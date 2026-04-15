Lý do Haxaco đầu tư hàng loạt đại lý phân phối ôtô điện VinFast

Chủ tịch Haxaco Đỗ Tiến Dũng đặt kỳ vọng vào tương lai phát triển của ôtô điện, đồng thời muốn đóng góp cho thương hiệu ôtô của người Việt.

Sau nhiều thập kỷ gắn bó và phân phối các thương hiệu xe nước ngoài, Chủ tịch Haxaco Đỗ Tiến Dũng quyết định dồn lực đầu tư hệ thống đại lý VinFast. VnExpress trao đổi với ông Đỗ Tiến Dũng về quyết định này, cũng như kế hoạch kinh doanh ôtô điện VinFast của Haxaco trong năm nay.

Ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh (Haxaco). Ảnh: Tuấn Vũ

- Với hàng chục năm đầu tư các đại lý xe sang nước ngoài, đâu là động lực khiến Haxaco quyết định dồn lực đầu tư vào hệ thống đại lý bán xe VinFast?

- Cá nhân tôi đã có 32 năm kinh doanh trong ngành phân phối ôtô, các giám đốc tại Haxaco cũng đều có kinh nghiệm trên 20 năm nên chúng tôi rất am hiểu thị trường. Lý do đầu tư vào đại lý phân phối xe VinFast rất đơn giản, xu hướng xe điện là thực tế hiện hữu và đang phát triển rất tốt.

Trên phương diện cá nhân, là một người Việt Nam, tôi muốn đóng góp một phần nào đó để xây dựng thương hiệu ôtô nước nhà. Đã là người Việt thì nên ủng hộ thương hiệu Việt. VinFast đang là hãng xe duy nhất thực sự đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, điều này được thể hiện qua doanh số top 1 của hãng, tạo khoảng cách rất lớn so với các đối thủ nước ngoài phía sau.

Tôi nhận thấy đây là thời cơ rất tốt để Haxaco tham gia phân phối, góp phần đưa thương hiệu ôtô Việt Nam lên tầm cao mới. Đó vừa là trách nhiệm với cộng đồng, vừa là chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia ngày càng lớn mạnh.

- Từ khi chuyển hướng sang VinFast, hệ thống đại lý của ông thay đổi thế nào?

- Hệ thống đại lý của Haxaco nở rộ rất nhanh. Hiện chúng tôi có 10 đại lý VinFast ở những vị trí đặc biệt thuận lợi. Trong thời gian tới, Haxaco chuẩn bị đưa vào hoạt động thêm các cơ sở tại khu vực Bắc Ninh (Bắc Giang cũ), Ninh Bình (Nam Định cũ), Tây Ninh (Long An cũ), và Châu Đốc (An Giang).

Haxaco đặt mục tiêu trong năm nay sẽ phối hợp VinFast mở thêm khoảng 6 đại lý mới.

Một đại lý VinFast tại tỉnh Ninh Bình do Haxaco làm chủ đầu tư. Ảnh: Tuấn Vũ

- Doanh nghiệp từng vận hành nhiều mô hình phân phối với đa thương hiệu, bao gồm hãng xe sang. Điểm khác biệt của VinFast là gì, thưa ông?

- Thị trường ôtô hiện nay rất đa dạng với nhiều hãng xe cùng nhau tồn tại và phát triển. Mỗi hãng đều có thế mạnh và tệp khách hàng riêng. Tuy nhiên tại Việt Nam lúc này, không ai có thể phủ nhận sự phát triển của VinFast.

Hướng đi xe thuần điện của VinFast là rất tích cực, thúc đẩy sự quan tâm của đa số khách hàng hiện đại. Ở thị trường nội địa, VinFast đang cho thấy sức bật mạnh mẽ và được người tiêu dùng ưa chuộng.

- Theo ông, đâu là những yếu tố khiến người dùng tin tưởng và lựa chọn xe điện VinFast, đặc biệt tại hệ thống Haxaco?

- Một trong những yếu tố đột phá và quan trọng nhất chính là hạ tầng trạm sạc. VinFast đã dám đầu tư rất mạnh mẽ và bài bản vào mạng lưới sạc pin trên toàn quốc. Với người tiêu dùng, họ có thể nhìn thấy rõ ràng đây là cam kết đầu tư lâu dài của hãng. Bên cạnh đó, chính sách sạc pin miễn phí cũng giúp người dùng yên tâm về chi phí sử dụng xe.

Ngoài ra, chất lượng xe VinFast ngày càng được hãng nâng cấp, dải sản phẩm cũng đa dạng và phù hợp số đông người Việt. Từ những mẫu xe như VF 3 đến VF 9, các dòng đa dụng như Limo Green, VF MPV 7, cho tới xe chuyên dụng như EC Van đều mang đến lựa chọn tốt cho người dùng, dù phục vụ gia đình hay công ty. Với nền tảng hạ tầng và sản phẩm như hiện tại, tôi tin rằng VinFast sẽ tiếp tục chinh phục được khách hàng trong tương lai.

Với Haxaco, ngoài những lợi thế trên, chúng tôi tạo dựng sự tin tưởng thông qua thực tế trải nghiệm. Điển hình, Haxaco phục vụ bữa sáng và cà phê miễn phí tại toàn bộ hệ thống đại lý toàn quốc vào sáng thứ Bảy và Chủ Nhật, giúp khách hàng có không gian chia sẻ, lái thử xe miễn phí...

Các dòng xe điện VinFast trưng bày tại một đại lý của Haxaco. Ảnh: Tuấn Vũ

- Những lợi thế trên được thể hiện bằng con số kinh doanh cụ thể ra sao, thưa ông?

- Sự tăng trưởng thể hiện rõ rệt qua con số. Trong quý IV/2025 và quý I/2026, toàn bộ 10 đại lý của Haxaco đã đạt danh hiệu "Đại lý xuất sắc toàn diện" từ phía VinFast.

Để đạt danh hiệu này, hệ thống phân phối phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện, "đạt chỉ tiêu tổng sản lượng bán hàng" và "đạt chỉ tiêu chất lượng ở tất cả các dòng xe", từ các dòng phổ thông như VF 3, VF 5, VF 6 tới các dòng cao cấp như VF 7, VF 8 và VF 9. Kết quả của cả hệ thống cho thấy định hướng phục vụ khách hàng của chúng tôi đang đi đúng hướng.

- Với hơn ba thập kỷ trong ngành ôtô, ông đánh giá thế nào về tiềm năng của xe điện nói chung, đặc biệt là VinFast trong những năm tới?

- Trong bối cảnh an ninh năng lượng và giá nhiên liệu hóa thạch khó lường, việc sử dụng xe điện với nguồn năng lượng xanh và sạch sẽ là hướng đi tất yếu toàn cầu. Trong 3-5 năm tới, tôi tin rằng xe điện, đặc biệt các dòng xe VinFast sẽ còn dư địa phát triển rất mạnh mẽ.

Quang Anh