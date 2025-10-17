Lý Á Bằng lần đầu xuất hiện sau ly hôn

Lý Á Bằng, tài tử Trung Quốc đóng "Tiếu ngạo giang hồ", phản bác thông tin cho rằng cuộc hôn nhân thứ hai đổ vỡ do anh "kém tài chính".

Tối 16/10, diễn viên 54 tuổi livestream trên Douyin, nói về đời sống tình cảm. Á Bằng vốn muốn giữ kín tình trạng hôn nhân song buộc công khai để tránh phiền toái cho người trong cuộc.

Sau khi báo tin chia tay người mẫu Hải Hà Kim Hỷ, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin về nguyên nhân gia đình tan vỡ, như Á Bằng yếu kém, không chăm lo kinh tế được cho gia đình, có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm.

Lý Á Bằng livestream tối 16/10. Ảnh: Douyin

Không ít người lo lắng Lý Á Bằng suy sụp. Tài tử cho biết hiện tập trung công việc, kêu gọi fan ngừng đồn đoán, anh nói: "Dù bạn đoán thế nào thì sự thật vẫn ly kỳ hoặc tàn nhẫn hơn những điều bạn nghĩ". Còn theo Sina, diễn viên không thích biện giải bất kỳ tranh cãi nào về bản thân vì là đàn ông phải biết chịu đựng áp lực.

Lý Á Bằng còn nói về kế hoạch đi các vùng núi ở Trung Quốc để livestream về các nông trại, bán những mặt hàng từ lá trà.

Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ. Ảnh: Ifeng

Lý Á Bằng từng là tài tử hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với các phim Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên hạ đệ nhất. Từ năm 2011, anh ngừng diễn xuất, chuyển sang kinh doanh. Năm 2023, Lý Á Bằng thừa nhận lao đao vì khoản nợ 40 triệu nhân dân tệ (5,8 triệu USD) do đầu tư bất động sản thua lỗ. Anh bị tòa án cưỡng chế, sau đó, Á Bằng đạt được thỏa thuận về thời gian hoàn tiền với phía chủ nợ. Ngoài ra, anh nợ tiền nhiều nhân viên trong công ty.

Hải Hà Kim Hỷ vốn chăm lo gia đình, từ khi chồng khó khăn, cô hoạt động sôi nổi lĩnh vực livestream bán hàng nhằm cùng Lý Á Bằng trả nợ. Hai năm qua, họ ít gặp nhau do Á Bằng thường công tác, Hải Hà Kim Hỷ vừa làm việc vừa chăm con gái ba tuổi ở Bắc Kinh, gia đình ở nhà thuê.

Cảnh "nhất tiễn song điêu" của Lý Á Bằng Á Bằng từng gây sốt với vai Quách Tĩnh trong "Anh hùng xạ điêu". Video: Bilibili

Tài tử và người mẫu kết hôn năm 2022, Kim Hỷ 35 tuổi, nổi tiếng từ cuộc thi Miss World Trung Quốc năm 2011. Cô còn đóng vai nhỏ trong các phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Mùa hè của Hồ Dương. Trước Hải Hà Kim Hỷ, Lý Á Bằng trải qua hôn nhân với ca sĩ Vương Phi, họ ly hôn năm 2013.

Như Anh (theo Sohu)