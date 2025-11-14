Lý do G-Dragon gây sốt

Chất "quái", nổi loạn trong phong cách cùng khả năng sáng tác và bí quyết xây dựng thương hiệu cá nhân giúp sao Hàn G-Dragon chinh phục khán giả nhiều độ tuổi.

Hôm 8, 9/11, hai đêm concert của G-Dragon tại Hưng Yên hút khoảng 100.000 khán giả. Chương trình xếp thứ hai trong chuyến lưu diễn của anh về lượng người xem, chỉ sau show ở Tokyo Dome (Nhật Bản). Trong hai tiếng rưỡi, anh hát khoảng 20 ca khúc, đưa người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc, khi sôi động, lúc lắng đọng. Ca sĩ khiến người hâm mộ ấn tượng bởi khả năng làm chủ sân khấu, kỹ năng nhảy, rap, giao lưu duyên dáng. Từng động tác vũ đạo, cách tương tác máy quay hay trò chuyện với fan của anh đều khiến đám đông phát cuồng.

G-Dragon hát 'Too Bad' G-Dragon hát "Too Bad". Video: Phương Linh

Fan của G-Dragon trải dài từ thế hệ 8x đến gen Z. Bùi Hằng, 33 tuổi, cho biết được "trở về thanh xuân" với thần tượng: "G-Dragon giữ phong độ tốt, bùng cháy trong từng màn biểu diễn". Các video về concert tại Việt Nam nhanh chóng thu hút sự chú ý từ fan khắp châu Á. Hình ảnh nam idol ngồi trên chiếc xe di chuyển qua các khu vực, hay cảnh hàng chục nghìn người đồng loạt hô vang tên G-Dragon, liên tục lan truyền trên mạng xã hội.

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn cho biết hai đêm nhạc khiến anh có thêm nguồn cảm hứng, mở mang hiểu biết về cách làm show. Anh học hỏi được từ nghệ sĩ Hàn tính chuyên nghiệp, kỹ thuật dàn dựng sân khấu, vận hành âm thanh, ánh sáng, cách nghệ sĩ xuất hiện, điều khiển và giao lưu với người xem.

G-Dragon trong concert ở Việt Nam. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

G-Dragon giữ sức hút sau gần 20 năm vào nghề, được mệnh danh là "ông hoàng Kpop". Ngày 23/10, anh nhận huân chương do Chính phủ Hàn Quốc trao tặng vì "hoạt động dẫn dắt làn sóng Hàn Quốc (Hallyu), mở rộng giá trị văn hóa giải trí quốc gia trên toàn cầu".

Trang JoongAng Ilbo đánh giá G-Dragon là người "biến idol Kpop thành nghệ sĩ thực thụ". Không giống đa số thần tượng luôn tuân thủ theo khuôn mẫu do công ty quản lý đặt ra, anh là người có tầm nhìn khác biệt. Trong vai trò thủ lĩnh Big Bang, anh phá vỡ khuôn mẫu của các nhóm nhạc Kpop đẹp đồng đều, tạo ra hình ảnh mạnh mẽ, "quái" hơn. G-Dragon tham gia sáng tác, sản xuất nhiều hit lớn của nhóm như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang. Big Bang giành hơn 100 giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước, góp phần tạo nên làn sóng Hallyu toàn cầu giai đoạn 2007-2015.

Anh mở đường cho thế hệ idol tự sản xuất âm nhạc, đề cao cái "tôi" với loạt album solo Heartbreaker (2009), One of a Kind (2012) Coup d’Etat (2013), Kwon Ji Yong (2017). G-Dragon xóa nhòa ranh giới thể loại, kết hợp các yếu tố hip-hop, rock, điện tử và R&B vào âm nhạc, khiến các ca khúc dễ dàng tiếp cận khán giả phương Tây. Thêm vào đó, những chủ đề trữ tình của G-Dragon thường mang tính nội tâm và nổi loạn hơn so với Kpop truyền thống, vốn chủ yếu là những ca khúc vui vẻ, tươi sáng. Anh khai thác sự cô đơn, tổn thương trong tình yêu hay mặt trái của việc nổi tiếng. Loạt ca khúc như Heartbreaker, Crayon, Who You, Super Star được các fan thuộc lòng, hát theo anh trong mỗi đêm diễn.

