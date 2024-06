Lý do giá tour đi châu Âu hè tăng mạnh

Vé máy bay, Euro 2024 và đồng euro mạnh đẩy giá tour đi châu Âu tăng khoảng 25%, ảnh hưởng đến quyết định du lịch của khách Việt dịp hè.

Các đơn vị lữ hành outbound cho biết hè năm nay, tour châu Âu giá tăng 20-25% so với hè năm ngoái. Bà Lưu Thị Thu, Phó giám đốc Hoàng Việt Travel, nói hành trình Pháp - Thụy Sĩ - Italy tăng từ 72 triệu đồng lên 77-80 triệu đồng; tour Anh từ 78-80 triệu đồng lên 84 triệu đồng; Bắc Âu 11 ngày từ 90-92 triệu đồng lên 96 triệu đồng. Trong khi đó, tour Đức - Áo - Italy - Thụy Sĩ - Pháp 12 ngày do Tràng An Travel bán có giá khoảng 78 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với hè năm ngoái.

Tổng giám đốc Tràng An Travel Nguyễn Hữu Cường cho biết tour châu Âu tăng giá vì nhiều lý do. Giá vé máy bay đi châu Âu hiện tăng 20-30% so với cùng kỳ năm trước khiến tổng chi phí tour bị kéo theo. Giá dịch vụ địa phương như khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vận chuyển cũng tăng cao.

Bên ngoài sân Olympic ở Berlin, Đức, hôm 10/6. Ảnh: Sportsnet

Mùa hè năm nay, nhiều địa điểm tại châu Âu tăng thuế du lịch để giảm tình trạng quá tải khách. Các công ty lữ hành cũng lưu ý một số thành phố ở châu Âu như London, Rome, Barcelona sẽ có chi phí cao hơn mặt bằng chung vì nhu cầu du lịch lớn.

Hai sự kiện lớn diễn ra trong hè là Euro, Paralympic 2024 tại Đức và Pháp cũng góp phần đẩy giá dịch vụ lên cao hoặc không thể đặt dịch vụ. Theo đại diện Hoàng Việt Travel, ảnh hưởng của hai sự kiện có thể thấy rõ khi công ty không thể đặt các phòng khách sạn ở trong trung tâm Đức. Ngoài ra, trong giai đoạn này lượng xin visa đông nên thời gian xét duyệt có thể lâu hơn thông thường.

Từ 11/6, lệ phí xin visa Schengen vào 29 nước cũng tăng từ 80 euro lên 90 euro. Nhiều đơn vị lữ hành cho biết tỷ giá đồng USD và euro so với VND tăng "chóng mặt", đặc biệt từ tháng 3 trở đi, làm chi phí tour tăng theo đáng kể.

Các đơn vị lữ hành nhận định nhóm khách đi tour châu Âu không phải nhóm quá "nhạy cảm" về giá như nhóm khách khác. Tuy nhiên, lượng khách có thể sụt giảm nhẹ trong hè năm nay khi giá tour tăng. Hoàng Việt Travel dự báo lượng khách giảm khoảng 20%, Tràng An Travel cũng cho biết lượng quan tâm của khách giảm, gặp khó khi tìm kiếm khách mới.

Thị trường tour châu Âu hiện có thể chia làm ba nhóm chính gồm tour giá cao, trung bình và thấp. Ảnh hưởng của giá tour đến sức mua của khách hàng có thể phân biệt rõ ràng theo từng nhóm.

Nhóm tầm cao sẽ chọn các tour trên 70 triệu đồng, ví dụ hành trình Pháp - Thụy Sĩ - Italy; liên tuyến Đông - Tây Âu; tour Nam Âu hay hành trình 8 nước Pháp - Bỉ - Hà Lan - Luxembourg - Thụy Sĩ - Italy - Áo - Đức giá 92 triệu đồng. Nhóm này ưu tiên trải nghiệm cao cấp, dịch vụ tốt, hành trình độc đáo và sẵn sàng chi trả giá cao hơn cho sản phẩm chất lượng.

Nhóm tầm trung chọn các hành trình giá khoảng 59-70 triệu đồng như Đức - CH Czech - Áo - Slovakia - Hungary. Nhóm này quan trọng mức giá và tìm kiếm những sản phẩm hợp lý.

Nhóm tầm thấp coi giá cả là yếu tố quyết định vì có ngân sách hạn chế. Giá tour châu Âu cao có thể khiến nhóm này tìm các lựa chọn thay thế như tour Thổ Nhĩ Kỳ giá từ 43 triệu đồng, tour châu Á như hành trình Bắc Kinh - Thượng Hải với giá khoảng 20 triệu đồng. Ông Cường nói tour châu Á có giá bình ổn hơn châu Âu vì chi phí vận hành thấp hơn, tỷ giá ngoại tệ không cao như khi so với đồng euro, USD, qua đó giảm bớt áp lực tài chính cho khách hàng.

Du khách tại tháp Eiffel, Paris, Pháp ngày 7/6. Ảnh: AFP

Dù giá tour châu Âu tăng, một công ty lữ hành cho biết vẫn có mức giá khá tốt từ đối tác vì giữ chỗ sớm, từ 60 đến 90 ngày. Trong tháng 5, công ty ông Cường có 18 đoàn khởi hành đi châu Âu và khoảng 30 đoàn trong tháng 6.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội, vẫn lạc quan vào lượng khách đặt tour châu Âu dịp hè dù mức giá tăng cao. Để thu hút khách, công ty tìm kiếm các trải nghiệm mới như cung đường sắt đặc biệt Flam - Myrdal - Voss, du thuyền eo biển Bosphorus, hành trình liên tuyến Bắc Phi - Nam Âu.

Hoài Anh