Lý do khách Việt vẫn muốn đi Mỹ dù chi phí cao, xin visa khó

Được đặt chân đến Mỹ một lần trong đời là giấc mơ của nhiều du khách Việt, bất chấp chi phí du lịch đắt và chính sách visa ngày càng siết chặt hơn.

Trong khảo sát "Nhu cầu du lịch Mỹ của khách châu Á" từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 của công ty nghiên cứu thị trường Milieu Insight, Signapore là nhóm né du lịch Mỹ năm nay ở mức cao nhất. 55% người Singapore được hỏi cho biết giảm mức độ quan tâm đến Mỹ và là tỷ lệ giảm mạnh nhất khu vực (so với trung bình 14%).

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ quan tâm đến Mỹ tăng tại Việt Nam và Philippines. Cụ thể, 57% người Việt và 49% người Philippines cho biết họ quan tâm đến việc đến Mỹ nhiều hơn so với 6 tháng trước.

Visa Mỹ có ba thay đổi quan trọng trong năm nay: dừng chương trình miễn phỏng vấn khi gia hạn visa từ 2/9 với hầu hết visa không định cư; phí visa Mỹ tăng tối thiểu 250 USD từ 1/10 và chương trình thí điểm yêu cầu du khách nộp bảo lãnh lên đến 15.000 USD khi xin visa, dự kiến có hiệu lực từ 20/8.

Vũ Quỳnh Hoa trong chuyến du lịch Bahamas tháng 6 năm nay. Cũng trong tháng 6, Hoa đặt chân đến Mỹ kỷ niệm 5 năm ngày cưới cùng chồng. Ảnh: NVCC

Hiện tại, lượng khách Việt đặt tour đi Mỹ trong quý III và IV tại Du lịch Việt có xu hướng tăng 5-10% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tại Pan American, lượng người Việt nộp đơn xin visa và gia hạn thị thực Mỹ qua bưu điện "tăng đột biến" sau khi Mỹ công bố tăng phí visa từ 1/10.

Các chuyên gia tại Singapore lý giải nguyên nhân khách Việt có tỷ lệ quan tâm tăng "đến từ việc quốc gia này có cộng đồng kiều bào lớn tại Mỹ". Theo số liệu công bố hồi tháng 5 của Trung tâm nghiên cứu Pew (thuộc Quỹ tín thác từ thiện Pew) có trụ sở tại Washington D.C, tính đến năm 2023, Việt Nam là một trong 4 cộng đồng người châu Á có số lượng đông nhất tại Mỹ, với hơn 2,1 triệu người. Đông nhất là Trung Quốc với hơn 5 triệu người, Ấn Độ đứng thứ hai với gần 4,9 triệu người, theo sau là Philippines với 4,2 triệu người.

Bà Vũ Thị Quỳnh Hoa, Phó giám đốc Khu nghỉ dưỡng Con Gà Vàng Ninh Thuận, từng 4 lần xin visa Mỹ thành công, cho rằng sức hút của Mỹ với người Việt không chỉ ở danh thắng hay trải nghiệm du lịch. "Đặt chân tới Mỹ là một cột mốc, một giấc mơ mà nhiều người ấp ủ từ lâu", bà nói. Mỹ hiện diện nhiều qua mạng xã hội, phim ảnh, âm nhạc, sách báo. Với nhiều người, được đứng ở Quảng trường Thời đại, lái xe xuyên bang hay đơn giản ăn chiếc burger "ngay trên đất Mỹ" là trải nghiệm "đáng để vượt qua" các rào cản.

Từng hơn 10 lần đến Mỹ, bà Hoa cho biết mỗi chuyến đi lại mang đến một trải nghiệm mới: từ các công trình biểu tượng như tượng Nữ thần Tự do, cầu Cổng Vàng, Nhà Trắng, đến thiên nhiên hùng vĩ ở Alaska hay mùa thu vàng ở New England.

Đậu visa Mỹ không chỉ mở ra cơ hội khám phá quốc gia này, mà còn giúp du khách Việt thuận lợi hơn khi xin visa các nước khác cũng như miễn visa ra vào nhiều nước. "Vì vậy, visa Mỹ được xem là loại visa có giá trị cao trên hộ chiếu", bà Hoa nói.

Giám đốc Công ty Du lịch Pan American Ngô Văn Thỏa nói Mỹ là nước lớn, điểm đến có sức hút trên toàn thế giới, không chỉ ở Việt Nam. Vì vậy "Giấc mơ Mỹ" là niềm mơ ước của rất nhiều khách Việt, muốn một lần trong đời đặt chân đến.

