Lý do chuỗi tiệm mỳ Udon thu hút thực khách xuyên Tết

Chuỗi mỳ Marugame Udon thu hút thực khách dịp Tết nhờ mô hình bếp mở, quy trình phục vụ nhanh cùng các hoạt động trải nghiệm và nhận quà may mắn.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, chuỗi nhà hàng mỳ Marugame Udon ghi nhận lượng khách tăng trưởng nhờ sự chỉnh chu và trải nghiệm văn hóa đặc trưng. Theo đại diện Marugame Udon, điểm nhấn tạo sự khác biệt của hệ thống này nằm ở mô hình bếp mở, được ví như một "xưởng mỳ Udon thu nhỏ" ngay tại trung tâm nhà hàng. Tại đây, thực khách có thể trực tiếp quan sát toàn bộ quy trình chế biến, từ khâu nhào bột, cắt sợi đến khi những sợi mfy Udon tươi được trụng nóng và đưa vào bát.

Khu vực bếp tại Marugame Udon. Ảnh: Marugame Udon

Đại diện thương hiệu cho biết, sợi mỳ Udon tại đây được làm từ bột lúa mỳ tinh khiết, không sử dụng phụ gia và chỉ được chế biến trong thời gian ngắn để đảm bảo độ dai cùng hương vị tươi mới. "Việc công khai quy trình chế biến không chỉ mang lại sự yên tâm về chất lượng vệ sinh thực phẩm, còn tạo ra kết nối về mặt thị giác, giúp bữa ăn thêm phần thú vị và sinh động trong những ngày khởi đầu năm mới", vị đại diện nói.

Bên cạnh yếu tố sản phẩm, quy trình phục vụ tự chọn cũng là điểm cộng giúp chuỗi nhà hàng này thu hút khách trong giai đoạn cao điểm. Đến đây, khách hàng lần lượt lựa chọn loại mỳ Udon yêu thích, thêm các món tempura nóng giòn hoặc cơm Nhật, sau đó thanh toán và nhận món tại chỗ. Cách vận hành này giúp tối ưu hóa thời gian chờ đợi, đáp ứng tốt nhịp sống năng động của người dân đô thị, phù hợp với những buổi họp mặt đầu năm sau kỳ nghỉ Tết. Sự kết hợp giữa món ăn nóng hổi, không gian bếp mở và nhịp phục vụ nhanh tạo nên trải nghiệm phù hợp cho cả nhóm gia đình lẫn dân văn phòng.

Thực khách dùng bữa tại nhà hàng dịp Tết. Ảnh: Marugame Udon

Trong tháng 2, nhà hàng triển khai chương trình "Thưởng Udon - Đón lộc lớn". Thay vì chỉ tập trung vào các hình thức giảm giá trực tiếp, chương trình được thiết kế theo hướng tăng cường sự tương tác và trải nghiệm cho người dùng. Thông qua hóa đơn thanh toán, thực khách có cơ hội tham gia hoạt động quay số giải trí ngay tại điểm bán. Các phần quà giá trị được gửi tới thực khách là xe SH 125i phiên bản 2026, iPhone Air 256GB cùng hàng nghìn ưu đãi ẩm thực và những phần quà hấp dẫn.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Marugame Udon còn lồng ghép giá trị cộng đồng thông qua dự án hợp tác cùng Tò He - doanh nghiệp xã hội hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những sản phẩm quà tặng mang dấu ấn sáng tạo hồn nhiên của các em nhỏ không chỉ làm phong phú thêm hệ sinh thái quà tặng, còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trong mùa lễ hội.

Thực khách trải nghiệm món ăn và chương trình "Thưởng Udon - Đón lộc lớn". Ảnh: Marugame Udon

Năm qua, thương hiệu thực hiện chuẩn hóa tên gọi và nhận diện theo hệ thống toàn cầu. Hiện các nhà hàng tại Việt Nam thống nhất sử dụng tên gọi Marugame Udon, đồng bộ với hơn 1.200 chi nhánh trên toàn thế giới. "Việc đồng nhất nhận diện không chỉ nằm ở biển hiệu, còn kéo theo sự nâng cấp toàn diện về không gian, hình ảnh và quy trình phục vụ nhằm mang đến chất lượng tương đương với các thị trường quốc tế", đại diện thương hiệu cho biết.

Với mô hình vận hành tối giản nhưng hiệu quả, chuỗi mỳ Nhật Bản này cho thấy hướng tiếp cận tập trung vào giá trị dùng bữa thực chất, đáp ứng nhu cầu khắt khe của thực khách hiện đại trong giai đoạn cao điểm đầu năm.

Thanh Thư