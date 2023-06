Lý do Blackpink hút triệu fan

Nhóm nhạc Hàn Blackpink hút hàng triệu fan toàn thế giới nhờ âm nhạc, phong cách độc đáo, chiến lược toàn cầu hóa của công ty chủ quản.

Thông tin Blackpink mang concert đến Việt Nam trở thành chủ đề được quan tâm nhất trên Google Trends ngày 26/6. Dù chi tiết quy mô đêm diễn, giá vé chưa được công bố, cơn sốt lùng sục vé xem show ngày càng tăng nhiệt.

Á hậu Phương Nga cho biết sau hai lần xem concert Blackpink ở Thái Lan, cô cảm nhận được sự chuyên nghiệp, tinh thần của nhóm khi hát, nhảy máu lửa suốt hai tiếng. "Lần đầu tiên, tôi mua được vé VIP, ngồi hàng ghế đầu nhưng không kịp giao lưu với nhóm. Lần này, khi Blackpink đến Việt Nam, tôi muốn có sự chuẩn bị tốt, có thể tặng họ một món quà chẳng hạn", Phương Nga nói.

Blackpink - 'Shut Down' MV "Shut Down", ra mắt tháng 9/2022. Video: YG

Sau bảy năm ra mắt, Blackpink trở thành nhóm hiện tượng khuấy đảo làng nhạc toàn cầu. Với các fan yêu thích văn hóa Hallyu, bốn cô gái được xếp vào "Gen 3" (thế hệ thứ ba) của Kpop. "Gen 1" là các nhóm nhạc ra đời, hoạt động cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000 như H.O.T, Shinhwa, S.E.S, đặt nền móng sơ khai cho đế chế thần tượng. "Gen 2" với những idol như BoA, SNSD, Super Junior, Big Bang, 2NE1, 2PM... đưa sức ảnh hưởng của văn hóa Kpop ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc. "Gen 3" ra đời sau năm 2010 với EXO, BTS, Twice, Blackpink, tiếp tục nâng tầm ảnh hưởng.

Blackpink ra mắt năm 2016, ở thời điểm làn sóng Kpop đã giữ vương ngôi vương ở thị trường châu Á, bước đầu có chỗ đứng ở Mỹ và châu Âu, đặc biệt là sau hiện tượng toàn cầu Gangnam Style (2012). Có bệ đỡ là YG Entertainment - một trong ba công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, nhóm được ví là "công chúa" Kpop từ những ngày đầu debut.

Công ty chủ quản có chiến lược phủ sóng toàn cầu ngay từ khi tuyển chọn thành viên cho Blackpink. Lisa sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, giúp nhóm thu hút thị trường Đông Nam Á. Rose sinh ra ở New Zealand và lớn lên ở Australia, Jennie sinh ra ở Hàn Quốc và lớn lên ở New Zealand. Các thành viên có nền tảng ngoại ngữ tốt, có thể hát, rap bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh.

Blackpink đã ký hợp đồng với Interscope Records - hãng đĩa thuộc Universal Music Group cuối năm 2018 - để quảng bá tên tuổi trên đất Mỹ. Nhóm hợp tác nhiều nghệ sĩ US-UK hàng đầu như Lady Gaga, Dua Lipa, Selena Gomez.

Năm 2019, họ cũng xuất hiện trên Good Morning America và The Late Show with Stephen Colbert, nhận nhiều phản hồi tích cực. Nhóm lập nhiều kỷ lục với các ca khúc Kill This Love, How You Like That, Pink Venom, Shut Down. Theo trang allkpop hôm 14/4, Blackpink vượt qua Justin Bieber để có kênh YouTube đạt lượt xem cao nhất (30,080 tỷ lượt). Họ biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn, trong đó có Coachella - lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh.

Blackpink biểu diễn ở Coachella Trích đoạn Blackpink biểu diễn bài "Pretty Savage" tại Coachella hồi tháng 4. Video: YouTube Coachella

Họ mới phát hành hai album, tập trung chất lượng hơn số lượng. Các ca khúc chủ yếu có giai điệu mạnh mẽ, lôi cuốn, pha trộn nhiều chất liệu như EDM, hip hop, house. Tờ Portal Kocca nhận định âm nhạc của Blackpink có nhiều điểm tương đồng với nghệ sĩ đình đám Âu Mỹ, đậm chất đường phố.

