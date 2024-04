Lý An chê các rạp chiếu phim 3D

MỹĐạo diễn Đài Loan Lý An nói phim 3D sắc nét nhưng chất lượng màn chiếu tệ, ảnh hưởng đến trải nghiệm khán giả nên quyết định không thực hiện.

Trên IndieWire hôm 1/4, đạo diễn Lý An nói về kinh nghiệm làm phim, dịp được vinh danh tại sự kiện của trường Nghệ thuật Tisch trực thuộc Đại học New York, nơi ông tốt nghiệp thạc sĩ nghệ thuật.

Lý An ở Liên hoan phim Kim Mã (Đài Loan) lần thứ 60 hồi năm 2023. Ảnh: CNA

Khi được hỏi lý do không sử dụng định dạng 3D trong dự án tiểu sử Lý Tiểu Long sắp tới, Lý An cho biết: "Tôi đã thử những cách làm phim mới. Những hình ảnh đó thực sự sắc nét. Nhưng khi chiếu tại rạp, không chỉ phim của tôi mà các tác phẩm 3D khác quá tệ. Bạn không thể trách khán giả tại sao không mua vé vì màn hình quá mờ cho phim 3D".

Theo Lý An, các rạp phim không đầu tư thiết bị cho dòng phim này, khiến chất lượng tác phẩm kém khi chiếu ở các màn hình phổ thông. Nghệ sĩ không đổ lỗi cho khán giả, rút kinh nghiệm từ hai phim thua lỗ trước đó, cùng êkíp phát triển loại máy chiếu mới sáng hơn gấp bốn lần so với loại máy thông thường ở phòng chiếu. Bên cạnh đó, nhà làm phim cho rằng các đạo diễn phải tiếp thu, nâng cao kỹ thuật, đồng thời khán giả cần có thời gian làm quen công nghệ mới.

"Tôi sẽ quay lại cách làm phim thông thường, chỉ cần có câu chuyện hay để kể thì sẽ khám phá nhiều điều. Tôi vẫn đang thực hiện các dự án nhưng sẽ không ở dạng 3D", Lý An nói.

Lý An từng được giới chuyên môn đánh giá cao khi ứng dụng công nghệ vào các tác phẩm. Trong đó, Life of Pi (2012) sử dụng đồ họa máy tính CGI để tạo chuyển động cho con hổ. Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016) là phim đầu tiên sử dụng tốc độ khung hình cao 120 khung hình/giây. Đạo diễn còn phát triển hệ thống máy quay mới cho Gemini Man (2019) để thử nghiệm công nghệ chống lão hóa cho nhân vật và tốc độ khung hình cao ở dạng 3D.

Trailer Gemini Man Trailer "Gemini Man". Video: Paramount Pictures

Tuy nhiên, doanh thu các phim không khả quan, trong đó Billy Lynn's Long Halftime Walk thu 30,9 triệu USD toàn cầu so với kinh phí 40 triệu USD. Phim kinh phí 138 triệu USD Gemini Man lỗ nặng, chỉ đạt 173,5 triệu USD.

Lý An, 70 tuổi, được nhiều chuyên trang điện ảnh đánh giá là một trong những nhà làm phim đương đại tài năng nhất. Ông có bằng cử nhân về đạo diễn sân khấu của Đại học Illinois và bằng thạc sĩ về sản xuất phim của Đại học New York. Năm 1995, Lý An trình làng tại Hollywood với tác phẩm Sense and Sensibility, nhận bảy đề cử Oscar, giành một Quả Cầu Vàng và thắng Gấu Vàng của Liên hoan phim Berlin cho phim hay nhất. Sau này, nghệ sĩ cho ra đời loạt kiệt tác điện ảnh như Ngọa Hổ Tàng Long, Brokeback Mountain và Life of Pi.

Hiện đạo diễn chỉ đạo dự án Bruce Lee, với kịch bản của biên kịch từng được đề cử Oscar Dan Futterman. Lý Thuần, con ruột của ông, hóa thân huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. "Hai cha con chúng tôi đều không còn trẻ nữa. Vì vậy tôi hy vọng sớm thực hiện được bộ phim này", Lý An nói trên Variety.

Lý An (trái) và con trai trong một sự kiện. Ảnh: Weibo/Li Chun

