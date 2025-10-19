Lý do khiến người nước ngoài thích sống ở Việt Nam

Việt Nam được du khách và chuyên gia quốc tế đánh giá cao về chất lượng cuộc sống, với ẩm thực ngon, cảnh quan đẹp và giá cả phải chăng.

Cộng đồng toàn cầu dành cho những người sinh sống và làm việc ở nước ngoài InterNations, tiến hành khảo sát hằng năm về mức độ hài lòng tại 46 quốc gia. Khảo sát này dựa trên nhiều tiêu chí như dễ dàng hòa nhập, cơ hội việc làm và các hoạt động giải trí. Hàng chục nghìn người đến từ 172 quốc gia đã tham gia trả lời.

Năm nay, châu Á thống trị bảng xếp hạng khi trở thành khu vực chiếm 50% trong top 10 hài lòng nhất, với 5 đại diện: Thái Lan (thứ 4), Việt Nam (thứ 5), Trung Quốc (thứ 6), Indonesia (thứ 8) và Malaysia (thứ 10). Điểm chung của các quốc gia này là chi phí sinh hoạt phải chăng và dễ dàng tìm nơi lưu trú.

Hai du khách Tây tỏ vẻ vui vẻ khi lần đầu trải nghiệm du lịch trên chuyến tàu Huế - Đà Nẵng. Ảnh: Võ Thạnh

"Khách sạn ở Việt Nam hầu hết còn rất mới, đẹp và sang trọng không kém gì các quốc gia Âu -Mỹ. Đồ ăn rất rẻ, một cốc cà phê giá một đô còn ở Australia phải trả cao gấp 4-5 lần", Craig Daniel, du khách đến từ thành phố Brisbane, Australia nói. Daniel đến TP HCM vào ngày 5/10 và dự định tham quan nửa tháng. Nam du khách cho biết sẽ quay lại Việt Nam mỗi dịp nghỉ xuân, vì nơi đây giá rẻ và có đường bay thẳng Brisbane - TP HCM, "ngủ một giấc là đến nơi".

CEO Alma Resort Cam Ranh Herbert Laubichler-Pichler, người Áo, sống và làm việc tại Việt Nam hơn 17 năm và coi đây "thực sự là quê hương thứ hai".

Điều khiến CEO Laubichler-Pichler ấn tượng nhất khi sống ở Việt Nam là sự ấm áp và chân thành của người Việt. "Họ thực sự hiếu khách, chăm chỉ và có một nguồn năng lượng tích cực hiếm thấy ở nơi khác. Chi phí sinh hoạt cho phép tận hưởng chất lượng cuộc sống tuyệt vời, trong khi môi trường kinh doanh đã tiến bộ vượt bậc trong 17 năm qua", ông nói.

Khảo sát của InterNations chia làm 5 tiêu chí chính gồm: chất lượng cuộc sống, cơ hội tìm việc làm, khả năng tiếp cận và hòa nhập, nhu cầu cơ bản dành cho người nước ngoài sống xa quê, tài chính cá nhân. Mỗi trụ cột lại chia nhỏ thành 1-5 hạng mục như di chuyển, khí hậu, điều kiện sinh hoạt, an toàn, độ thân thiện, môi trường làm việc, dễ kết bạn, ẩm thực, vấn đề nhà ở.

Thứ tự xếp hạng của Việt Nam theo 5 tiêu chí của InterNations Tiêu chí Xếp hạng Chất lượng cuộc sống 34 Cơ hội việc làm với người nước ngoài 11 Nhu cầu cơ bản dành cho người nước ngoài sinh sống 32 Khả năng hòa nhập 12 Tài chính cá nhân 1

Tính tổng chung các chỉ số, Việt Nam xếp thứ 5 trên 46, tăng 8 bậc so với vị trí 13 của năm 2024. Nếu tính riêng chỉ số hạnh phúc của người nước ngoài khi sinh sống, Việt Nam xếp thứ 8 (bằng năm 2024).

Kết quả khảo sát năm 2025 cho thấy một xu hướng đáng chú ý, theo InterNations, khi vấn đề tài chính ngày càng đóng vai trò then chốt trong mức độ hài lòng của người nước ngoài với cuộc sống ở nước sở tại. Những quốc gia đạt thứ hạng cao trong "Chỉ số tài chính cá nhân" (chi phí trang trải cuộc sống, sinh hoạt, thu nhập tương xứng chất lượng cuộc sống) cũng thường nằm trong top đầu bảng xếp hạng tổng thể. Việt Nam đứng thứ nhất trong chỉ số quan trọng này.

Khách Nga đi du thuyền trên biển ở Khánh Hòa vào dịp hè. Ảnh: Lux Group

Không riêng InterNations, tạp chí du lịch CN Traveller ngày 7/10 đã công bố kết quả bình chọn Readers' Choice Awards 2025 (danh hiệu do người đọc bình chọn) dành cho các quốc gia thân thiện nhất thế giới. Việt Nam vào top 5 với hơn 97 điểm trên thang 100.

CEO Laubichler-Pichler cho biết không bất ngờ khi Việt Nam vào top 5 bảng xếp hạng Expat Insider của InterNations. Là người đến đây vì công việc nhưng ở lại vì con người, ông nói có thể hiểu tại sao Việt Nam đạt được thành tích xuất sắc như vậy.

Chuyên gia người Áo chấm Việt Nam 9/10 vì vẫn còn những lĩnh vực cần cải thiện, đặc biệt là phát triển cơ sở hạ tầng ở một số nơi và một vài thủ tục hành chính có thể tinh gọn hơn cho người nước ngoài.

Đường đi làm hàng ngày của CEO Laubichler-Pichler tại Alma resort Cam Ranh, Khánh Hòa. Ảnh: Booking

Hiện tại, ông có cuộc sống như mơ tại Khánh Hòa, khi sống ngay tại khu nghỉ dưỡng, thức dậy hàng ngày ở nơi chỉ cách Bãi Dài vài bước chân. Đường đi làm của ông như "một cuộc dạo bộ dễ chịu qua khu vườn xanh mát của resort". Chi phí sinh hoạt ở Việt Nam cho phép vị CEO tận hưởng những trải nghiệm và lối sống mà ở châu Âu sẽ rất đắt đỏ – từ dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, ẩm thực đến những chuyến du lịch nội địa khám phá sự đa dạng của đất nước.

Chung quan điểm với Laubichler-Pichler, Giám đốc Thương mại Anam Group kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam Martin Koerner cũng chấm cuộc sống tại Việt Nam 9/10. Sau 13 năm sống và làm việc tại Việt Nam, Koerner nói không bất ngờ khi Việt Nam được cộng đồng người nước ngoài toàn cầu đánh giá cao.

Chi phí sinh hoạt tại Việt Nam vẫn ở mức cạnh tranh so với nhiều quốc gia khác, trong khi cơ hội nghề nghiệp ngày càng mở rộng. Việt Nam không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi để ông "nuôi dạy gia đình và gọi là quê hương".

"Việt Nam mang đến sự cân bằng độc đáo giữa cơ hội, chất lượng cuộc sống và sự gắn kết con người", Koerner nói và cho biết rất trân trọng sự ấm áp, hiếu khách của người Việt cũng như yêu thích sự phong phú của văn hóa, truyền thống nơi này.

Phương Anh