Lý do nhiều người viêm họng nhưng không sốt

Một số trường hợp viêm họng do virus, trào ngược dạ dày, dị ứng, bị kích ứng môi trường hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục sẽ không gây sốt.

Viêm họng là tình trạng viêm niêm mạc vùng hầu họng. Khoảng 50-80% viêm họng hoặc đau họng là do virus như rhovirus, cúm, adenovirus, nCoV, parainfluenza... Bên cạnh đó, nhiễm trùng do vi khuẩn cũng có thể gây viêm họng, phổ biến nhất là viêm họng liên cầu, một bệnh nhiễm trùng họng và amidan do vi khuẩn Streptococcus nhóm A gây ra.

Dấu hiệu đặc trưng của viêm họng có thể là ho, sốt, rát họng, nhưng trong một số trường hợp sau, viêm họng có thể không gây sốt.

Cảm lạnh

Cảm lạnh là thuật ngữ chung cho một loạt các bệnh nhiễm trùng do virus và vi khuẩn gây ra, với dấu hiệu nghẹt mũi, đau họng. Nếu là cảm lạnh thông thường, người bệnh sẽ kèm theo hắt xì, chảy nước mũi, mệt, song không sốt.

Viêm amidan

Viêm amidan là một tình trạng phát triển do sưng ở amidan (những khối mô nằm ở phía sau cổ họng). Amidan là một phần của hệ thống bạch huyết, giúp loại bỏ chất thải và nhiễm trùng khỏi cơ thể bạn. Viêm amiđan phổ biến nhất ở trẻ em và thường do vi khuẩn hoặc virus gây ra. Sốt có thể xuất hiện hoặc không khi bị viêm amidan.

Viêm amidan gây khó hoặc đau khi nuốt, tạo một lớp phủ màu trắng hoặc vàng trên amidan, khiến bạn bị sưng hạch/hạch ở cổ và hôi miệng. Viêm amiđan do virus gây ra sẽ nhanh chóng qua đi mà không cần điều trị, còn nếu do vi khuẩn thì có thể cần dùng kháng sinh. Các trường hợp viêm amidan lặp đi lặp lại đôi khi được điều trị bằng phẫu thuật cắt amidan.

Trào ngược axit

Bạn cũng có thể bị đau họng nếu mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD). Trong các trường hợp GERD nghiêm trọng hoặc mãn tính, axit trong dạ dày có thể trào lên thực quản và gây kích ứng niêm mạc cổ họng. Nếu vấn đề này diễn ra quá lâu, nó thậm chí có thể gây ra những thay đổi vĩnh viễn đối với mô trong thực quản của bạn (thực quản Barrett).

Các bác sĩ có thể đề nghị thay đổi chế độ ăn uống, giảm cân và dùng thuốc để giúp kiểm soát việc sản xuất và trào ngược axit dạ dày của bạn.

Bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs)

Đau họng có thể không phải là triệu chứng đầu tiên bạn nghĩ đến khi nghĩ đến bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng bất kỳ loại vi khuẩn và virus lây truyền qua đường tình dục nào cũng có thể xâm nhập vào miệng.

Những bệnh nhiễm trùng này thường lây lan qua quan hệ tình dục bằng miệng và phát triển mà không có triệu chứng nào. Đau họng cũng có thể phát triển với những bệnh nhiễm trùng này, nhưng không thường xuyên.

Sử dụng biện pháp bảo vệ răng miệng như miếng dán nha khoa khi quan hệ tình dục bằng miệng có thể giúp ngăn ngừa.

Dị ứng

Dị ứng cũng có thể khiến bạn bị đau họng nhưng không sốt. Dị ứng theo mùa với những thứ như phấn hoa có thể gây kích ứng mũi và cổ họng, tiết dịch họng.

Không có cách chữa trị cho bệnh viêm họng do dị ứng. Thay vào đó, bác sĩ sẽ kiểm soát để ngăn ngừa các triệu chứng, chẳng hạn như sổ mũi hoặc đau họng khi dị ứng, bằng thuốc kháng histamine và các loại thuốc dị ứng khác.

Kích ứng môi trường

Ngoài các chất gây dị ứng, còn có những thứ khác mà bạn có thể hít vào, gây kích ứng cổ họng, đau hoặc viêm. Chúng bao gồm những thứ như ô nhiễm không khí, khói và các hóa chất khác.

Nếu bạn đang sử dụng các hóa chất mạnh mà có thể hít phải, hãy đeo khẩu trang. Chăm sóc hỗ trợ và tránh các chất kích thích là cách tốt nhất để kiểm soát các loại viêm họng này.

Mỹ Ý (Theo Verywell Health)