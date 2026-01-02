Lý do Dinh Thủ tướng Nhật Bản vướng tin đồn 'ma ám'

Dinh Thủ tướng Nhật Bản từng chứng kiến hai vụ đảo chính đẫm máu, dẫn đến các tin đồn có ma xuất hiện tại tòa nhà.

Bà Sanae Takaichi ngày 29/12/2025 chuyển đến Dinh Thủ tướng, nơi ở chính thức của lãnh đạo Nhật Bản, ở trung tâm thủ đô Tokyo. Vị trí này sẽ giúp bà thuận tiện hơn trong công việc điều hành đất nước, vì dinh thự nằm ngay cạnh Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản.

Nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản trước đó ở trong khu nhà dành cho nghị sĩ và từng bị chỉ trích vì mất tới 35 phút để đến văn phòng sau trận động đất lớn hồi đầu tháng 12/2025.

Dinh Thủ tướng từ lâu đã thu hút sự tò mò của công chúng. Công trình nổi tiếng với kiến trúc đồ sộ và giá trị lịch sử, nhưng cũng vướng lời đồn là bị ma ám.

Bên ngoài Dinh Thủ tướng Nhật Bản ở Tokyo năm 2022. Ảnh: Wikimedia Commons

Công trình được hoàn thành vào tháng 3/1929, gồm hai tầng, với tổng diện tích sàn khoảng 5.200 m2. Dinh được thiết kế theo phong cách Art Deco, tượng trưng cho quá trình chuyển mình của Nhật Bản vào đầu thế kỷ 20.

Đây là công trình biểu tượng của chính phủ Nhật Bản trong dự án tái thiết trụ sở các bộ, ngành bị hư hại sau đại thảm họa động đất Kanto tháng 9/1923. Tuy nhiên, lịch sử tòa nhà lại nhanh chóng gắn liền với những biến cố bi thảm.

Ngày 15/5/1932, 11 sĩ quan hải quân tổ chức đảo chính, ám sát thủ tướng Tsuyoshi Inukai ngay trong khuôn viên dinh thự. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt u ám trong quỹ đạo chính trị của Nhật Bản, khiến Tokyo dần trượt theo con đường chủ nghĩa quân phiệt.

4 năm sau, dinh thự tiếp tục trở thành tâm điểm trong âm mưu đảo chính do các sĩ quan lục quân thực hiện vào ngày 26/2/1936. Thủ tướng khi đó là Keisuke Okada thoát chết, còn anh rể của ông cùng 4 người khác bị bắn chết.

Gần lối vào tòa nhà vẫn còn một lỗ nhỏ, được cho là vết đạn bắn trong biến cố năm 1936. Những câu chuyện ma quỷ cũng bắt đầu xuất hiện, như "nghe thấy tiếng giày quân đội vang lên trong đêm" ở sân dinh thự.

Nhiều đời lãnh đạo Nhật Bản tránh vào dinh thự, khiến nó bị bỏ trống suốt 32 năm. Năm 1968, thủ tướng Eisaku Sato chuyển về tòa nhà sau khi công trình được tu bổ. Ông Sato ban đầu ở nhà riêng, nhưng các cuộc biểu tình phản đối Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Sau ông Sato, tính đến năm 2001, Nhật Bản trải qua 18 đời thủ tướng, trong đó 6 người không chuyển vào sống tại dinh thự. Nhiều nhân viên Văn phòng Nội các mô tả Dinh Thủ tướng tạo ra cảm giác u ám, nặng nề. Dù vậy, những đại sảnh bề thế tại đây vẫn được sử dụng để tiếp đón khách nước ngoài, trong đó có tổng thống Mỹ George H.W. Bush năm 1992.

Trong hồi ký xuất bản năm 1996, bà Yasuko Hata, vợ thủ tướng Tsutomu Hata, đã kể lại những trải nghiệm rùng rợn trong thời gian sống tại dinh thự. Bà thường xuyên cảm nhận được "một sự hiện diện u ám và đè nặng", khẳng định đã có người "nhìn thấy những bóng dáng sĩ quan quân đội trong vườn vào ban đêm".

Thủ tướng Yoshiro Mori từng tâm sự với bạn rằng ông bị đánh thức giữa đêm trong dinh thự bởi âm thanh của những người lính hành quân.

Năm 2002, chính phủ Nhật Bản hoàn tất xây dựng Văn phòng Thủ tướng (Sori Kantei) cạnh Dinh Thủ tướng, kết nối với nhau bằng một lối đi bộ. Công trình mới nhằm đáp ứng các yêu cầu an ninh và công nghệ hiện đại, bổ sung không gian cho các chức năng khác.

Dinh Thủ tướng lúc này được gọi là "Kantei cũ", hay còn gọi là Sori Kotei. Sau quá trình trùng tu tốn khoảng 8,6 tỷ yen, hoàn tất năm 2005, Sori Kotei chỉ còn là nơi ở chính thức của thủ tướng Nhật Bản, không còn văn phòng làm việc.

Khi kế nhiệm Koizumi, ông Shinzo Abe đã ở Kotei trong nhiệm kỳ đầu 2006-2007. Khi đắc cử nhiệm kỳ hai năm 2012, ông Abe chọn ở nhà riêng tại quận Shibuya. Năm 2013, nội các thủ tướng Abe bác bỏ những tin đồn về ma quỷ tại Kotei, khi báo giới liên tục thắc mắc tại sao ông không trở lại dinh thự.

Giới quan sát cho rằng ông Abe không chuyển vào Kotei dường như còn vì yếu tố chính trị. 5 thủ tướng trong giai đoạn 2007-2011 đều ở Kotei và có nhiệm kỳ rất ngắn, trung bình chỉ hơn một năm.

Dinh Thủ tướng Nhật Bản và Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản nhìn từ trên cao. Ảnh: Nikkei

Yoshihide Suga, người kế nhiệm ông Abe, cũng chọn không sống trong dinh thự này. Ông Fumio Kishida hồi năm 2021 chuyển đến Kotei, là thủ tướng đầu tiên về dinh thự ở sau 9 năm.

"Tôi vẫn ngủ ngon. Đã lâu rồi tôi mới chuyển nhà, nên cảm thấy khá sảng khoái", ông Kishida trả lời báo giới, thêm rằng ông "chưa thấy" con ma nào trong khuôn viên.

Ông Shigeru Ishiba, người tiền nhiệm của bà Takaichi cũng từng sống tại Kotei.

"Tôi không sợ ma", ông Ishiba trả lời báo giới hồi tháng 12/2024. "Có lẽ sẽ hơi đáng sợ nếu thực sự nhìn thấy thứ gì đó, nhưng đây không phải điều khiến chúng tôi lo lắng".

Như Tâm (Theo First Post, Dong A, Reuters)