Trên Quora, để trả lời topic "Vì sao Blackpink nổi tiếng đến vậy", tài khoản Lily Grace chỉ ra nhóm gợi sự tò mò ngay từ cái tên. Theo cô, Blackpink gây ấn tượng mạnh khi kết hợp hai từ "đen" (black) và "hồng" (pink). Đen thể hiện cá tính trong khi hồng là sắc màu mộng mơ của mọi cô gái. "Đen" và "hồng", tượng trưng cho sự hòa quyện giữa nổi loạn và ngây thơ, gắn với Blackpink từ âm nhạc đến hình ảnh.

Từ trái sang: Jisoo, Jennie, Rose, Lisa. Ảnh: VK

Trong khi các nhóm nhạc nữ Kpop thể hiện phong cách nữ tính, dễ thương với nền màu MV tươi sáng thì Blackpink thường ra mắt các MV gam màu u tối. Họ thể hiện nhiều hình ảnh nổi loạn như Lisa ngồi trên xe và ném kẹo lung tung, Rose đu trên chiếc đèn chùm, gợi lên sự phấn khích, ham muốn phá cách của thanh thiếu niên. Biểu cảm, giọng hát của các thành viên tự tin, ngông nghênh, tạo chất riêng. Trước khi lăng xê thành công Blackpink, YG Entertainment từng tạo ra Big Bang, 2NE1 - hai nhóm nhạc cũng đi theo concept âm nhạc hầm hố.

McElvin (22 tuổi, Philippines) nói trên Vogue UK: "Âm nhạc của Blackpink giúp bạn tự tin, xua tan nỗi buồn theo đúng nghĩa đen". Còn Sansi, fan 18 tuổi của nhóm ở Pháp, nhận xét: "Nhạc Blackpink là sự pha trộn giữa niềm vui và nỗi buồn. Họ dồn tâm huyết vào mọi việc mình làm, truyền tải năng lượng, sự tích cực".

Blackpink - Pink Vernom MV "Pink Venom" của nhóm ra mắt tháng 8/2022. Video: YG

Sức hút của Blackpink không chỉ giới hạn trong âm nhạc mà còn đến từ thời trang, phong cách. Trong một bài phỏng vấn với Elle US, Jennie nói: "Thời trang thực sự đã tiếp nhiều sức mạnh cho chúng tôi không kém gì âm nhạc". Rose bổ sung: "Âm nhạc và thời trang là hai thứ không thể tách rời".

Trong khi nhiều nhóm nhạc nữ thường mặc đồng phục khi chụp hình, biểu diễn, bốn cô gái xây dựng hình ảnh khác biệt. Jisoo thanh lịch, thường gắn với mái tóc đen, váy áo kín đáo. Rose ngọt ngào, nữ tính, luôn để tóc tẩy sáng màu. Jennie theo phong cách Lolita ngây thơ nhưng quyến rũ. Còn Lisa gắn với style gợi cảm, cá tính. Họ nhiều lần tạo ra các trào lưu làm đẹp như nhuộm tóc mái, đính nơ, gắn nhũ lên mặt.

Họ là đại diện nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp. Tờ Scmp nhận định các thương hiệu lớn tìm đến Blackpink là lựa chọn thông minh, bởi sức ảnh hưởng của họ trong âm nhạc cũng như trên các nền tảng mạng xã hội.

Khi không quảng bá sản phẩm mới, họ liên tục dự sự kiện thời trang, đóng phim, ghi hình quảng cáo, giao lưu với người hâm mộ trên Instagram. So với các nhóm nhạc nam, nhóm nữ như Blackpink có lợi thế không bị gián đoạn hoạt động bởi quy định nhập ngũ.

Sau cùng, nhóm có cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới, được gọi thân mật là Blinks. Họ giúp thần tượng duy trì sức nóng trên mạng xã hội, "cày" số liệu cho các sản phẩm, kêu gọi mua album, vé concert. Khi Blackpink phát hành các sản phẩm mới, YG nhiều lần thông báo không sản xuất đủ số lượng đĩa cứng cho fan.

Theo số liệu năm ngoái, mỗi người hâm mộ đã chi trung bình 665 USD để mua các vật phẩm ủng hộ thần tượng. Khi phát hành album Born Pink tháng 8 năm ngoái, nhóm có 84.000 album được đặt trước chỉ sau tám tiếng mở order. Billboard nhận xét lượng fan đông đảo và trung thành là yếu tố đưa Blackpink đến đỉnh cao.

Hà Thu