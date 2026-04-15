Các điểm đến Trung Quốc hút khách Việt dịp Giỗ Tổ và 30/4

Tam Á - Đảo Hải Nam, Trương Gia Giới - Phượng Hoàng cổ trấn, Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila là những tour đường bay được nhiều khách Việt chọn đi dịp Giỗ Tổ và 30/4.

Dưới đây là các điểm đến được nhiều khách Việt lựa chọn ghé thăm khi có ý định du lịch Trung Quốc bằng đường bay, theo thống kê từ công ty Du lịch Vietravel Hà Nội. Các điểm đến có điểm chung như địa danh quen thuộc, thành phố lớn, nhiều cảnh đẹp hoặc trải nghiệm độc đáo.

Du khách tìm mua tour tại Hội chợ Du lịch Quốc tế (VITM) diễn ra tại Hà Nội từ 9 đến 12/4. Ảnh: Vietravel Hà Nội

Thành phố Tam Á - đảo Hải Nam

Hành trình gợi ý: Hà Nội - Tam Á - Nam Sơn - đảo Phượng Hoàng - Thiên Nhai Hải Giác - Đại Đông Hải - Hậu Hải thôn - Atlantis. Thời gian: 5 ngày 4 đêm, chi phí từ 10,5 triệu đồng.

Có hai món ăn du khách nhất định nên thử khi đến Tam Á - đảo Hải Nam là lẩu gà nước dừa và cơm gà Hải Nam nổi tiếng. Lẩu gà được người dân địa phương coi như một trong "tứ đại món ăn" nổi tiếng trên đảo, với gà Hải Nam da mỏng, mềm mọng nước và tươi ngon.

Tại đây, du khách có thể ghé thăm và chụp hình với tượng Phật Bà Nam Sơn Hải Quan Âm cao 108 m tọa lạc trên biển - nơi Phật tích cứu độ chúng sinh ở biển Đông. Do khúc xạ ánh sáng nên khu vực tượng Phật tọa lạc này thường xuất hiện hiện tượng các luồng ánh sáng đẹp mắt trên bầu trời, được người dân gọi bằng cụm từ "Phật quang chiếu sáng".

Đảo Phương Hoàng là khu vực cảnh quan ven biển được xây dựng dọc theo đường vịnh Tam Á cùng 5 tòa nhà cao tầng nổi bật. Bãi biển Đại Đông Hải được biết đến là nơi nghỉ mát được nhiều du khách Trung Quốc đại lục yêu thích tại Hải Nam. Nơi đây có khí hậu nhiệt đới, biển ấm, phù hợp cho các trải nghiệm ngoài trời hoặc đi bộ dọc bãi biển và nhâm nhi nước dừa ngọt mát.

Với các gia đình có trẻ nhỏ, thủy cung Atlantis nằm trên vịnh Hải Đường là điểm đến khó có thể bỏ lỡ khi có cấu trúc tương tự thủy cung ở khách sạn 7 sao tại Dubai với hàng chục nghìn sinh vật biển. Tại đây, du khách còn có cơ hội trải nghiệm các tiết mục biểu diễn nhào lộn dưới nước cùng động vật.



Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn



Hành trình gợi ý: Hà Nội - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Thiên Môn Sơn - hồ Bảo Phong. Thời gian 6 ngày 5 đêm, chi phí từ 14 triệu đồng.

Hà Nội có đường bay thẳng đến Trương Gia Giới giúp du khách có thể ghé thăm nơi đây dễ dàng. Dù hai điểm đến kể trên đều đã quá quen với khách Việt trong nhiều năm và thường xuyên xuất hiện trong hệ thống tour tuyến của các công ty lữ hành, nơi này vẫn luôn là một trong những lựa chọn đầu tiên của khách Việt khi đến Trung Quốc.

Phượng Hoàng cổ trấn là ngôi làng hàng nghìn năm tuổi được nhà văn New Zealand Alley Rewi khen ngợi "đẹp nhất Trung Quốc". Điểm đến này nằm ở tỉnh Hồ Nam, nơi có hàng trăm ngôi nhà cổ xây san sát bên sườn núi, nghiêng mình soi bóng xuống dòng Đà Giang.

Một trong những trải nghiệm gây ấn tượng nhất với khách Việt khi tham gia hành trình này là màn "chặn cửa mời rượu" của người Miêu tại Miêu Trại Trương Tây. Người dân địa phương vừa rót rượu cho khách uống vừa hát một bài hát dân gian. Bài hát kết thúc mới là lúc chén rượu được thôi rót đầy.

Ngoài ra, du khách có thể tham quan núi Thiên Môn nằm trong vườn quốc gia cùng tên hoặc đi dọc hành lang kính men theo dãy núi trong vườn quốc gia Trương Gia Giới, nhìn ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của Hành lang Quỷ Cốc.

Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila

Hành trình gợi ý: Hà Nội - Lệ Giang - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila. Thời gian lưu trú 6 ngày 5 đêm, chi phí từ 18,5 triệu đồng.

