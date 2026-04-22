Lý do khách Việt chuộng du lịch Trung Quốc

Du khách Việt ưu tiên lựa chọn các tuyến du lịch Trung Quốc nhờ sự đa dạng về cảnh quan, chi phí linh hoạt và thủ tục visa đoàn thuận tiện.

Lần đầu nghe người bạn đến từ Thâm Quyến nói "có nhiều người Trung Quốc dành cả đời đi ngắm các cảnh đẹp của đất nước mà đến già vẫn chưa đi hết", Nguyễn Lệ Quyên, 29 tuổi, hiện sống tại Vân Nam, nghĩ bạn nói đùa.

Nhưng sau này, khi đã đi du lịch Trung Quốc nhiều, cô nhận ra bạn mình nghiêm túc. "Trung Quốc rộng thứ 4 thế giới, gần 9,6 triệu km2, đi hết các điểm đến trong nước thôi chắc cũng phải dành cả đời thật", cô nói.

Theo Thạc sĩ Mai Thuận Lợi, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Du lịch bền vững, Trường ĐHKHXH&NV TP HCM, khách Việt có thể trải nghiệm từ cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ như Trương Gia Giới, Cửu Trại Câu đến các công trình lịch sử mang tính biểu tượng như Vạn Lý Trường Thành hay Tử Cấm Thành.

Đồng thời, các đô thị hiện đại như Thượng Hải và Bắc Kinh mang lại những trải nghiệm khác biệt. Chính sự phong phú này khiến khách Việt không chỉ thích đi Trung Quốc mà có thể quay lại nhiều lần vì thấy mới mẻ.

Khách Việt đến tham quan Quế Lâm vào mùa xuân. Ảnh: Tràng An Travel

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Công ty AZA Travel, đơn vị gần 20 năm chuyên dẫn khách Việt sang Trung Quốc du lịch, cho biết 80% lượng khách khi đi du lịch quốc tế thường chọn đi các "cung đường vàng". Đây là cách gọi quen thuộc mà các công ty lữ hành, du khách sử dụng dành cho tuyến hành trình nối liền các địa danh nổi bật nhất của một quốc gia. Nhật Bản có cung đường vàng Osaka- Tokyo, Hàn Quốc có cung Busan - Seoul hay Thái Lan hay được khách Việt chọn chặng Bangkok-Pattaya. Tuy nhiên, Trung Quốc quá rộng và có nhiều thắng cảnh nên số cung đường vàng của điểm đến cao hơn.

"Các quốc gia châu Á khác thường có khoảng 2-4 tour để bán, nhưng Trung Quốc có hàng chục tour để giới thiệu cho khách, mỗi tour là những điểm đến, hành trình khác nhau", ông Đạt nói. Diện tích rộng, bề dày văn hóa, kiến trúc và lịch sử của Trung Quốc chính là lý do đầu tiên giúp nơi này thu hút khách Việt đến nhiều lần.

Trung Quốc có nhiều sản phẩm tour, nên dải giá tiền tại điểm đến rộng, trải dài từ 4 triệu đồng đến 40-50 triệu đồng, phù hợp với nhiều lứa tuổi và tệp khách.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Cường của công ty Du lịch Tràng An Travel cho biết với những du khách muốn đi tour tiết kiệm có thể chọn phương án đi đường bộ sang Trung Quốc qua cửa khẩu như Vân Nam, Châu Hồng Hà, giá từ 4 đến 7 triệu đồng. Ở phân khúc tầm trung, du khách có thể chọn các tour đường bay đi Quế Lâm - Dương Sóc (7-9 triệu đồng), Trương Gia Giới - Phượng Hoàng cổ trấn (10-12 triệu đồng), tour Bắc Kinh hoặc Thượng Hải (15-20 triệu), Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila (15-19 triệu). Các tour cao cấp hơn gồm liên tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải (từ 28 triệu đồng), Tân Cương (trên 40 triệu).

Năm 2025, các tour Trung Quốc tại Tràng An Travel chiếm 30% tổng doanh số bán ra, trở thành một trong những dòng sản phẩm chủ lực. Hiện tại, công ty khai thác 39 sản phẩm du lịch đến từ thị trường này, nhiều hơn mọi điểm đến khác. Quý I, tỷ trọng tour Trung Quốc tăng lên 40% trong tổng số tour bán ra, tương đương mức tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số tour mới đang được du khách yêu thích gồm Quế Lâm - Dương Sóc.

Theo khảo sát nhanh của VnExpress với các công ty du lịch, lượng khách đặt tour đi Trung Quốc thường chiếm tỷ trọng 30-40% trong tổng số tour được bán. Nhiều đơn vị, lượng khách đi Trung Quốc chiếm 70-80%. "Có nhiều công ty mỗi ngày gom hàng nghìn khách qua cửa khẩu", ông Đạt của AZA Travel cho biết. Vào các kỳ nghỉ lễ hàng năm như Tết Dương lịch, Giỗ Tổ, 30/4 hay Quốc khánh 2/9, lượng khách Việt sang Trung Quốc qua các cửa khẩu đường bộ lên đến hàng chục nghìn người.

