Lý do khiến Canada nghi Ấn Độ liên quan vụ ám sát thủ lĩnh người Sikh

Quan chức Canada cho hay tin tình báo tự thu thập và được đồng minh Ngũ Nhãn cung cấp khiến họ nghi ngờ Ấn Độ liên quan vụ ám sát thủ lĩnh người Sikh.

Chính phủ Canada đã thu thập được nhiều thông tin từ hoạt động tình báo tín hiệu và con người trong cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng để đưa ra nhận định Ấn Độ liên quan đến vụ sát hại Hardeep Singh Nijjar, thủ lĩnh người Sikh, gần Vancouver hồi tháng 6, CBC News hôm nay dẫn lời các quan chức cấp cao Canada cho hay.

Thuật ngữ "tình báo tín hiệu" ám chỉ các hoạt động nghe lén thông tin liên lạc, trong khi tình báo con người là việc thu thập thông tin của các điệp viên. Các quan chức Canada cho hay các liên lạc mà họ thu được có những cuộc trao đổi của quan chức Ấn Độ, gồm các nhà ngoại giao đang hiện diện ở Canada.

Thông tin tình báo không chỉ được Canada thu thập. Các quan chức cho hay một đồng minh trong liên minh tình báo Ngũ Nhãn cũng cung cấp dữ liệu cho Canada liên quan đến sự việc. Ngũ Nhãn gồm Mỹ, Anh, Australia, New Zealand và Canada, nhưng Ottawa không nói rõ nước nào đã chuyển thông tin tình báo cho họ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại sự kiện ở Trung tâm Hội chợ Edmonton ngày 18/8. Ảnh: Reuters

Cố vấn Tình báo và An ninh Canada Jody Thomas đã đến Ấn Độ hai lần hồi tháng 8 và tháng 9, dường như để trao đổi với New Delhi về sự việc. Các quan chức Canada cho hay khi bị chất vấn trong các cuộc gặp kín, không quan chức Ấn Độ nào phủ nhận cáo buộc do phía Canada đưa ra.

Ấn Độ không trả lời yêu cầu bình luận của CBC News.

Nijjar, 45 tuổi, là công dân Canada. Ông là người ủng hộ thành lập nhà nước độc lập cho người Sikh từ các khu vực bắc Ấn Độ và một phần Pakistan.

Chính phủ Ấn Độ coi phong trào của Nijjar là mối đe dọa an ninh quốc gia và đưa người này vào danh sách phần tử khủng bố hồi tháng 7/2020. Tình báo Canada được cho là đã đưa ra nhiều cảnh báo đến ông Nijjar trước khi thủ lĩnh người Sikh bị bắn chết trên lãnh thổ Canada hồi tháng 6.

Hardeep Singh Nijjar, nhà hoạt động bị Ấn Độ cáo buộc là khủng bố vì ủng hộ thành lập "nhà nước độc lập" cho người Sikh. Ảnh: X/@Kusu_Ebabil

Vụ ám sát Nijjar thổi bùng căng thẳng trong quan hệ Canada - Ấn Độ, đặc biệt là sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói trước quốc hội rằng ông nghi ngờ đặc vụ của New Delhi có liên quan đến sự việc.

Ấn Độ bác bỏ cáo buộc, cho rằng Canada "chứa chấp khủng bố". Hai nước đã lần lượt trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao của nhau. Ấn Độ ngày 21/9 còn ngừng cấp visa cho công dân Canada, với lý do an toàn của nhân viên nước này tại lãnh sự quán ở Canada bị đe dọa.

Giới phân tích cho rằng quan hệ Ấn Độ - Canada đã chạm mức thấp nhất sau các động thái ăn miếng trả miếng.

Canada là một trong những quốc gia có tỷ lệ người gốc Ấn cao nhất thế giới, với khoảng 1,4 triệu người trên tổng số gần 40 triệu dân. Canada cũng có tỷ lệ người Sikh cao nhất, chỉ sau Punjab, với khoảng 770.000 người theo tôn giáo này trong kết quả điều tra dân số năm 2021.

Ấn Độ lo các hoạt động của cộng đồng người Sikh ở nước ngoài, đặc biệt là ở Canada, có thể khiến phong trào ly khai xuất hiện trở lại. Bang Punjab của Ấn Độ, với 58% dân số theo đạo Sikh, từng rung chuyển vì phong trào ly khai bạo lực vào những năm 1980, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Đức Trung (Theo CBC News)