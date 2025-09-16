Sau ly hôn, tôi tự nguyện làm giúp việc cho vợ con

Tôi ý thức được rằng đối với vợ, tôi là người cực kỳ có lỗi vì đã thay lòng đổi dạ khi tình hình tài chính tốt lên.

Tôi là tác giả bài viết Muốn ly hôn vợ để sinh thêm 6 con. Sau gần một tuần suy ngẫm về những điều các bạn đã phản hồi tôi xin được giãi bày thêm như sau:

1. Trong bài viết kia tôi quên chưa nêu chi tiết sau: Tôi và vợ từng nói đến việc những gia đình khác lấy trứng của người vợ để làm IVF bằng mang thai hộ ở nước ngoài. Tuy nhiên, vợ tôi kiên quyết phản đối, nói rằng việc này phạm vào tự nhiên, mình cố gắng cưỡng lại cái trời cho sợ rằng sẽ để lại hậu quả. Chúng tôi từng thống nhất rằng: Những gia đình thật sự hiếm muộn, việc can thiệp IVF là một phạm trù khác, còn những gia đình không hiếm muộn nhưng vì một số lý do mà can thiệp IVF, về mặt duy tâm có gì đó đáng lo lắng vì cưỡng lại điều trời đã cho.

2. Tôi ý thức được rằng đối với vợ, tôi là người cực kỳ có lỗi vì đã thay lòng đổi dạ khi tình hình tài chính tốt lên. Có một chi tiết nữa mà tôi đã chưa viết rõ trong bài trước: Nếu quyết định đưa đơn ly hôn, tôi sẽ đưa cùng một hợp đồng rõ ràng, trong đó ghi rõ tôi tự nguyện dành thời gian ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ tết để làm người giúp việc hoàn toàn theo lệnh của cô ấy. Nếu tôi vi phạm, sẽ phạt một số tiền lớn tỷ lệ với số giờ vi phạm. Thực tế đây là điểm tôi hy vọng vẫn có thể tự tin nhìn mặt ba mẹ con cô ấy.

3. Tôi đặc biệt rất cảm ơn những lời khuyên khách quan, ví dụ có một bác cảnh báo tôi nên tính đường lui... Tất nhiên tôi cũng rất cảm ơn những độc giả khác đã dành thời gian đọc và góp ý.

4. Một số bạn nói tôi lấy lý do này để chạy theo các cô gái trẻ đẹp, tôi xin nêu hai vấn đề. Về tuổi tác, tôi hy vọng có thể là đối tác của những người phụ nữ lớn tuổi, chín chắn và hiểu được sự vất vả của làm mẹ đơn thân. Về phần mình, tôi chỉ dám cam đoan hỗ trợ bằng khoảng một phần tám thu nhập bản thân làm ra được ở mỗi thời điểm. Về khái niệm đẹp của người phụ nữ, xin nói rằng đối với tôi, phụ nữ ai cũng đẹp và đẹp nhất là người khỏe mạnh, tự tin.

5. Còn về kinh tế, tôi hiểu không nói trước được điều gì. Tôi chấp nhận làm việc này thì phải ý thức được rằng nếu làm việc không hiệu quả, không tạo được tài sản riêng thật sự, tôi sẽ mất rất nhiều. Nhưng tôi hiểu đó cũng là điều mình xứng đáng phải gánh chịu.

Một lần nữa xin cảm ơn các độc giả đã dành thời gian cho ý kiến, đặc biệt là những phản hồi khách quan.

Nguyễn Minh