Lý do không nên đi Dubai vào mùa hè

UAETháng 5 đến tháng 10 được xem là mùa du lịch thấp điểm ở Dubai do khí hậu nóng và tháng Ramadan.

Tại nhiều địa danh du lịch, mùa hè được coi là mùa cao điểm, song điều đó không đúng với Dubai, UAE. Giá tour du lịch Dubai từ tháng 5 đến tháng 10 thường rẻ hơn so với các tháng khác, tuy nhiên theo Rambler, du khách không nên mạo hiểm. Hai lý do được chỉ ra là do đặc thù khí hậu của vùng Trung Đông và tháng Ramadan.

Nhiệt độ và khí hậu

Dubai có khí hậu khô nóng quanh năm, song từ tháng 5 đến tháng 10, nhiệt độ cao hơn rất nhiều so với những tháng còn lại. Khách du lịch đến Dubai trong thời gian này hầu hết chỉ tham quan các khu trung tâm mua sắm và đi trên ôtô có điều hòa. Rất ít du khách ra biển vào thời tiết này, đặc biệt vào buổi sáng và chiều.

Dubai rất nóng vào mùa hè. Ảnh: Unsplash

Mùa hè ở Dubai không có mưa. Nhiệt độ từ tháng 6 đến tháng 8 không xuống dưới 30 độ C và nhiệt độ cao nhất có thể đạt 41 độ C. Nếu bạn muốn tắm biển cho đỡ nóng thì điều này cũng không hợp lý ở Dubai khi nhiệt độ nước biển ở đây vào mùa hè lên tới 33 độ C vào tháng 8.

Kỳ nghỉ hè ở Dubai là nguy hiểm với các khách du lịch có vấn đề sức khoẻ, liên quan đến hô hấp và tim mạch.

Tháng Ramadan

Tín đồ Hồi giáo ở Dubai đang cầu nguyện. Ảnh: Unsplash

Tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo thường rơi vào tháng 6 hoặc tháng 7 hằng năm. Năm 2022, tháng này diễn ra vào tháng 4 đến tháng 5. Nếu quyết định đến Dubai vào mùa hè, bạn nên kiểm tra mình có đến đúng thời gian diễn ra tháng Ramadan không. Thứ nhất, bạn không thể đến thăm các địa điểm tôn giáo của người Hồi giáo trong tháng Ramadan. Thứ hai, cuộc sống bình thường của người dân sẽ đảo lộn khi họ sẽ nhịn ăn từ lúc mặt trời mọc đến khi lặn. Trong thời gian này, khách du lịch cũng tuyệt đối chú ý trong cư xử và cách ăn mặc để tránh xúc phạm đến tôn giáo nước sở tại.

Trung Nghĩa (Theo Rambler)