"G-Dragon có lẽ là nhân vật Kpop duy nhất vừa tự viết lời, sáng tác và sản xuất âm nhạc, vừa xây dựng được thương hiệu nghệ sĩ độc đáo riêng. Sự sáng tạo và phong cách không ngừng biến hóa giúp anh duy trì sức ảnh hưởng", giáo sư Kim Heon Sik của Đại học Jungwon nhận định.

Trailer giới thiệu "Ubermensch" của G-Dragon Trailer giới thiệu tour "Ubermensch" của G-Dragon. Video: YouTube G-Dragon

Năm nay, anh trở lại với album Übermensch, lấy cảm hứng từ triết lý của nhà triết học Đức Friedrich Nietzsche về một người tự tạo ra giá trị và ý nghĩa cho cuộc sống của mình. "Übermensch" trong tiếng Đức là "siêu nhân" hoặc "con người vượt trội". Theo Philosophy Break, Friedrich Nietzsche dùng khái niệm này để thách thức con người hiện đại: Thay vì sống theo quy tắc và niềm tin áp đặt, hãy tự tạo ra giá trị, mục đích và sống trọn vẹn với tiềm năng của chính mình.

Sau 11 năm kể từ album solo trước (Coup d’Etat, 2013), G-Dragon muốn gửi thông điệp rằng Übermensch đánh dấu bước ngoặt mới: anh không chỉ trở lại, mà là một phiên bản vượt trội của chính mình, mạnh mẽ, trưởng thành hơn.

Ubermensch bán 440.000 bản trong tuần đầu tiên. Hơn 30 đêm diễn quảng bá album đều "cháy" vé. Theo giới phê bình, G-Dragon là nghệ sĩ solo nam duy nhất có khả năng đồng thời dẫn đầu các bảng xếp hạng doanh thu đĩa cứng, nhạc số và concert.

Ngoài âm nhạc, G-Dragon tạo sức hút từ phong cách độc đáo, được trang Vogue Korea gọi là "ông hoàng thời trang Kpop". Anh đi đầu trong việc phá vỡ rào cản giới tính của thời trang, thường xuyên trang điểm đậm, xuất hiện với các món đồ dành cho nữ, làm móng tay cầu kỳ. Nam thần tượng tạo ra nhiều xu hướng như mốt thắt khăn mỏ quạ, thời trang "bà thím", mặc đồ ngủ. Biểu tượng bông hoa cúc bị thiếu một cánh ở vị trí 8h gắn với thương hiệu thời trang do anh sáng lập, trở thành hình ảnh, phụ kiện được nhiều fan yêu thích. Đến nay, ca sĩ ngồi hàng ghế đầu nhiều show thời trang quốc tế lớn, là đại sứ toàn cầu thương hiệu Chanel.

Tạp chí W Korea số tháng 11 chọn G-Dragon là gương mặt trang bìa, gọi anh là "biểu tượng vượt mọi giới hạn". Theo Korea Times, trong thế giới Kpop không ngừng phát triển, hiếm có cái tên nào có sức ảnh hưởng lớn như G-Dragon. Là một nghệ sĩ, biểu tượng văn hóa và người dẫn đầu xu hướng toàn cầu, tên tuổi của anh vượt xa phạm vi âm nhạc. Sự trở lại của G-Dragon hồi đầu năm gặp nhiều thách thức như bê bối liên quan chất cấm, thời gian dài thực hiện nghĩa vụ quân sự và việc chuyển từ "ông lớn" YG Entertainment sang một công ty nhỏ. Thế nhưng, cuối cùng, anh không chỉ duy trì vị thế của mình mà còn mở rộng giới hạn về những gì một thần tượng Kpop có thể làm được.

Hà Thu - Phương Linh