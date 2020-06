Lý do 7 kỳ quan thế giới bị chấm một sao

Tượng Chúa Cứu Thế, Brazil

"Nơi này như một nghĩa địa điện thoại vậy. Ai ai cũng đến Tượng Chúa Cứu Thế với một chiếc di động. Điều bạn làm là nằm xuống sàn trước bức tượng và chụp ảnh cùng bạn bè với bức tượng sau lưng. Quả là một thảm họa. Chẳng ai kiểm soát đám đông tại đây. Bạn nên đến vào một ngày đầy mây mù và chụp ảnh bức tượng, sau đó đi xa hơn xuống dưới núi và chụp ảnh thành phố. Còn vào một ngày đẹp trời, hãy thuê một chiếc trực thăng ngắm cảnh. Đó là điều tôi sẽ làm trong chuyến thăm Rio lần tới", tài khoản @Joann K viết trên TripAdvisor.

Đó là một trong 345 đánh giá một sao trên tổng số hơn 64.720 lượt chấm điểm cho kỳ quan này. Ảnh: On The Go Tours