẹp mắt, lại dễ được lòng người nhận.

Cặp tiktoker Ăn Cơm Ở Thái và tiktoker Fahnguyen cũng xem Sun Guzto như món quà Việt được "ưu tiên hàng đầu" để mời khách quốc tế. Trong những video trải nghiệm của các tiktoker này, bạn bè người Thái đều dành lời khen cho lớp hạnh nhân dày, hương thơm dịu, độ ngọt nhẹ và độ giòn tan dễ gây nghiện của bánh. Họ nhận xét Sun Guzto có hương vị không giống bất kỳ loại cookie công nghiệp nào đang bán tại Thái Lan.

Cặp tiktoker Ăn Cơm Ở Thái xem Sun Guzto như món quà Việt được "ưu tiên hàng đầu" để tặng khách. Ảnh: NVCC

Trong khi nhiều người Việt tự tin mang bánh Sun Guzto do công ty Fancy Foods (thuộc Tập đoàn Nhất Hương) sản xuất tặng bạn bè quốc tế thì nhiều chuyên gia ẩm thực nước ngoài cũng dành những lời khen cho sản phẩm.

Giáo sư, tiến sĩ người Hà Lan Ruud Bottemanne nhận xét: "Sự hòa quyện giữa cookie hạnh nhân truyền thống châu Âu và hương vị châu Á đã tạo nên trải nghiệm đặc biệt mà chưa loại cookie nào đạt được".

Giáo sư Henrik Jeppesen người Đan Mạch nói ngắn gọn: "Đây là bánh cookie hạnh nhân ngon nhất tôi từng ăn".

Ông Tan Chooi Leng - chuyên gia thực phẩm Malaysia và David Broutin - đầu bếp người Pháp, đều khẳng định Sun Guzto là "một trong những loại cookie ngon nhất thế giới" hay "cookie hạnh nhân ngon nhất trên đời".

Thưởng thức Sun Guzto mang lại cảm giác hài lòng với nhiều người. Ảnh: Sun Guzto

Theo Nhất Hương, điều giúp Sun Guzto chinh phục nhiều thị trường khác nhau chính là sự đa dạng trong hương vị. Sản phẩm có 8 phiên bản, đại diện cho sự giao thoa Á - Âu: từ hạnh nhân bơ và chocolate quen thuộc đến mè đen, matcha, moka; và ba hương vị mặn nhẹ độc đáo - tôm, cá, rong biển.

Bên cạnh gây ấn tượng về hương vị, Sun Guzto còn bắt mắt nhờ lớp hạnh nhân phủ dày, vàng óng, mùi thơm dịu. Khi thưởng thức, bánh giòn tan nhưng không bị khô, béo bùi nhẹ và có độ ngọt vừa phải khiến người ăn dễ "ghiền".

Bên cạnh đó, sản phẩm còn được người thưởng thức đánh giá cao về tính lành mạnh, khi không dùng chất bảo quản, chứa nhiều vitamin E, protein và chất béo tốt.

Sun Guzto được đầu tư bao bì cao cấp, phù hợp để biếu tặng trong mọi dịp. Ảnh: Nhất Hương

Đằng sau tất cả là hành trình ba năm nghiên cứu của Fancy Foods. "Sun Guzto không chỉ kết hợp phong vị Á - Âu mà còn truyền tải tinh thần sáng tạo của người Việt", đại diện Nhất Hương chia sẻ. Đó cũng là một trong những lý do khiến nhiều người Việt xa quê chọn Sun Guzto làm món quà tặng bạn bè nơi mình sinh sống.

Diệp Chi