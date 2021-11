Lý do giải mã gen hữu ích cho doanh nghiệp

Giải mã gen hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân viên, biết thế mạnh, yếu của mỗi người để nâng cao chất lượng công việc cũng như cuộc sống.

Không chỉ tìm hiểu về huyết thống, giải mã gen cho chúng ta cái nhìn toàn diện về những cơ chế ẩn sâu bên trong cơ thể. Giải mã gen dùng DNA (Deoxyribonucleic Acid) có trong các tế bào của cơ thể con người để xác định những gì liên quan đến di truyền như tiềm năng, thể chất, dinh dưỡng, nguy cơ bệnh trong mỗi người. Chất lượng cuộc sống và sức khỏe của con người có thể được cải thiện khi càng nhiều thông tin về gen di truyền được giải mã.

Tiến sĩ Cao Anh Tuấn, Tổng giám đốc Genetica Việt Nam cho biết, trên thế giới, các doanh nghiệp có tiếng kết hợp giải mã gen vào kế hoạch chăm sóc sức khỏe giúp mỗi nhân viên có thể trở thành phiên bản hoàn thiện hơn của chính họ. Có 3 lý do giúp giải mã gen được các doanh nghiệp lựa chọn gồm:

Giải mã gen đưa ra hiểu biết rõ hơn về bản thân thông qua thông tin di truyền, từ nhu cầu dinh dưỡng, khả năng hấp thụ, khuynh hướng hành vi, tiềm năng học thuật, thể chất và các nguy cơ bệnh tật di truyền. Từ đó, nhân viên có thể cải thiện chế độ ăn uống, tập luyện, thay đổi lối sống, cũng như phát huy tiềm năng của bản thân để nâng cao chất lượng cuộc sống và công việc.

Nhân viên của doanh nghiệp có thể tối ưu năng lực khi hiểu rõ về bản thân. Ảnh: Shutterstock.

Giải mã gen hỗ trợ phát hiện và ngăn ngừa sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị cũng như những gánh nặng cuộc sống đi kèm với việc chữa bệnh. Đời sống của nhân viên nhờ đó thêm trọn vẹn và ổn định để họ có thể chuyên tâm xây dựng sự nghiệp. Giải mã gen hướng đến xu hướng y học chính xác, hỗ trợ bác sĩ đưa ra phương pháp phòng ngừa và điều trị trúng đích.

Giải mã gen là công cụ hữu ích để phá hiện tiềm năng thiên bẩm, chế độ dinh dưỡng, khả năng hấp thụ và tiềm năng thể chất. Thông tin di truyền có thể gợi ý cho mọi người cách phát triển thế mạnh, khắc phụ điểm yếu.

Ví dụ, nếu biết nhân viên mang biến thể gen "chiến binh" MAOA khiến dễ nóng tính và có xu hướng bạo lực hơn. Lãnh đạo doanh nghiệp có thể nhận ra để thông cảm, thấu hiểu và từ đó tìm các lời khuyên thích hợp để nhân viên cùng làm việc với đồng nghiệp thuận lợi hơn. Nếu nhân viên biết bản thân có chỉ số cảm xúc (EQ) thấp thì chủ động kết nối với mọi người, học cách nhận diện và quản lý cảm xúc trong ứng xử.

Genetica Việt Nam thừa hưởng công nghệ giải mã gen của công ty Gene Friend Way. Gene Friend Way có trụ sở chính tại San Francisco (Mỹ), sở hữu công nghệ lõi về giải mã gen kết hợp với trí tuệ nhân tạo. Tổ chức giải mã gen có tiếng thế giới Illumina công nhận chip giải mã đa gen của Gene Friend Way có độ chính xác đến 99,9%.

Giải trình tự gen giúp đưa ra những gợi ý hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Phòng lab của Gene Friend Way được nhận chứng chỉ CLIA, CAP cho phòng thí nghiệm về xét nghiệm gen tại Mỹ; đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn bảo mật HIPAA. Tất cả mẫu thử, dữ liệu gen của người dùng được ẩn danh và mã hóa, hướng đến sự chính xác - khoa học - bảo mật. Kết quả báo cáo sẽ được thẩm định bởi đội ngũ khoa học thuộc các trường đại học.

Tại Việt Nam, Genetica Việt Nam phân tích giải mã gen dành cho người châu Á hỗ trợ cha mẹ lập kế hoạch nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em, cá nhân hóa kế hoạch dinh dưỡng, tập luyện, phòng ngừa những căn bệnh tiềm ẩn.

Ngọc An