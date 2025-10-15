Lý do nhiều khách sạn Trung Quốc không nhận khách nước ngoài

Nhiều du khách quốc tế đến Trung Quốc chia sẻ bị các khách sạn từ chối dù đã đặt phòng trước, đành chấp nhận tìm nơi lưu trú mới trong tình trạng mệt mỏi.

Dù đã đặt phòng trước qua ứng dụng phổ biến Meituan và kiểm tra kỹ thông tin, Alice Jiao, nữ du khách người Australia, vẫn bị khách sạn Nanjing Rest Yizhi tại Nam Kinh từ chối khi đến nhận phòng vào tháng 2. Lý do là khách sạn chỉ chấp nhận người nước ngoài có thẻ cư trú dài hạn của Trung Quốc - một yêu cầu không được nêu rõ trên một số nền tảng đặt phòng quốc tế.

Trải nghiệm đầy thất vọng của cô Jiao không phải cá biệt bởi nhiều khách quốc tế cũng gặp tình cảnh tương tự.

Khách từ Australia, Anh, Mỹ, Malaysia, Singapore và Nga đã chia sẻ trên các nền tảng như Reddit, Xiaohongshu và Booking về việc bị các khách sạn, đặc biệt là các cơ sở nhỏ hoặc giá rẻ, từ chối cho nhận phòng.

Emily Qin, du khách Malaysia, bị khách sạn Royal International Apartment ở Quảng Châu từ chối vào tháng 1 dù không hề thấy thông báo về chính sách hạn chế khách nước ngoài trên quy định đặt phòng. Những trải nghiệm này gây ra sự bất tiện lớn, đặc biệt cho các gia đình trẻ hoặc du khách lớn tuổi, buộc họ phải tìm chỗ ở thay thế dù đã thấm mệt sau hành trình dài.

Alice trong chuyến du lịch Trung Quốc. Ảnh: Alice Jiao

Nhiều khách sạn trên các ứng dụng nội địa như Meituan, Ctrip hay Qunar ghi rõ họ chỉ chấp nhận khách có thẻ căn cước công dân Trung Quốc đại lục nhưng thông tin này thường không xuất hiện trên các nền tảng quốc tế như Booking hay Expedia. Ví dụ, khách sạn 7Days Premium Chengdu Giant Panda Base nêu rõ yêu cầu này trên Trip.com nhưng không đề cập trên Booking, khiến du khách quốc tế rơi vào tình huống khó xử khi đến nơi.

Theo Luật Quản lý Xuất nhập cảnh Trung Quốc, các khách sạn phải đăng ký thông tin khách nước ngoài và báo cáo cho cơ quan công an địa phương trong vòng 24 giờ. Quá trình này bị một số khách sạn, đặc biệt ở các thành phố nhỏ, coi là trở ngại do hạn chế về công nghệ và nhân sự.

Vấn đề này còn nghiêm trọng ở các điểm đến du lịch nổi tiếng như Tây An, nơi chỉ có 15 trong số hơn 52 khách sạn gần khu Grand Tang Dynasty Ever Bright City, chấp nhận khách nước ngoài và chỉ hai trong số đó là khách sạn giá rẻ. Điều này cản trở sự phát triển của ngành du lịch và ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của du khách, đặc biệt là nhóm muốn khám phá các di sản văn hóa Trung Quốc với ngân sách hạn chế.

Trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch sau đại dịch, Trung Quốc ghi nhận 131,9 triệu lượt khách nhập cảnh trong năm 2024, tăng 61% so với năm trước nhờ các chính sách nới lỏng visa và cải cách ngành khách sạn. Đáng chú ý, vào tháng 5/2024, Bộ Công an, Bộ Thương mại và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia đã ra thông báo chung, bãi bỏ yêu cầu giấy phép đặc biệt để tiếp nhận khách nước ngoài và nghiêm cấm các khách sạn từ chối du khách với lý do thiếu giấy phép.

Tuy nhiên, thực tế tại các địa phương cho thấy sự thiếu nhất quán trong việc thực thi. Theo Tiến sĩ Sam Huang, nhà nghiên cứu du lịch tại Đại học Edith Cowan, các chính sách của chính quyền trung ương thường chỉ mang tính chất hướng dẫn, không phải bắt buộc, dẫn đến việc một số cơ quan địa phương vẫn áp dụng các quy định riêng. Các khách sạn nhỏ, độc lập thường gặp khó khăn trong việc tiếp nhận khách quốc tế do hệ thống lỗi thời không thể xử lý hộ chiếu nước ngoài, rào cản ngôn ngữ và thiếu đào tạo nhân viên.

Khách nước ngoài chụp ảnh ở Tử Cấm Thành. Ảnh: China Daily

Giáo sư Mingming Cheng từ Đại học Curtin nhấn mạnh các khách sạn Trung Quốc cần một sự thay đổi văn hóa trong cách tiếp đón khách quốc tế, tương tự những nỗ lực cải thiện dịch vụ trong dịp Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Ông đề xuất cần hỗ trợ tài chính, nâng cấp công nghệ và đào tạo nhân viên cho các khách sạn nhỏ và tầm trung để đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia. Đồng thời, các nền tảng đặt phòng cần cải thiện tính minh bạch, đảm bảo thông tin về chính sách tiếp nhận khách được đồng bộ giữa các ứng dụng nội địa và quốc tế.

Theo The China Guide, du khách quốc tế nên chọn các khách sạn từ 4 sao trở lên, vốn thường có nhân viên sử dụng song ngữ và hệ thống xử lý hộ chiếu tốt hơn. Du khách cũng được khuyên đọc kỹ đánh giá, kiểm tra thông tin danh sách và gọi điện xác nhận trước khi đặt phòng.

Trường hợp bị từ chối, họ có thể dẫn chứng thông báo chính phủ tháng 5/2024 hoặc liên hệ cơ quan chức năng địa phương dù điều này có thể gây thêm bất tiện.

Hoài Anh (Theo ABC, The China Guide, TTW)