Muốn ly hôn vợ để sinh thêm 6 con

Tôi tính ly hôn vợ, chia cô ấy nửa tài sản rồi sinh thêm con với người khác.

Tôi là một người chồng gần giống trong bài viết: "Chồng muốn sinh 3-4 con giống tỷ phú thần tượng". Tôi cũng ở thành phố kinh tế phát triển, có cổ phần ở 3 công ty vừa tại Việt Nam, tổng 80 nhân sự ổn định và một công ty ở Australia có 10 nhân sự, sẽ sớm có thêm công ty thứ hai tại nước này.

Hiện tại tôi không tốn nhiều thời gian quản lý trực tiếp nhưng các công ty cơ bản vẫn do tôi kiểm soát, như là cây đã có rễ, chỉ dựa vào khí trời, ánh nắng, nước mưa để phát triển bền vững. Hàng ngày tôi đều dành thời gian chiều và tối để chơi với con, giải đáp các thắc mắc trong học tập với hai con, con gái 12 tuổi, con trai 7 tuổi. Vợ tôi 36 tuổi, tôi 40 tuổi. Cuối tuần cơ bản tôi đều dành thời gian cho gia đình. Công việc của tôi giải quyết gọn trong 40 tiếng giờ hành chính mỗi tuần.

Tôi có nguyện vọng sinh thêm con, tầm 6 bé bằng cách sau: Tôi sẽ xin vợ ly hôn với điều kiện tất cả tài sản hiện tại chia đôi, vợ tôi một nửa; còn của tôi bao gồm cổ phần, đất đai sẽ được lập thành một quỹ tín thác do vợ và mẹ tôi đồng quản lý. Quỹ này sẽ được vận hành chuyên nghiệp và lợi tức dùng để lo cho con cái khi chưa đủ 24 tuổi. Sau đó các con sẽ tự lực, quỹ này chỉ hỗ trợ các con mà thôi. Tất nhiên quỹ này lại lo cho các cháu khi các cháu được sinh ra và chưa đủ 24 tuổi.

Còn về phần tôi, điều tôi cần nhấn mạnh là không tiếp tục kết hôn nữa. Về thời gian, tôi vẫn cho các con của người vợ cũ duy nhất và gia đình hai bên như cũ: sáng sớm, cuối ngày và cuối tuần nghỉ lễ. Về tài sản, những gì tôi làm ra được sau khi ly hôn, cần một thời gian để tích lũy lại từ đầu, sẽ dành 20% dự phòng cho bản thân, còn lại 80% tài sản dùng để kết nối với những người phụ nữ khác. Tôi cũng cần làm rõ từ đầu là bản thân chỉ dành thời gian trong giờ hành chính cho họ, về tài chính thì tôi đóng góp với khả năng mình cam kết được theo những quỹ riêng.

Điều tôi cần trải lòng ở đây là: Gần đây vợ lại muốn sinh thêm bé, dự định 6 tháng nữa sẽ sinh thêm. Kế hoạch này của vợ thật bất ngờ vì hai con đã lớn rồi. Tôi đang định nói kế hoạch riêng của mình thì vợ lại nói như vậy. Tôi băn khoăn, có nên nói với vợ về mục đích của mình bây giờ, hay chờ 3 đến 5 năm nữa nếu lộc trời cho tôi và vợ có bé thứ ba. Rất mong các bạn góp ý.

Nguyễn Minh