Lý do khách Việt thích đi Mỹ dù chi phí cao, xin visa khó Du khách cưỡi ngựa, tham quan vườn quốc gia Bryce Canyon hồi tháng 6. Video: Vũ Thị Quỳnh Hoa

Cũng theo ông Thỏa, người có kinh nghiệm 15 năm làm tour về thị trường Mỹ, điện ảnh Mỹ phát triển top đầu thế giới. Nhiều bộ phim nổi tiếng tại Mỹ được chiếu ở Việt Nam, khiến điểm đến này trở nên quen thuộc.

"Con người có tính thích chinh phục", ông Thỏa nói. Do đó, các điểm đến càng khó tiếp cận hay khó xin visa, du khách lại càng muốn chinh phục.

Về kinh tế - chính trị, Mỹ cho thấy rõ sự phát triển vượt bậc về hạ tầng, công nghệ, dịch vụ. Song song với đó là bức tranh xã hội đa dạng: sự sôi động đi kèm với những vấn đề mà báo chí hay nhắc đến như chênh lệch giàu nghèo, nhập cư hay an ninh. Nhưng chính những mảng sáng tối đan xen này lại tạo nên một nước Mỹ rất thật, theo bà Hoa.

Mỹ là một quốc gia đa chủng tộc, nơi hội tụ người dân đến từ khắp các châu lục với nền văn hóa, ngôn ngữ và phong tục đa dạng. Sự pha trộn này tạo nên một xã hội nhiều màu sắc, từ ẩm thực, âm nhạc, nghệ thuật cho đến lối sống, khiến mỗi vùng đất ở Mỹ đều mang một nét đặc trưng riêng nhưng vẫn hòa quyện trong bản sắc chung của "Hợp chủng quốc".

Ngoài chính sách visa thắt chặt hơn, các vấn đề liên quan đến an ninh an toàn, phân biệt đối xử, hàng rào thuế quan là các lý do khiến nhiều du khách trên thế giới trì hoãn chuyến du lịch đến Mỹ, theo Milieu Insight.

Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt Phạm Anh Vũ cho biết vấn đề an ninh, an toàn tại Mỹ lại không phải mối lo hàng đầu của khách Việt. Hầu như chưa đoàn khách Việt nào bày tỏ lo lắng về vấn đề này.

Đại diện Công ty Du lịch Việt cho biết phần lớn khách Việt đi Mỹ theo tour hoặc thăm thân. Khi đến Mỹ, du khách sẽ được công ty du lịch đưa đón đến những nơi an toàn hoặc nếu đi thăm thân sẽ được người thân "lo trọn gói". Do vậy, hầu như các chuyến du lịch Mỹ của khách Việt không xảy ra vấn đề nghiêm trọng hay gặp rủi ro an ninh, nếu khách không vi phạm pháp luật nước sở tại.

Vợ chồng Quỳnh Hoa chụp ảnh trước biểu tượng Hollywood tại Mỹ hồi tháng 6. Ảnh: NVCC

Bà Vũ Quỳnh Hoa cũng nghe nói về vấn đề an toàn và bạo lực súng đạn ở Mỹ. Tuy nhiên, từ trải nghiệm cá nhân, bà cho rằng nếu du khách chuẩn bị tốt, tìm hiểu kỹ về điểm đến, tuân thủ các nguyên tắc an toàn cơ bản, những nỗi lo kia sẽ khó biến thành hiện thực.

Ngoài ra, theo bà Hoa, người dân Mỹ cởi mở, thẳng thắn và tôn trọng sự khác biệt. Ở đâu bà cũng nhận được các nụ cười thân thiện từ dân địa phương.

Theo ông Phạm Anh Vũ, mùa cao điểm du lịch Mỹ của khách Việt từ tháng 9 đến 10 (mùa thu), khi thời tiết ôn hòa, cảnh sắc đẹp với lá vàng lá đỏ và dịp lễ hội cuối năm. Tour đi Mỹ là sản phẩm cao cấp, chiếm khoảng 10% lượng khách mỗi năm của công ty. Một tour đi Mỹ 7-9 ngày có giá 50-65 triệu đồng, đến các điểm như Los Angeles - Hollywood - Las Vegas - Hoover Dam - San Diego. Với các tour bờ Đông, đi qua các điểm như New York - Philadelphia - thủ đô Washington, giá tour 60-75 triệu đồng.

"Nhiều du khách coi chuyến đi Mỹ là cột mốc, một 'giấc mơ' để đánh dấu thành tựu và sự thành công chinh phục một trong những visa khó nhất thế giới", bà Hoa nói.

