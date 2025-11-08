G-Dragon biến đồ ngủ thành mốt hot

Theo Korea Times, G-Dragon khiến pyjama thành xu hướng hot ở Hàn Quốc và cộng đồng người hâm mộ suốt ba tháng qua. Hiệu ứng này bắt nguồn từ hình ảnh ca sĩ mặc bộ đồ ngủ màu xám đậm ở sảnh sân bay Incheon tháng 8. Thiết kế do thương hiệu Frette của Italy sản xuất cho hãng hàng không Korean Air. Trang phục được tặng cho hành khách hạng thương gia. Nhờ G-Dragon, bộ cánh trở thành món đồ được săn lùng trên mạng. Ảnh: Korea Times
Nhiều năm qua, thời trang sân bay của G-Dragon luôn truyền cảm hứng, được Vogue nhận xét giàu tính nghệ thuật, khiến nhiều người áp dụng. Ca sĩ thử nghiệm nhiều ý tưởng, pha trộn giữa thời trang đường phố và cao cấp. Ảnh: Dispatch
G-Dragon mặc pyjama, quàng khăn Chanel theo phong cách "bà thím" ở sân bay. Video: TikTok kwonjiyong0888
Không chỉ trên đường phố, anh còn mang những thiết kế đồ ngủ cao cấp của Chanel lên bìa Vogue Hàn Quốc số tháng 2.
Từ cuối tháng 3 đến nay, trong chuyến lưu diễn Übermensch World Tour, cựu thủ lĩnh nhóm Big Bang cũng nhiều lần diện mốt này ở các hoạt động bên lề. Pyjama còn trở thành trang phục merchandise dành cho fan của sự kiện, với phiên bản màu xanh ngọc. Theo choicemusicla, bộ cánh giá 129,9 USD (3,4 triệu đồng) mở bán từ tháng 6 và "cháy" hàng nhanh chóng. Với concert ngày 8-9/11 tại Hưng Yên, trên mạng xã hội, nhiều fan Việt rủ nhau cùng mặc đồ ngủ để đi cổ vũ thần tượng.
Thời trang sân bay của G-Dragon với áo polo và quần ngủ màu đỏ. Ảnh: TV Daily
Anh kết hợp quần kẻ sọc dài rộng với túi Chanel họa tiết graffiti mang dấu ấn riêng. Kiểu mặc này từng "gây bão" suốt thời gian dài, được nhiều tạp chí quốc tế khen ngợi. Ảnh: Pinterest
Ca sĩ đi chơi Giáng sinh với bộ cánh tông trắng đỏ. Ảnh: Pinterest
G-Dragon, 37 tuổi, sinh tại Seoul, là nhạc sĩ và nhà sản xuất hàng đầu Hàn Quốc. Anh ra mắt năm 2006 và là trưởng nhóm Big Bang suốt 19 năm, được mệnh danh "Ông hoàng Kpop". Ca sĩ nổi tiếng có gu mặc sáng tạo và khác biệt, là nghệ sĩ Hàn đầu tiên được Chanel mời dự sự kiện. Anh nhiều lần tạo ra các xu hướng khiến giới trẻ học tập, trong đó có mốt giày hoa cúc.
