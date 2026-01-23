Lý do chọn trẻ hóa da không xâm lấn tại Lavish Clinic

Không can thiệp phẫu thuật, thời gian hồi phục ngắn và phác đồ cá nhân hóa là những yếu tố khiến trẻ hóa da không xâm lấn tại Lavish Clinic được ưa chuộng.

Đại diện Lavish Clinic - By Huyền Baby cho biết năm qua, các liệu trình trẻ hóa kết hợp nhiều công nghệ, tác động đồng thời lên các tầng da khác nhau như SMAS, trung bì và bề mặt da được nhiều người lựa chọn. Trong đó, các công nghệ như Ultherapy Prime Maxpro, Mini Ultherapy DOT & LINEAR, Thermage FLX Bio-Impact, Glowcell Potenza, laser PicoSure Pro hay Alma ResurFX không áp dụng riêng lẻ mà được cá nhân hóa thành phác đồ tổng thể cho từng khách hàng.

Khách hàng nam ngày càng chú trọng thăm khám và xây dựng phác đồ trẻ hóa tại Lavish Clinic. Ảnh: Lavish Clinic - By Huyền Baby

Bác sĩ Phạm Phi Công, Chuyên khoa 1 Tạo hình thẩm mỹ, Chuyên khoa 1 Da liễu tại Lavish Clinic - By Huyền Baby, cho biết xu hướng này xuất phát từ thực tế làn da lão hóa không diễn ra ở một lớp duy nhất. Việc trẻ hóa từng phần riêng lẻ có thể mang lại hiệu quả ngắn hạn nhưng khó tạo nên sự hài hòa và bền vững cho toàn bộ gương mặt, đặc biệt với nhóm khách hàng bước vào giai đoạn lão hóa sớm hoặc có dấu hiệu chảy xệ.

"Can thiệp đúng tầng, đúng mức giúp diện mạo trông gọn gàng, trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên vốn có", ông khẳng định.

Các công nghệ trẻ hóa không xâm lấn được khách hàng lựa chọn tại Lavish Clinic. Ảnh: Lavish Clinic - By Huyền Baby

CEO Huyền Baby, người sáng lập Lavish Clinic, cũng thường sử dụng các công nghệ trẻ hóa da không xâm lấn, tập trung tái cấu trúc nền da, nâng đỡ mô chảy xệ và cải thiện chất lượng da theo thời gian, thay vì thay đổi đường nét gương mặt. Tương tự, ca sĩ Võ Hạ Trâm cũng cởi mở chia sẻ việc đầu tư nghiêm túc cho các liệu trình trẻ hóa công nghệ cao tại cơ sở làm đẹp này để duy trì hình ảnh khi trở lại với âm nhạc.

Bên cạnh nữ giới, Lavish Clinic ghi nhận lượng khách hàng nam tăng trong năm 2025. Nhiều người lựa chọn các liệu trình chăm sóc da, trẻ hóa gương mặt để cải thiện diện mạo và giữ hình ảnh chuyên nghiệp trong công việc. Ca sĩ Tăng Phúc và nhạc sĩ – quản lý Huỳnh Quốc Huy là những khách hàng nam tiêu biểu, ưu tiên giải pháp công nghệ cao không xâm lấn, thời gian hồi phục ngắn, phù hợp lịch trình bận rộn.

Từ hành vi lựa chọn của khách hàng trong năm 2025, Lavish Clinic dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm trong năm 2026, khi nhu cầu làm đẹp ngày càng đề cao yếu tố an toàn, tự nhiên và bền vững. "Thay vì chạy theo trào lưu, khách hàng ngày càng ưu tiên những cơ sở có nền tảng chuyên môn vững, phác đồ khoa học và khả năng đồng hành lâu dài. Trong bối cảnh đó, đội ngũ bác sĩ chuyên khoa và công nghệ chính hãng được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường", bác sĩ Phạm Phi Công cho biết

Ca sĩ Tăng Phúc (nằm ngoài) và nhạc sĩ – quản lý Huỳnh Quốc Huy trải nghiệm liệu trình trẻ hóa công nghệ cao tại Lavish Clinic. Ảnh: Lavish Clinic - By Huyền Baby

Thành lập năm 2018, Lavish Clinic – By Huyền Baby tọa lạc tại 96A-B Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đối diện Saigon Center – Takashimaya), TP HCM. Đơn vị tập trung phát triển các dịch vụ thẩm mỹ nội khoa công nghệ cao, ưu tiên trẻ hóa không xâm lấn và cá nhân hóa phác đồ cho từng khách hàng. Gần đây, Lavish Clinic ghi dấu khi được Merz (Mỹ) trao ba giải thưởng liên quan đến Ultherapy Prime, gồm Top 2 đơn vị tăng trưởng vượt bậc khu vực châu Á, Top 3 bác sĩ trị liệu đạt điểm số cao nhất, và cúp Authenticity – chứng nhận công nghệ chính hãng. Đây được xem là minh chứng cho quá trình đầu tư bài bản và cam kết chất lượng của phòng khám.

Hải My