Lý do khiến Anh là điểm đến du học hấp dẫn

Với nhiều đại học đẳng cấp cùng dấu ấn lịch sử lâu đời, nhiều giải đấu thể thao lớn, Anh là điểm đến du học hấp dẫn với sinh viên thế giới.

Vương quốc Anh có sự đa dạng trong văn hóa và kiến trúc khiến nhiều sinh viên coi đây là điểm đến du học lý tưởng. Trang Education First giới thiệu những điều khiến bạn bè thế giới ấn tượng và yêu mến nước Anh.

1. Những bãi biển

Từ những bờ cát vàng, bãi sỏi ven bờ hay các vách đá trắng xóa bọt, bờ biển bao xung quanh đảo quốc này có vẻ đẹp kỳ vĩ.

2. Hoàng Gia Anh

Từ đám cưới xa xỉ đến tòa lâu đài trăm năm, những công chúa hoàng tử đáng yêu, Hoàng gia Anh là nguồn cảm hứng bất tận của văn học, phim ảnh thế giới hàng trăm năm qua. Nhiều phim về Hoàng gia Anh nổi tiếng gần đây, như The Crown (2016), The Favourite (2018), Mary Queen of Scots (2018)...

3. Thể thao

Với tennis, bóng bầu dục, bóng đá hay bóng gậy (cricket), người Anh hâm mộ thể thao cuồng nhiệt. Họ ủng hộ đội nhà với tất cả đam mê và luôn sẵn sàng ủng hộ phe yếu thế trong các trận đấu.

4. Trà chiều

Trà chiều là một phần văn hóa của Anh hàng trăm năm nay. Một chút trà chiều kèm kem đặc, ăn cùng chiếc bánh nướng với mứt sẽ làm người Anh hạnh phúc cả buổi chiều.

5. Fish and chips - Cá tẩm bột và khoai chiên

Đây là một món ăn nhanh truyền thống của Anh. Người Anh nói rằng, món này ngon nhất khi được gói bằng giấy báo, ăn bên bờ biển.

6. Chương trình truyền hình

Nếu đã xem The Crown (2015), Downton Abbey (2010), Black Mirror (2011), Luther (2010), Dr Who (2005), hay Sherlock (2010), bạn phải cảm ơn nền công nghiệp truyền hình xuất sắc của Anh.

7. Đài BBC

Đây là đài truyền hình quốc gia lâu đời nhất thế giới, phủ sóng toàn cầu, theo dõi thông tin, sự kiện 24h/7 và cung cấp nội dung giá trị.

8. Giọng Anh

Bất cứ ai học tiếng Anh đều từng một lần mong có thể nói theo chuẩn giọng Anh, chất giọng ngọt ngào, đem lại cảm giác tinh tế với người nghe.

Cầu Tháp, một trong những biểu tượng văn hóa, du lịch nổi tiếng của thủ đô London và nước Anh. Ảnh: Shutterstock

9. Âm nhạc

The Beatles, The Rolling Stones, Queen, Amy Winehouse, Coldplay, Sam Smith, Oasis, Ed Sheeran, Adele, Muse, Mark Ronson, Calvin Harris, hay Ellie Goulding... là những ban nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Anh.

Không chỉ vậy, bạn có thể tưởng tượng được rằng thế giới âm nhạc, đặc biệt là Rock and Roll, sẽ thế nào nếu The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, The Smiths, Queen, Oasis hay Radiohead chưa bao giờ tồn tại?

10. Rạp West End

West End là cụm rạp hát lâu đời nhất nước Anh, nằm ở London. Đến đây, bạn có thể xem được các buổi diễn đỉnh cao của thế giới, từ Những người Khốn khổ (Les Miserables) cho đến Vua Sư tử (the Lion King). West End thường được so sánh ngang hàng với cụm rạp Broadway ở New York về chất lượng, dù ít được khách quốc tế biết đến hơn.

11. Văn hóa đại chúng

Nghệ thuật, khoa học và văn hóa đều rất được đề cao trên khắp nước Anh. Rất nhiều bảo tàng lớn của Anh như Bảo tàng Anh ở London, đều miễn phí cho khách tham quan.

12. Miền nông thôn nước Anh

Miền nông thôn nước Anh có những đồi cỏ xanh mướt, những ngôi làng nhỏ nhắn và những căn nhà lợp mái rơm lâu đời. Rất nhiều người bị quyến rũ bởi sự duyên dáng nhẹ nhàng ấy.

13. Dấu ấn lịch sử ở muôn nơi

Nếu đến một quán rượu, một nhà thờ hay chỉ là căn nhà ở làng quê nước Anh, bạn sẽ ngạc nhiên khi nơi ấy đã tồn tại hơn 400 năm. Điều này xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ vì các công trình kiến trúc của Anh có tuổi thọ rất lâu đời.

London, thủ đô nước Anh, vẫn luôn là thành phố đáng thăm nhất thế giới, với sự kết hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại. Tháp Big Ben, phố Portobello, cầu Tower Bridge, điện thánh Paul, cung điện Buckingham Palace hay vòng quay London Eye, chợ Borough đều là những biểu tượng đáng ghé thăm của London.

14. Những phát minh tuyệt vời

Người Anh đã nghĩ ra rất nhiều phát minh mà chúng ta vẫn đang dùng ngày nay, từ kháng sinh, xi măng, đến động cơ máy bay, TV hay thanh chocolate bạn ăn hàng ngày.

15. Harry Potter

Tiểu thuyết nổi tiếng này đã góp công lớn giúp nước Anh đến gần hơn với giới trẻ toàn cầu. Nhiều sinh viên muốn đến Anh để tận mắt chiêm ngưỡng và trải nghiệm những địa điểm, truyền thống văn hóa của người Anh xuất hiện trong truyện.

16. Ngài David Attenborough

Ngài David Attenborough đã có thâm niên gần 50 năm lồng tiếng cho các chương trình tìm hiểu tự nhiên trên kênh BBC, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khán giả trong và ngoài nước. Ngài được coi như một kho báu quốc gia của Anh.

17. Buồng điện thoại công cộng màu đỏ

Trên thực tế, hầu như không còn ai sử dụng điện thoại công cộng ở Anh, tuy nhiên các buồng điện thoại này đẹp quá nên vẫn không ai muốn bỏ đi.

18. Xe buýt hai tầng

Đây là một biểu tượng của thành phố London, vẫn được sử dụng thường xuyên cho việc di chuyển trong thành phố, đặc biệt là với khách du lịch.



19. Các trường đại học đẳng cấp thế giới

Ở London nói riêng và ở nước Anh nói chung có rất nhiều đại học đẳng cấp thế giới, từ Oxford, Cambridge đến đại học Hoàng gia hay trường Kinh tế London. Những học sinh xuất sắc nhất đến đây và trở thành người sẽ thay đổi thế giới.

