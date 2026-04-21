Lý do giới trẻ Hàn 'mê mẩn' ẩm thực Trung Quốc

Ẩm thực Trung Quốc đang trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của thế hệ MZ (những người ở độ tuổi 20 và 30) tại Hàn Quốc.

Buổi chiều trong tuần tại khu mua sắm Myeongdong, Seoul, một nhà hàng cá nướng Trung Quốc kín khách từ 17h30. Những khay cá nướng trong nước sốt ớt đỏ đặc trưng liên tục được phục vụ. Khách hàng chủ yếu là nhóm nhỏ người trẻ 20-30 tuổi.

Không chỉ ở Myeongdong, các tụ điểm ăn uống như Hongdae, Gangnam hay khu vực quanh Đại học Konkuk cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Ẩm thực Trung Quốc đang chuyển mình từ những món ăn xa lạ thành một phần trong đời sống thường nhật của giới trẻ xứ sở kim chi.

Sự thâm nhập này bắt đầu từ vị mala cay tê, gia vị nổi tiếng vùng Tứ Xuyên. Đầu những năm 2010, các chuỗi lẩu như Tanghuo Kungfu hay Haidilao có mặt tại Hàn Quốc với tệp khách hàng hạn hẹp, chủ yếu là người Trung Quốc sinh sống tại đây. Cuối những năm 2010, hai món ăn Malatang (canh lẩu tự chọn) và Tanghulu (kẹo hồ lô) trở thành xu hướng trên mạng xã hội Hàn Quốc nhờ hình ảnh bắt mắt, phù hợp để chia sẻ trên Instagram và TikTok.

Món lẩu mala cay kiểu Tứ Xuyên. Ảnh: Shutterstock

Hình ảnh các ngôi sao K-pop thưởng thức lẩu đêm cũng gỡ bỏ rào cản "món ăn ngoại quốc", biến đồ ăn Trung Quốc thành trải nghiệm mang tính thời thượng. Từ các món mala, thực khách bắt đầu mở rộng sang các món cá nướng, mì và đồ uống. Hiện, các thương hiệu trà sữa Trung Quốc như Mixue, Heytea hay Chagee ồ ạt mở rộng chi nhánh tại Seoul với tốc độ nhanh chóng.

Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, năm ngoái, các nhà hàng Trung Quốc ghi nhận doanh thu trung bình hằng năm đạt 304,3 triệu won (khoảng 206.000 USD), vượt qua các phân khúc đồ ăn Hàn Quốc, Nhật Bản và phương Tây. Nhóm này cũng dẫn đầu về lưu lượng khách với trung bình 61,9 lượt mỗi ngày và tỷ lệ đặt giao hàng đạt 19,7 đơn hàng mỗi ngày.

Sự tăng trưởng này còn đến từ trải nghiệm thực tế khi ngày càng nhiều người trẻ Hàn Quốc du lịch tới Thượng Hải, Thanh Đảo hay Trùng Khánh. Việc trực tiếp thưởng thức tại bản địa giúp thực khách xóa bỏ định kiến về vệ sinh hay tính nguyên bản, thay vào đó họ tập trung vào hương vị và chất lượng trải nghiệm.

Món cá nướng sốt ớt cay kiểu Trung Quốc tại một nhà hàng ở Seoul. Ảnh: Korea Times

Lối ăn uống "mở" là yếu tố then chốt thu hút thực khách trẻ. Tại các quán lẩu hoặc cá nướng, thực khách được chủ động chọn nguyên liệu, pha nước chấm và điều chỉnh tốc độ bữa ăn. Hình thức này phù hợp với phong cách sống tự chủ và cá nhân hóa của giới trẻ hiện nay.

Làn sóng này cũng phản ánh chiến lược của các thương hiệu Trung Quốc khi thị trường nội địa dần bão hòa. Hàn Quốc, với mật độ dân cư đô thị cao và sự nhạy bén với xu hướng, đã trở thành điểm đến ưu tiên của các doanh nghiệp F&B đại lục.

Tại các bàn ăn ở Myeongdong, những cuộc đối thoại đan xen giữa tiếng Hàn và tiếng Trung diễn ra tự nhiên. Thực khách hiện không còn bận tâm về nguồn gốc quốc gia của món ăn, họ coi đó đơn giản là một bữa tối thân thuộc và mang tính cộng đồng.

Mai Phương (Theo Korea Times, SCMP)