Lý do Apple nói '3 ống kính iPhone 17 Pro hoạt động như 8 ống kính'

Apple khẳng định hệ thống ba ống kính trên iPhone 17 Pro hoạt động như có 8 ống kính, còn camera đơn trên iPhone Air tương đương bốn ống kính.

Tại sự kiện ra mắt iPhone 17 ngày 9/9, trong phần giới thiệu camera trên dòng Pro, Apple nói hệ thống ba ống kính mà người dùng nhìn thấy tương đương với 8 "ống kính riêng biệt", cao hơn mức 7 ống kính trên iPhone 16 Pro và 16 Pro Max năm ngoái.

Tuy nhiên, Antonio G. Di Benedetto, với hơn 15 năm kinh nghiệm về nhiếp ảnh trước khi gia nhập The Verge, cho rằng Apple thực ra chỉ đang nói về các tiêu cự trên ống kính.

Bắt đầu với thông số camera đơn trên iPhone Air. Apple cho biết ống kính trên Air với cảm biến 48 megapixel, f/1.6, tiêu cự 24 mm "tương đương 4 ống kính chuyên nghiệp trong túi bạn". Đây cũng là camera chính của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Theo slide Apple chia sẻ, cảm biến ảnh của iPhone Air hoạt động ở các khoảng tiêu cự tương đương 26, 28, 35 và 52 mm. Tài liệu hướng dẫn của smartphone này cũng giải thích khi zoom đến tiêu cự tương đương 52 mm (độ phóng đại 2x), độ phân giải sẽ giảm xuống 12 megapixel.

"Bốn ống kính" của camera đơn trên iPhone 17 Pro được Apple công bố. Ảnh: Apple

Trên iPhone 17 Pro, ngoài camera chính "tương đương 4 ống kính chuyên nghiệp" ở trên, hai ống góc rộng và tele (cùng 48 megapixel) sẽ tương đương bốn ống kính còn lại. Trong đó, ống siêu rộng có zoom 0,5x bao phủ tiêu cự 13 mm khẩu độ f/2.2 và một tiêu cự khác chuyên dụng để chụp macro mà theo tài liệu của Apple là "một loại ống kính khác". Ống tele 48 megapixel sẽ gồm zoom 4x bao phủ tiêu cự tương đương 100 mm khẩu độ f/2.8 và zoom 8x tương đương 200 mm. Cả hai đều tạo ra ảnh 12 megapixel.

Các "ống kính" trên iPhone 17 Pro được Apple công bố. Ảnh: Apple

Apple nhấn mạnh toàn bộ đều đạt "chất lượng quang học" trong bài thuyết trình. Tuy nhiên, Benedetto đánh giá đây không hẳn zoom quang hoàn toàn. "Giống như hầu hết smartphone, camera của chúng thường kết hợp giữa quang học với tiêu cự cố định và nhiếp ảnh điện toán thông minh. 'Chất lượng quang học' mà Apple nói rõ ràng là thuật ngữ tiếp thị. Công ty thậm chí đưa ra thuật ngữ 'tùy chọn zoom quang học' kỳ lạ và khó hiểu trên website quảng bá", Benedetto nhận xét.

Zoom quang học thực chất là ống kính thay đổi tiêu cự quang học. Ống kính trên máy ảnh chuyên nghiệp thể hiện rõ điều này, khi người dùng phải dùng tay xoay vòng điều chỉnh tiêu cự trên thân ống kính. Lúc này, các thành phần bên trong ống kính sẽ di chuyển vật lý, tạo ra một trường nhìn khác trên mặt phẳng ảnh.

Chuyên gia của The Verge cho rằng Apple đang sử dụng thuật ngữ tiếp thị "mơ hồ" và "lỏng lẻo" để cố gắng quảng bá khả năng camera trên thế hệ iPhone 17. Dù vậy, ông kỳ vọng ảnh chụp từ smartphone của hãng sẽ tạo sự khác biệt so với đối thủ Android khi chúng được bán ra.

Bảo Lâm