Thành cổ Lệ Giang được xây dựng vào cuối đời nhà Tống, cách đây gần 1.000 năm và đã được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1997. Được ví như Venice của Phương Đông, Lệ Giang có những góc phố cổ kính được trang trí bởi hoa lá, cây cảnh xen lẫn nhưng con kênh uốn lượn.

Các điểm đến khác nên ghé trong hành trình này gồm khu núi tuyết Ngọc Long, nơi phủ tuyết quanh năm với phần băng vĩnh cửu ánh lên màu xanh ngọc; xem show Ấn tượng Lệ Giang - một kiệt tác của đạo diễn Trương Nghệ Mưu; ghé Ngọc Thủy Trại - làng cổ của tộc người Naxi, nơi sinh sống của hàng ngàn người.

Một góc Shangri la. Ảnh: Fabio Donari Photos

Phần hấp dẫn nhất của cung đường này với nhiều du khách là đặt chân đến Shangrila, "vùng đất bất tử" trong tiểu thuyết Lost Horizon (chân trời đã mất) của nhà văn Anh James Hilton. Theo ngôn ngữ của người Tây Tạng, Shangrila có nghĩa là địa điểm của vận mệnh và sự may mắn, là trung tâm của ba dòng sông lớn Dương Tử, Lan Thương và Nộ Giang.

Tại đây, du khách có thể ghé Tùng Tán Lâm Tự, tu viện Phật giáo Mật Tông linh thiêng bậc nhất khu vực Shangrila. Được xây dựng theo kiến trúc truyền thống Tây Tạng, tu viện nổi bật với những bức bích họa tinh xảo, tượng Phật dát vàng. Nằm giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, Tùng Tán Lâm Tự không chỉ là nơi tu hành của các tăng sĩ mà còn là điểm hành hương, chiêm bái thu hút du khách tìm kiếm sự bình yên và khám phá nét văn hóa tâm linh độc đáo của vùng cao nguyên Tây Tạng.

Thượng Hải

Gợi ý lịch trình: Hà Nội - Thượng Hải - Ô Trấn - Hàng Châu. Thời gian 5 ngày 4 đêm, chi phí từ 26 triệu đồng.

Tại Thượng Hải, một trong những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích là thưởng thức bữa tiệc Cung Đình - chương trình ẩm thực kết hợp biểu diễn nghệ thuật hoàng gia, tái hiện không gian cung đình xưa. Thưởng thức một bữa mỳ tại nhà hàng có tuổi đời hơn một thế kỷ từ thời nhà Thanh tại Hàng Châu, ngồi du thuyền trên sông Hoàng Phố ngắm Thượng Hải về đêm cũng là trải nghiệm được nhiều du khách từng đi khuyến khích.

Ngoài ra, du khách có thể ghé du thuyền Tây Hồ Hàng Châu, nơi được xem như "đẹp và nên thơ nhất" trong hơn 36 hồ cùng tên ở Trung Quốc. Đến đây, du khách sẽ được tận mắt nhìn ngắm các địa điểm gắn liền với câu chuyện của đôi tình nhân Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Thanh xà - Bạch xà và các tác phẩm của nhà thơ Lý Bạch.



Mua sắm tại phố đi bộ Nam Kinh, tuyến phố mua sắm sầm uất bậc nhất thành phố Thượng Hải, cũng được coi như trải nghiệm khó quên trong chuyến đi.

Tân Cương

Hành trình gợi ý: Hà Nội - Urumqi - hồ Thiên Sơn Thiên Trì - Độc Sơn Tử - Thảo Nguyên Nalati và Kalajun - thung lũng Koukesu- hồ Salimu. Thời gian 9 ngày 8 đêm, chi phí từ 44 triệu đồng.

Thung lũng Nalati là một trong những thảo nguyên đẹp nhất khu vực Trung Á với cánh đồng cỏ xanh mướt, núi non hùng vĩ và sông suối uốn lượn. Nalati còn có biệt danh "thảo nguyên trên mây" do nằm trên dãy Thiên Sơn. Đây là điểm đến lý tưởng để trải nghiệm văn hóa du mục Kazakh và hòa mình vào thiên nhiên hoang dã.

Tại thảo nguyên Kalajun, du khách có thể chụp ảnh flycam từ trên cao để thấy hết vẻ hùng vĩ của khu vực và thử cưỡi ngựa trên thảo nguyên, phía sau là những ngọn đồi nhấp nhô và núi phủ tuyết, rừng cây, cánh đồng hoa oải hương - cơ sở trồng oải hương lớn nhất nước với diện tích 89 km2.

Chợ Grand Bazaar là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích mua sắm, đặc biệt là những món hàng thủ công độc - lạ. Khu chợ rộng lớn với hơn 3.000 gian hàng, bày bán trang sức, thảm len, đến các loại đồ gốm và nhạc cụ truyền thống của người Uyghur. Mỗi gian hàng đều mang một câu chuyện riêng, phản ánh cuộc sống và văn hóa của dân tộc chủ sở hữu.

Phương Anh