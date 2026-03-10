Lý Á Bằng: 'Tôi chưa trả hết nợ'

Tài tử Trung Quốc Lý Á Bằng nói chưa trả hết khoản nợ hàng triệu USD nhưng "giai đoạn đen tối" đã qua.

Trong chương trình livestream cùng một doanh nhân cuối tuần qua, Lý Á Bằng nhận câu hỏi về tình trạng tài chính hiện tại, bởi những tháng qua, nhiều người tung tin Lý Á Bằng kiếm bộn tiền, không còn vướng mắc về tiền bạc.

Tài tử phủ nhận tin đồn, cho biết vẫn cần nỗ lực kiếm tiền để giải quyết các khoản nợ. Dù vậy, hiện anh không còn sống trong cảnh "đen tối" do khó khăn tài chính.

Diễn viên Lý Á Bằng. Ảnh: Sohu

Năm 2023, diễn viên thừa nhận lao đao vì bị đòi trả 40 triệu nhân dân tệ (5,8 triệu USD) do đầu tư bất động sản thua lỗ, bị tòa án cưỡng chế. Sau đó, Á Bằng đạt được thỏa thuận về thời gian hoàn tiền với phía chủ nợ.

Ngoài ra, Lý Á Bằng từng thiếu tiền lương của hơn 100 nhân viên trong công ty, phần lớn trong số đó thông cảm và chờ Lý Á Bằng trả đủ.

Những năm gần đây, thu nhập của anh chủ yếu đến từ livestream bán hàng. Năm 2025, tài tử livestream tổng cộng 89 buổi, doanh số bình quân từ 2,5 triệu tệ đến 5 triệu tệ (19 tỷ đồng).

Sự nghiệp của Lý Á Bằng đánh dấu bước ngoặt hồi tháng 1/2026, sau khi anh đăng video dài 31 phút trên trang cá nhân, nói về bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên -cơ sở từ thiện mà anh sáng lập nhằm phẫu thuật miễn phí cho trẻ nghèo mắc dị tật hở hàm ếch.

Video làm khán giả nhìn lại chặng đường Lý Á Bằng đóng góp cho bệnh viện. 20 năm qua, bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên do anh sáng lập, quản lý, phẫu thuật miễn phí hơn 16.000 ca sứt môi và hở hàm ếch cho trẻ nghèo. Hàng trăm phụ huynh của trẻ mắc dị tật đăng video cảm ơn Lý Á Bằng và đội ngũ bác sĩ, cho biết họ được chăm sóc chu đáo, được bệnh viện chi trả phí đi lại, sinh hoạt khi đến Bắc Kinh chữa trị.

Những video "người thật, việc thật" làm hàng triệu khán giả cảm động. Thời gian qua, hơn 1,5 triệu lượt người chuyển khoản ủng hộ bệnh viện, giúp Lý Á Bằng trả nợ đồng thời duy trì bệnh viện. Đầu tháng 2, Lý Á Bằng cho biết tìm được địa điểm mới để chuyển bệnh viện.

Khán giả không chỉ giúp Lý Á Bằng cứu bệnh viện mà còn đổ xô mua sản phẩm mà tài tử bán trong các phiên livestream. Theo Sichuan Guancha, tối 30/1, Á Bằng giới thiệu mặt hàng trà Phổ Nhĩ, thu hút 40 triệu lượt xem trong 6 giờ. Diễn viên kêu gọi người xem "mua hàng theo lý trí" nhưng các dòng sản phẩm đều bán hết với tốc độ chóng mặt. Trong đó, sản phẩm cao cấp trị giá 12.888 nhân dân tệ một phần (48 triệu đồng) được bán hết sau 12 giây. Á Bằng gây sốt khi bán được số hàng trị giá 162 triệu tệ (23 triệu USD) sau một phiên livestream, khán giả gọi 30/1 là "đêm của Lý Á Bằng". Diễn viên cúi gập người cảm ơn fan giúp anh vượt qua giai đoạn gian nan.

Cảnh "nhất tiễn song điêu" của Lý Á Bằng Lý Á Bằng đóng Quách Tĩnh trong "Anh hùng xạ điêu" 2003. Video: Bilibili

Tài tử phá kỷ lục của bản thân đồng thời vào danh sách diễn viên có sức hút nhất lĩnh vực livestream bán hàng. Kỷ lục trước đó anh đạt được là vào ngày 23/1, với doanh thu 100 triệu tệ (gần 14,4 triệu USD). Những thành tích gần đây vượt xa so với kết quả mà Á Bằng đạt được năm 2025.

Lý Á Bằng 54 tuổi, từng là tài tử hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với các phim Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên hạ đệ nhất. Từ năm 2011, anh ngừng diễn xuất, chuyển sang kinh doanh. Diễn viên trải qua hôn nhân với ca sĩ Vương Phi, có con gái Lý Yên, hai người ly hôn năm 2013. Năm 2022, Lý Á Bằng đi bước nữa với người mẫu Hải Hà Kim Hỷ, có con gái. Vợ chồng chia tay năm ngoái, em bé ở với mẹ.

Như Anh