Nhóm khách Việt tạo dáng trong chuyến tham quan Thượng Hải. Ảnh: Nguyễn Hữu Cường

"Trung Quốc đang nổi lên như một trong những thị trường outbound mang tính đại chúng hóa cao, khi hội tụ đồng thời ba yếu tố dễ tiếp cận - đa dạng trải nghiệm - chi phí hợp lý", Giám đốc Trung tâm Khách lẻ Vietravel miền Bắc Phạm Văn Bẩy nói.

Trước hết, lợi thế nổi bật đến từ phổ điểm đến rộng và khả năng làm mới trải nghiệm theo mùa. Mỗi khu vực tại Trung Quốc mang một bản sắc riêng, cho phép doanh nghiệp lữ hành xây dựng nhiều lớp sản phẩm khác nhau từ hành trình văn hóa lịch sử tại Bắc Kinh, Tây An đến các đô thị hiện đại như Thượng Hải, Hong Kong, hay các cung đường thiên nhiên đặc sắc như Cửu Trại Câu, Tân Cương. Đặc biệt, các điểm đến biển như Hải Nam, Thanh Đảo đang dần trở thành "điểm rơi" mùa hè nhờ chi phí hợp lý và tính nghỉ dưỡng cao.

Một yếu tố quan trọng khác là hạ tầng và khả năng kết nối ngày càng thuận tiện. Việc mở rộng các đường bay thẳng, kết hợp với tour đường bộ qua cửa khẩu, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tăng tính linh hoạt trong tổ chức hành trình.

Đáng chú ý, du khách hiện nay có xu hướng không còn dừng ở "đi tham quan", mà chuyển sang "sống trong hành trình" thông qua các trải nghiệm bản địa như show thực cảnh, ẩm thực đặc trưng hay tương tác văn hóa. Điều đó thể hiện qua các bộ sản phẩm mới dựa trên tiêu chí LEI (Chỉ số trải nghiệm sống) và ESG (du lịch có trách nhiệm) tại công ty ngày càng được du khách chọn lựa hơn.

"Trung Quốc không chỉ là điểm đến dễ đi mà đang dần trở thành lựa chọn đi nhiều lần", ông Bẩy nói.

Cũng theo các chuyên gia du lịch, những người có kinh nghiệm lâu năm nghiên cứu thị trường Trung Quốc, điểm đến không chỉ hút khách Việt mà cách vận hành du lịch của nơi này có nhiều điểm mạnh mà ngành du lịch Việt có thể học hỏi.

Ở góc độ sản phẩm, du lịch Trung Quốc có nhiều điểm đáng để Việt Nam tham khảo. Nổi bật là cách khai thác chiều sâu văn hóa - lịch sử tại các điểm đến như Cố Cung, các cổ trấn, nơi trải nghiệm được xây dựng bài bản, có câu chuyện rõ ràng thay vì chỉ dừng lại ở tham quan đơn thuần, ông Cường của Tràng An Travel nhận định.

Cùng với đó là công tác bảo tồn và tôn tạo tài nguyên du lịch được thực hiện hiệu quả, vừa giữ gìn giá trị nguyên bản của di sản, vừa nâng cấp hạ tầng để đáp ứng tốt nhu cầu của du khách. Công tác quản lý điểm đến cũng rất chuyên nghiệp, từ vệ sinh môi trường, quy hoạch không gian đến việc tiêu chuẩn hóa trải nghiệm.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đầu tư mạnh vào các sản phẩm giải trí quy mô lớn như các show diễn thực cảnh và biểu diễn nghệ thuật hoành tráng. Những sản phẩm này không chỉ mang tính giải trí mà còn được xây dựng gắn với câu chuyện, bản sắc riêng của từng điểm đến, góp phần gia tăng sức hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Khách Việt tham quan Quế Lâm, điểm đến mới nổi tại Trung Quốc. Ảnh: Tràng An Travel

Bên cạnh đó, chính sách visa linh hoạt đóng vai trò quan trọng trong việc kích cầu thị trường. Hình thức visa đoàn giúp giảm đáng kể rào cản tiếp cận, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành thiết kế sản phẩm đa dạng hơn. Đây là một trong những yếu tố mang tính "đòn bẩy" cho tăng trưởng, theo ông Bẩy của Vietravel.

Điểm đáng chú ý khác của du lịch Trung Quốc là hạ tầng giao thông và khả năng kết nối liên vùng. Mạng lưới tàu cao tốc phát triển không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tối ưu hóa trải nghiệm, khi du khách có nhiều thời gian hơn tại điểm đến thay vì di chuyển.

Theo thạc sĩ Mai Thuận Lợi, chiến lược truyền thông và xây dựng hình ảnh điểm đến của Trung Quốc cũng đáng để học hỏi, khi điểm đến đã tận dụng hiệu quả phim ảnh, mạng xã hội để biến các địa danh thành biểu tượng du lịch, tạo nhu cầu trước khi phát triển sản phẩm. Đây là hướng đi mà Việt Nam cần đầu tư bài bản và dài hạn hơn.

"Bài học cốt lõi không nằm ở việc 'có gì', mà nằm ở cách 'làm như thế nào' để biến tài nguyên thành sản phẩm có cấu trúc, có câu chuyện và có khả năng lặp lại để thu hút khách", Giám đốc Trung tâm Khách lẻ Vietravel miền Bắc Phạm Văn Bẩy nhận định.

Phương Anh