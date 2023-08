Lý do Đại học Quốc gia Australia không yêu cầu hoạt động ngoại khóa

Cho rằng điểm số và chứng chỉ tiếng Anh quan trọng nhất, Đại học Quốc gia Australia không yêu cầu du học sinh liệt kê hoạt động ngoại khóa trong hồ sơ.

Đầu tháng 8, Đại học Quốc gia Australia (ANU) lần đầu tiên tổ chức Ngày hội thông tin tại TP HCM và Hà Nội. Đại diện tuyển sinh của trường cho biết từ tháng 7/2024, học sinh đến từ 92 trường của Việt Nam chỉ cần có điểm trung bình (GPA) 8,5 và IELTS 6.5 hoặc tương đương là có thể ứng tuyển, thay vì phải có điểm thi tốt nghiệp như trước.

Trường này hiện xếp thứ 34 trong top đại học hàng đầu thế giới, thuộc top 5 ở Australia theo QS 2024. Học phí trung bình ở đây là 50.000 AUD (780 triệu đồng) một năm. Các ngành học được sinh viên Việt Nam ưa thích là Kinh doanh, Khoa học Máy tính, Khoa học và Kỹ thuật.

Danh sách 92 trường THPT ở Việt Nam được ANU chấp nhận

Bà Alex Shaw, phó giám đốc tuyển sinh ANU, cho hay nhiều thí sinh liệt kê cả hoạt động ngoại khóa và điểm thi SAT (bài thi chuẩn hóa thường dùng ứng tuyển đại học ở Mỹ) trong hồ sơ ứng tuyển. Tuy nhiên, việc này không cần thiết, cũng không giúp thí sinh gây ấn tượng mà còn mất thời gian.

Theo bà, bảng điểm và chứng chỉ tiếng Anh là hai thành phần quan trọng nhất, giúp trường chắc chắn học sinh có khả năng theo học. Ngoài ra, hội đồng xét duyệt có thể yêu cầu thêm bài luận nếu học sinh từng bị từ chối visa hoặc có thời gian nghỉ học dài.

"Tình trạng bổ sung hồ sơ không cần thiết làm chậm quá trình xét duyệt và khiến các thành viên hội đồng thêm rối", bà Alex nói.

Giải thích thêm, ông Andy Phạm, Quản lý cấp cao khu vực Mê Kông của ANU, cho hay mỗi năm trường nhận vài chục nghìn hồ sơ. Trung bình mỗi tháng, ANU cấp 1.500-2.000 thư mời cho sinh viên quốc tế. Khi hồ sơ của ứng viên có nhiều thứ không cần thiết, hội đồng xét duyệt phải lướt hết qua để tìm cái cần, từ đó làm quy trình chậm lại.

Ông Andy ví dụ, nếu hồ sơ có điểm SAT, hội đồng xét tuyển sẽ cho rằng học sinh theo chương trình hệ Mỹ và yêu cầu gửi bảng điểm chính thức.

"Những yêu cầu này làm chậm hồ sơ vì phải quay về chờ phản hồi từ học sinh. Do đó, 'less is more' - đơn giản nhất, đầy đủ nhất thì nhanh nhất, còn rườm rà làm thời gian kéo dài", ông Alex nói.

Tương tự, với chính sách xét học bổng 25-50% cho sinh viên quốc tế, ANU cũng dựa trên thành tích học tập là điểm GPA, không yêu cầu liệt kê hoạt động ngoại khóa hay điểm SAT/ACT. Trường cũng cho rằng việc này giúp giảm áp lực cho học sinh.

Đại diện ANU tư vấn cho học sinh Việt Nam tại Hà Nội, hôm 6/8. Ảnh: ANU

Theo đại diện một trường đại học trong nhóm G8, liên minh nghiên cứu gồm 8 trường đại học hàng đầu Australia, hoạt động ngoại khóa được các trường khuyến khích nhưng không phải yêu cầu bắt buộc.

"Bảng điểm và chứng chỉ ngoại ngữ vẫn là quan trọng cho yêu cầu đầu vào", vị này cho biết.

Bà Đoàn Thị Kim Loan, Công ty Tư vấn Du học và Dịch thuật Đức Anh, nói đây là điểm khác biệt của các đại học Australia so với Mỹ. Vì thế, việc chuẩn bị hồ sơ với học sinh dễ dàng hơn.

Các chuyên gia cho hay hồ sơ học sinh Việt Nam được các đại học Australia đánh giá cao. Dù không cho biết số lượng cụ thể, đại diện tuyển sinh của ANU nói nhiều học sinh giỏi đã nộp hồ sơ cho năm tới.

"Điểm GPA lớp 12 của các bạn đều từ 9,6 đến 9,9. Trình độ tiếng Anh của học sinh Việt Nam cũng xuất sắc khi phần lớn có IELTS từ 7.0 trở lên", bà Alex nói. Bà khuyên học sinh cố gắng duy trì và nâng cao điểm số ở trường.

Theo Bộ Giáo dục Australia, đến tháng 5, Việt Nam đứng thứ 6 về số sinh viên quốc tế tại nước này với hơn 23.500 người, tập trung ở bang New South Wales, Victoria.

Hiện nhiều đại học Australia xét thẳng học sinh Việt Nam bằng điểm học tập và chứng chỉ tiếng Anh thay vì yêu cầu thêm bài thi chuẩn hóa hoặc học dự bị như trước. Các chuyên gia cho hay nguyên nhân một phần là cạnh tranh tuyển sinh giữa các trường, trong bối cảnh du học sinh Trung Quốc đến Australia sụt giảm.

Bình Minh