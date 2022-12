Tài tử 32 tuổi đóng huyền thoại Lý Tiểu Long

Phim do Hollywood sản xuất, công ty sản xuất từng hợp tác Lý An trong "Life of Pi" (2012). Lý An ấp ủ dự án về huyền thoại võ thuật, ông nói: "Lý Tiểu Long không hoàn toàn là người Mỹ cũng không hoàn toàn là người Trung Quốc. Ông ấy là cầu nối phương Đông và phương Tây, giới thiệu võ thuật Trung Hoa ra thế giới. Ông ấy còn là nhà khoa học về thể thao đối kháng, một nghệ thuật gia. Ông ấy thay đổi diện mạo của phim hành động, võ thuật".