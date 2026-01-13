'Siết điểm cộng IELTS để học sinh không chạy theo chứng chỉ'

Những tranh luận về điểm cộng chứng chỉ tiếng Anh đặt ra câu hỏi: Học tiếng Anh để làm gì, và học đến mức nào là đủ?

Việc nhiều trường đại học năm nay giảm ưu tiên cho chứng chỉ IELTS đã tạo ra không ít tranh luận. Với nhiều phụ huynh và học sinh, IELTS từng được xem là lợi thế quan trọng trong tuyển sinh.

Tuy nhiên, sự điều chỉnh này cũng đặt ra một câu hỏi cần thiết: Học tiếng Anh để làm gì, và học đến mức nào là đủ?



Trong nhiều năm, không ít học sinh dành phần lớn thời gian và chi phí để luyện thi tiếng Anh, trong khi việc học các môn chuyên môn lại bị thu hẹp. Hệ quả là tiếng Anh trở thành mục tiêu, còn kiến thức nền tảng phục vụ nghề nghiệp lại bị xem nhẹ. Cách đầu tư này vừa tốn kém, vừa không mang lại thành công bền vững, bởi tiếng Anh chỉ thực sự có giá trị khi hỗ trợ việc học và làm việc chuyên môn.

Một thực tế khác ít được chú ý là người Việt Nam hiện nay tiếp xúc với tiếng Anh liên tục trong đời sống hàng ngày. Từ biển báo, hướng dẫn sử dụng hàng hóa, phần mềm, ứng dụng cho tới môi trường làm việc, tiếng Anh đã trở nên quen thuộc. Điều đó cho thấy, việc học tiếng Anh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào lớp học hay luyện đề như trước.



Nhiều nghiên cứu ngôn ngữ học khẳng định chỉ cần khoảng 1.000 - 3.000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất, đặc biệt là 1.000 từ cốt lõi, đã có thể giao tiếp tương đối ổn định và hiểu 80-90% các cuộc hội thoại hàng ngày, đặt nền tảng vững chắc cho giao tiếp cơ bản và công việc thông thường.

Điểm quan trọng là một từ được tiếp xúc trên 20 lần trong các ngữ cảnh khác nhau sẽ được ghi nhớ lâu dài. Điều này cho thấy hiệu quả học tập nằm ở việc sử dụng thường xuyên, không phải học quá nhiều nhưng ít dùng.



Thay vì chạy theo chứng chỉ, người học có thể nâng cao năng lực tiếng Anh bằng những cách thiết thực hơn: Đọc tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh để tra cứu thông tin, xem tin tức, video, hoặc giao tiếp trong những tình huống gắn với nhu cầu thật.

Khi đó, tiếng Anh trở thành công cụ phục vụ học tập và nghề nghiệp, không phải gánh nặng thi cử.



Việc các trường đại học điều chỉnh chính sách ưu tiên chứng chỉ có thể xem là một tín hiệu tích cực.

Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng: tiếng Anh quan trọng, nhưng "không" nên được đặt cao hơn mục tiêu học tập cốt lõi. Khi được sử dụng đúng vai trò, tiếng Anh sẽ giúp người học mở rộng tri thức và cơ hội chứ đừng biến thành cuộc đua chứng chỉ tốn kém.

Dự kiến siết điểm cộng IELTS, giới hạn 10 nguyện vọng đại học



Theo đó, thí sinh chỉ được đăng ký 10 nguyện vọng đại học, điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS còn tối đa 1-2, đều giảm so với hiện nay, theo dự kiến của Bộ Giáo dục.

Quang Tan