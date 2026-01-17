Lý do Australia không có nhà hàng Michelin

Australia là quê hương của nhiều đầu bếp nổi tiếng nhưng quốc gia này lại chưa từng có tên trong danh sách hơn 40 quốc gia Michelin Guide đặt chân đến.

Tại Sixpenny, một trong những nhà hàng danh tiếng nhất vùng Stanmore, Sydney, Australia bếp trưởng Tony Schifilliti cho biết câu chuyện về "cuốn cẩm nang đỏ" luôn là chủ đề nóng trong giới dịch vụ nhà hàng.

"Ai làm trong ngành này cũng có thể kể cho bạn Michelin là gì và tầm ảnh hưởng của nó ra sao", ông Schifilliti nói.

Thực tế là các tín đồ ẩm thực không thể tìm thấy nhà hàng nào trong danh sách Michelin Australia. Tính đến đầu năm 2026, Michelin Guide đã có mặt tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Michelin đã sớm phủ sóng tại Nhật Bản (2007), Hong Kong (2008), Thái Lan (2017), Việt Nam (2023) và gần nhất là Philippines (2025).

Bếp trưởng Tony Schifilliti. Ảnh: ABC News

Ra đời từ năm 1900 bởi anh em nhà sản xuất lốp xe André và Édouard Michelin, cuốn cẩm nang ban đầu chỉ là tài liệu hướng dẫn miễn phí giúp tài xế tìm nơi sửa xe, đổ xăng và ăn nghỉ. Đến năm 1926, Michelin mới bắt đầu trao những "ngôi sao" đầu tiên cho các cơ sở ăn uống cao cấp.

Bếp trưởng Schifilliti cho rằng sự hiện diện của Michelin sẽ giải quyết bài toán nhân sự cho ngành nhà hàng. Những ngôi sao danh giá sẽ tạo động lực để các đầu bếp tài năng ở lại cống hiến thay vì ra nước ngoài tìm kiếm sự công nhận. Đồng thời là cơ hội để các nhà hàng tại vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa được quảng bá tới du khách quốc tế.

Việc gia nhập hệ thống này sẽ mang lại lợi ích chiến lược cho Australia, đưa ẩm thực Australia lên bản đồ thế giới.

Đầu bếp Australia Dave Pynt sở hữu nhà hàng một sao Michelin Burnt Ends nổi tiếng Singapore. Ảnh: Delicious

"Chúng ta có nhiều nhà hàng xuất sắc được công nhận trong nước, nhưng trên đấu trường quốc tế, chúng ta dường như đang bị bỏ qua", ông Schifilliti nói.

Dù sở hữu tiềm năng lớn, nhưng con đường đưa Michelin về Australia còn nhiều rào cản. Câu hỏi về hiệu quả kinh tế thực sự so với mức đầu tư khổng lồ vẫn là chủ đề gây tranh cãi giữa các nhà quản lý du lịch và giới chuyên gia.

Giáo sư Richard Robinson từ Đại học Northumbria, Anh, cựu đầu bếp từng nghiên cứu sâu về hành vi khách hàng, nhận định phân khúc "du khách thưởng thức ẩm thực thụ động", những người chỉ tìm đến các thành phố lớn để ngồi trong những nhà hàng fine dining (ẩm thực cao cấp), thực chất chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong tổng thể thị trường du lịch.

Ông Robinson chỉ ra xu hướng đang dịch chuyển mạnh mẽ sang nhóm "du khách thưởng thức ẩm thực chủ động", những người ưu tiên trải nghiệm thực tế, tìm hiểu câu chuyện về văn hóa và nguồn gốc thực phẩm theo mô hình "từ trang trại đến bàn ăn" (paddock-to-plate). Đối với nhóm này, một ngôi sao Michelin gắn trên cửa kính nhà hàng đôi khi không sức hút bằng việc tự tay hái nguyên liệu tại vườn hay trò chuyện cùng nông dân bản địa.

Nhà hàng Quay nổi tiếng Sydney. Ảnh: Quay Restaurant

Sự khác biệt trong xu hướng tiêu dùng này đã đặt các nhà chức trách Australia vào bài toán kinh tế. Để đưa Michelin về nước, chính phủ và các cơ quan du lịch tiểu bang ước tính phải chi trả khoảng hàng chục triệu USD phí nhượng quyền và vận hành. Trong bối cảnh ngân sách công luôn được giám sát chặt chẽ, con số này trở thành rào cản lớn nhất khiến các cuộc thảo luận kéo dài suốt nhiều năm.

Cơ quan Du lịch Australia (Tourism Australia) đã thảo luận với Michelin từ năm 2016, nhưng đến nay vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng. Hiện, ngân sách đang được ưu tiên cho các chiến dịch quảng bá sẵn có hơn là đầu tư vào một nền tảng mới tốn kém.

Phía Michelin khẳng định quy trình lựa chọn là "hoàn toàn độc lập" và các nhà hàng không thể trả tiền để mua sao. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho xứ sở chuột túi.

"Trọng tâm của chúng tôi hiện nay là chuẩn bị ra mắt Michelin Guide New Zealand vào giữa năm 2026, là bước đi đầu tiên của chúng tôi vào khu vực Châu Đại Dương", đại diện Michelin Guide nói.

Hiện, dấu ấn duy nhất của Michelin tại Australia chỉ dừng lại ở hệ thống đánh giá khách sạn (Michelin Keys) ra mắt năm 2024. Những ngôi sao trên bàn ăn của Australia vẫn phải tiếp tục chờ đợi một lời hồi đáp chính thức từ cơ quan quản lý.

Mai Phương (ABC News, Delicious)