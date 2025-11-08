G-Dragon biến đồ ngủ thành mốt hot

Từ cuối tháng 3 đến nay, trong chuyến lưu diễn Übermensch World Tour, cựu thủ lĩnh nhóm Big Bang cũng nhiều lần diện mốt này ở các hoạt động bên lề. Pyjama còn trở thành trang phục merchandise dành cho fan của sự kiện, với phiên bản màu xanh ngọc. Theo choicemusicla, bộ cánh giá 129,9 USD (3,4 triệu đồng) mở bán từ tháng 6 và "cháy" hàng nhanh chóng. Với concert ngày 8-9/11 tại Hưng Yên, trên mạng xã hội, nhiều fan Việt rủ nhau cùng mặc đồ ngủ để đi cổ vũ thần tượng.