Khách Singapore né đi Mỹ nhiều nhất Đông Nam Á

7% người Singapore được hỏi nói muốn du lịch Mỹ năm nay, trong khi đó gần 55% "giảm hứng thú đến Mỹ", tỷ lệ giảm cao nhất trong Đông Nam Á.

Người dân Đông Nam Á đang giảm dần các chuyến đi đến Mỹ trong năm nay, trong đó, người Singapore là nhóm né du lịch Mỹ ở mức cao nhất, theo khảo sát "Nhu cầu du lịch Mỹ của khách châu Á" từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 của công ty nghiên cứu thị trường Milieu Insight.

Khoảng 7% người Singapore "hứng thú hơn" với việc đến Mỹ năm nay, trong khi đó, 55% người được hỏi cho biết mức độ quan tâm đến quốc gia này giảm. Đây là tỷ lệ giảm mạnh nhất khu vực, khi trung bình 44% khách Đông Nam Á nói vẫn quan tâm đến việc du lịch Mỹ và 18% nói hứng thú giảm.

Một nhóm người dân đang trên đường đến chỗ làm tại Singapore. Ảnh: Depositphotos/ Shadow of light

Một trong những lý do khiến người Singapore giảm hứng thú đến Mỹ là lo ngại vấn đề an toàn cá nhân. Zilmiyah Kamble, giảng viên cao cấp ngành quản trị du lịch - khách sạn tại Đại học James Cook, Singapore, cho biết tỷ lệ tội phạm thấp tại đất nước khiến người dân có kỳ vọng rất cao về sự an toàn. Singapore thường xuyên được xếp hạng là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới.

Kimberly cũng tránh đến Mỹ năm nay vì e ngại vấn đề kiểm soát súng đạn cũng như sự phân biệt đối xử với người châu Á. Cayla Tham, người dân địa phương, cho biết chính trị hay chính sách thuế quan mới của Mỹ không phải mối bận tâm chính của cô. "Tôi lo lắng về việc sử dụng súng được hợp pháp hóa nhưng chính quyền lại không có biện pháp quản lý hiệu quả", Cayla nói.

Các nguyên nhân khác khiến người Singapore cảm thấy e ngại là bị phân biệt đối xử hoặc bị đối xử tệ; các chính sách của chính phủ hiện nay; bạo lực súng đạn và nguy cơ bị giữ tại cửa khẩu.

Khảo sát cũng cho thấy người Singapore ít lo ngại hơn các quốc gia Đông Nam Á khác về chi phí đi Mỹ hay yêu cầu thị thực. Trong bảng xếp hạng chỉ số hộ chiếu quyền lực của Henley Passport Index quý III, hộ chiếu Singapore đứng đầu khi được miễn visa tại 193 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dù hộ chiếu mạnh, người Singapore lại là nhóm ít tự tin nhất về việc vượt qua vòng kiểm tra nhập cảnh Mỹ. Chỉ 60% tin rằng quy trình nhập cảnh diễn ra suôn sẻ trong khi tỷ lệ trung bình ở các quốc gia khác trong khu vực là 78%.

Công dân Rahul Jain cũng không có kế hoạch đến Mỹ năm nay. Anh kể lại từng trải qua "rất nhiều kiểm tra, rất nhiều nghi ngờ" từ lực lượng nhập cư Mỹ.

Nhưng với anh, vấn đề không chỉ nằm ở việc khó nhập cảnh. "Bạo lực, tội phạm, nghèo đói - tôi tin rằng tình hình ở đó có thể không tệ như truyền thông miêu tả, nhưng tại sao phải mạo hiểm?", anh nói.

Khảo sát cũng cho thấy quan điểm của người Singapore về Mỹ khác biệt đáng kể so với các nước Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Malaysia. Người Singapore là nhóm duy nhất trong 6 nước Đông Nam Á cho biết vẫn chủ yếu cập nhật thông tin qua báo chí địa phương và quốc tế. Trong khi đó, 80% người dân 5 nước còn lại khi được hỏi đều nói mạng xã hội là nguồn thông tin chính.

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ quan tâm đến Mỹ tăng tại Việt Nam và Philippines. Cụ thể, 57% người Việt và 49% người Philippines cho biết họ quan tâm đến việc đến Mỹ hơn so với 6 tháng trước. Các chuyên gia lý giải điều này có thể đến từ việc hai quốc gia này có cộng đồng kiều bào lớn tại Mỹ.

"Mối liên kết gia đình, cũng như sức hút từ văn hóa đại chúng Mỹ vẫn là động lực khiến nhiều người muốn đặt chân đến đất nước này," bà Zilmiyah Kamble nhận định.

Anh Minh (Theo CNBC)