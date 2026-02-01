Lý Á Bằng thu 23 triệu USD sau 6 tiếng livestream

Tài tử Trung Quốc Lý Á Bằng gây sốt khi bán được số hàng trị giá 162 triệu tệ (23 triệu USD) sau một phiên livestream.

Theo Sichuan Guancha, tối 30/1, Á Bằng giới thiệu mặt hàng trà Phổ Nhĩ, thu hút 40 triệu lượt xem trong 6 giờ. Diễn viên kêu gọi người xem "mua hàng theo lý trí" nhưng các dòng sản phẩm đều bán hết với tốc độ chóng mặt. Trong đó, sản phẩm cao cấp trị giá 12.888 nhân dân tệ một phần (48 triệu đồng), bán hết sau 12 giây. Khán giả gọi 30/1 là "đêm của Lý Á Bằng".

Tài tử phá kỷ lục của bản thân đồng thời vào danh sách diễn viên có sức hút nhất lĩnh vực livestream bán hàng. Kỷ lục trước đó anh đạt được là vào ngày 23/1, với doanh thu 100 triệu tệ (gần 14,4 triệu USD).

Diễn viên Lý Á Bằng, 54 tuổi. Ảnh: Sina

Những thành tích gần đây vượt xa so với kết quả mà Á Bằng đạt được năm 2025. Năm ngoái, anh livestream tổng cộng 89 buổi, doanh số bình quân từ 2,5 triệu tệ đến 5 triệu tệ.

Diễn viên "lội ngược dòng" sau video dài 31 phút mà anh đăng trên trang cá nhân đầu tháng 1. Tài tử thừa nhận bất lực khi bị chủ nhà đòi tiền thuê mặt bằng mà anh đang sử dụng làm bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên - cơ sở từ thiện phẫu thuật miễn phí cho trẻ nghèo mắc dị tật hở hàm ếch, khoản tiền nợ hơn 26 triệu nhân dân tệ (98 tỷ đồng).

Video làm khán giả nhìn lại chặng đường Lý Á Bằng đóng góp cho bệnh viện. 20 năm qua, bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên do anh sáng lập, quản lý, phẫu thuật miễn phí hơn 16.000 ca sứt môi và hở hàm ếch cho trẻ nghèo. Hàng trăm phụ huynh của trẻ mắc dị tật đăng video cảm ơn Lý Á Bằng và đội ngũ bác sĩ, cho biết họ được chăm sóc chu đáo, được bệnh viện chi trả phí đi lại, sinh hoạt khi đến Bắc Kinh chữa trị.

Những video "người thật, việc thật" làm hàng triệu khán giả cảm động. Thời gian qua, hơn 1,5 triệu lượt người chuyển khoản ủng hộ bệnh viện, giúp Lý Á Bằng trả nợ đồng thời duy trì bệnh viện.

Theo Sina, trước khi đăng video, danh tiếng của Lý Á Bằng thường gắn liền với "bất tài, nợ nần". Năm 2023, anh thừa nhận lao đao vì khoản nợ 40 triệu nhân dân tệ do đầu tư bất động sản thua lỗ. Diễn viên bị tòa án cưỡng chế, sau đó, Á Bằng đạt được thỏa thuận về thời gian hoàn tiền với phía chủ nợ. Ngoài ra, anh nợ tiền nhiều nhân viên trong công ty.

Tài tử từng gọi bản thân là "kẻ thất bại", thừa nhận năng lực bản thân kém hơn so với anh mơ tưởng. Trước đây, anh thiếu thực tế, không biết lượng sức khi đầu tư bất động sản, kinh doanh.

Cảnh "nhất tiễn song điêu" của Lý Á Bằng Lý Á Bằng đóng Quách Tĩnh trong "Anh hùng xạ điêu" 2003. Video: Bilibili

Ở chương trình livestream cuối tháng 1, diễn viên cúi gập người cảm ơn fan giúp anh vượt qua giai đoạn gian nan. Á Bằng 54 tuổi, từng là tài tử hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với các phim Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên hạ đệ nhất. Từ năm 2011, anh ngừng diễn xuất, chuyển sang kinh doanh. Diễn viên trải qua hôn nhân với ca sĩ Vương Phi, có con gái Lý Yên, hai người ly hôn năm 2013. Năm 2022, Lý Á Bằng đi bước nữa với người mẫu Hải Hà Kim Hỷ, có con gái. Vợ chồng chia tay năm ngoái, em bé ở với mẹ.

Như Anh (theo Sichuan Guancha)